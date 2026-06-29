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¿De cuánto es la fortuna de Gianni Infantino, presidente de la FIFA y mente detrás del Mundial 2026?

El presidente de la FIFA dirige el organismo más poderoso del futbol mundial y recibe una de las remuneraciones más altas del deporte. Así ha construido su patrimonio.
lun 29 junio 2026 09:34 AM
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Su formación profesional comenzó lejos de las canchas. Estudió Derecho en la Universidad de Friburgo, en Suiza, y posteriormente trabajó como abogado y administrador deportivo antes de incorporarse a organismos vinculados con el futbol europeo. (RICHARD HEATHCOTE/Getty Images via AFP)

Gianni Infantino se ha convertido en uno de los personajes más influyentes del futbol mundial. Desde que asumió la presidencia de la FIFA, ha encabezado cambios históricos como la expansión de la Copa del Mundo y el crecimiento comercial del organismo, decisiones que también han puesto los reflectores sobre su patrimonio y salario.

¿Cuánto dinero ha acumulado el dirigente suizo-italiano y de dónde provienen sus ingresos? Estos son los datos que se conocen sobre su fortuna, su sueldo y la trayectoria que lo llevó a dirigir el futbol internacional.

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¿Cuál es la fortuna de Gianni Infantino y cuánto gana como presidente de la FIFA?

De acuerdo con el sitio especializado Celebrity Net Worth, Gianni Infantino tiene una fortuna estimada en 20 millones de dólares, mientras que su compensación anual como presidente de la FIFA ronda los 6 millones de dólares, lo que lo coloca entre los directivos mejor pagados del deporte mundial.

Su paquete de remuneraciones está compuesto por varios conceptos:

- Salario base: 2.6 millones de francos suizos (aproximadamente 3.3 millones de dólares).
- Bono anual: 2.2 millones de francos suizos (unos 2.78 millones de dólares).
- Asignaciones fijas: 24,000 francos suizos (alrededor de 27,000 dólares).
- Compensación total: cerca de 6 millones de dólares al año.

A ese monto todavía se suman prestaciones cubiertas por la FIFA, entre ellas aportaciones a la seguridad social suiza, fondo de pensiones, seguros, alojamiento para actividades oficiales, gastos de viaje y otros beneficios ejecutivos. Además, Infantino aún puede buscar un último mandato que extendería su presidencia hasta 2031.

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¿Quién es Gianni Infantino?

Giovanni Vincenzo Infantino nació el 23 de marzo de 1970 en Brig, Suiza, dentro de una familia de origen italiano. Creció en una región fronteriza caracterizada por el uso cotidiano de varios idiomas, una habilidad que más tarde resultaría clave para desarrollar su carrera en el futbol internacional.

Habla italiano, francés, alemán, inglés y español, una combinación poco común que le permitió desenvolverse con facilidad en negociaciones entre federaciones de distintos continentes.

Su formación profesional comenzó lejos de las canchas. Estudió Derecho en la Universidad de Friburgo, en Suiza, y posteriormente trabajó como abogado y administrador deportivo antes de incorporarse a organismos vinculados con el futbol europeo.

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¿Cómo llegó Gianni Infantino a la presidencia de la FIFA?

Infantino ingresó a la UEFA en el año 2000, donde comenzó desempeñando funciones legales y comerciales. Con el paso de los años fue escalando posiciones hasta convertirse en director de Asuntos Jurídicos y Licencias de Clubes, posteriormente en secretario general adjunto y, finalmente, en secretario general de la UEFA en 2009.

Durante esa etapa adquirió notoriedad entre los aficionados al encargarse de conducir los sorteos de la Champions League y la Europa League, aunque su trabajo principal consistía en supervisar aspectos jurídicos, financieros y de organización de las competencias europeas.

Su salto a la FIFA ocurrió el 26 de febrero de 2016, cuando fue elegido presidente tras la salida de Sepp Blatter, cuyo mandato terminó en medio de los escándalos de corrupción que sacudieron al organismo. Posteriormente fue reelegido en 2019 y nuevamente en 2023, consolidando su liderazgo dentro de la federación internacional.

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¿Qué cambios ha impulsado al frente de la FIFA?

La gestión de Infantino ha estado marcada por una estrategia enfocada en ampliar el alcance comercial del futbol y aumentar los ingresos del organismo.

Entre las principales decisiones de su administración destacan:

- La expansión de la Copa Mundial masculina de 32 a 48 selecciones, formato que debutó en el Mundial de 2026.

- El crecimiento de la Copa Mundial Femenina.

- La creación de un Mundial de Clubes con mayor número de participantes y alcance global.

- La expansión comercial de la FIFA hacia mercados como Estados Unidos, Medio Oriente, África y Asia.

- Una política de distribución de mayores recursos económicos para las 211 federaciones nacionales afiliadas.

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Para sus seguidores, estas medidas han fortalecido financieramente a la FIFA y ampliado la presencia global del futbol. Sus críticos, en cambio, consideran que el organismo ha priorizado el crecimiento económico sobre otros temas como el bienestar de los jugadores y las reformas institucionales.

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¿Por qué Gianni Infantino también ha sido una figura polémica?

Aunque llegó al cargo prometiendo una nueva etapa para la FIFA tras la crisis de corrupción de 2015, su administración ha estado rodeada de controversias.

Diversos sectores le atribuyen haber concentrado mayor poder en la presidencia del organismo y fortalecer las decisiones comerciales por encima de otras prioridades deportivas. También han sido objeto de debate sus relaciones con distintos líderes políticos y la expansión de torneos hacia regiones consideradas estratégicas para el crecimiento económico de la FIFA.

Durante 2026, además, volvió a aparecer en la conversación pública luego de que Michel Platini, expresidente de la UEFA, presentara denuncias penales y civiles en Francia relacionadas con acontecimientos derivados del escándalo que frenó sus aspiraciones para dirigir la FIFA. El organismo ha rechazado haber cometido irregularidades en esos asuntos.

Otra de las controversias más recordadas ocurrió antes del Mundial de Qatar 2022, cuando Infantino pronunció un discurso en defensa del país anfitrión que generó fuertes críticas internacionales.

¿Qué papel juega el Mundial 2026 en el legado de Infantino?

La Copa Mundial de 2026, organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá, representa uno de los proyectos más importantes de su presidencia.

Será la primera edición con 48 selecciones y 104 partidos, convirtiéndose en el torneo más grande en la historia del futbol. Durante los eventos previos al inicio de la competencia, Infantino comparó la magnitud del campeonato con la organización de "104 Super Bowls" en poco más de un mes.

Para el dirigente, esta expansión refleja la estrategia que ha impulsado desde 2016: organizar competiciones más grandes, llegar a nuevos mercados y generar mayores ingresos para la FIFA. Precisamente ese modelo es el que ha fortalecido las finanzas del organismo, pero también ha alimentado el debate sobre la creciente comercialización del futbol y el impacto que tiene en jugadores, aficionados y federaciones nacionales.

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