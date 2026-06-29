¿De cuánto es la fortuna de Gianni Infantino, presidente de la FIFA y mente detrás del Mundial 2026?

¿Cuál es la fortuna de Gianni Infantino y cuánto gana como presidente de la FIFA?

De acuerdo con el sitio especializado Celebrity Net Worth, Gianni Infantino tiene una fortuna estimada en 20 millones de dólares, mientras que su compensación anual como presidente de la FIFA ronda los 6 millones de dólares, lo que lo coloca entre los directivos mejor pagados del deporte mundial.

Su paquete de remuneraciones está compuesto por varios conceptos:

- Salario base: 2.6 millones de francos suizos (aproximadamente 3.3 millones de dólares).

- Bono anual: 2.2 millones de francos suizos (unos 2.78 millones de dólares).

- Asignaciones fijas: 24,000 francos suizos (alrededor de 27,000 dólares).

- Compensación total: cerca de 6 millones de dólares al año.

A ese monto todavía se suman prestaciones cubiertas por la FIFA, entre ellas aportaciones a la seguridad social suiza, fondo de pensiones, seguros, alojamiento para actividades oficiales, gastos de viaje y otros beneficios ejecutivos. Además, Infantino aún puede buscar un último mandato que extendería su presidencia hasta 2031.

¿Quién es Gianni Infantino?

Giovanni Vincenzo Infantino nació el 23 de marzo de 1970 en Brig, Suiza, dentro de una familia de origen italiano. Creció en una región fronteriza caracterizada por el uso cotidiano de varios idiomas, una habilidad que más tarde resultaría clave para desarrollar su carrera en el futbol internacional.

Habla italiano, francés, alemán, inglés y español, una combinación poco común que le permitió desenvolverse con facilidad en negociaciones entre federaciones de distintos continentes.

Su formación profesional comenzó lejos de las canchas. Estudió Derecho en la Universidad de Friburgo, en Suiza, y posteriormente trabajó como abogado y administrador deportivo antes de incorporarse a organismos vinculados con el futbol europeo.