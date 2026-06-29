La selección mexicana llega a los dieciseisavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para enfrentarse a Ecuador. Después de terminar invicto la fase de grupos y sin recibir goles, el equipo dirigido por Javier “El Vasco” Aguirre buscará avanzar a los octavos de final.

Esta no es la primera vez que los equipos se enfrentan en este escenario internacional, ya que en Japón 2002 México se enfrentó contra el equipo sudamericano, en un partido demandante para ambas partes que terminó con una victoria 2-1 a favor del Tricolor.

De acuerdo a la FIFA, entre partidos amistosos, la Copa América y el único partido disputado en el Mundial, este será el encuentro número 26 entre ambas selecciones.