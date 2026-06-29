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Si México le gana a Ecuador, ¿quién sería su rival en octavos de final de la Copa Mundial 2026?

Un boleto a octavos de final está en juego para el Tri, aunque el panorama va mucho más allá de los 90 minutos frente a una selección que llega con argumentos para dar la sorpresa.
lun 29 junio 2026 05:09 PM
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México llega al cruce contra Ecuador con mejores números recientes y con un historial favorable, pero eso no convierte el partido en un trámite. (ULISES RUIZ/AFP)

Tras superar la fase de grupos con paso perfecto, México ahora deberá enfrentar a Ecuador en los dieciseisavos de final, una ronda en la que cualquier error puede significar la eliminación.

Mientras la atención está puesta en ese compromiso, el cuadro de la Copa Mundial 2026 ya permite anticipar quién sería el siguiente rival para el equipo de Javier Aguirre. Una victoria abriría la puerta a un nuevo desafío y acercaría al Tri a los ocho mejores equipos del certamen.

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¿Quién sería el rival de México si le gana a Ecuador en la Copa Mundial 2026?

La combinación está definida por el cuadro oficial del torneo. En caso de que México derrote a Ecuador en los dieciseisavos de final, avanzará automáticamente a los octavos de final para enfrentar al ganador de la llave entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

Dicho encuentro se disputará el miércoles 1 de julio en el Estadio de Atlanta.

Sobre el papel, Inglaterra aparece como favorita para avanzar a la siguiente ronda debido a su historial y peso internacional. Sin embargo, los torneos de eliminación directa suelen ofrecer sorpresas y cualquier resultado mantendría abierta la posibilidad de un cruce distinto.

México enfrenta a Ecuador por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.
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¿Cuándo y dónde se jugarían los octavos de final de México?

La selección volvería a jugar el domingo 5 de julio a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Nuevamente el Estadio Ciudad de México sería la sede, una ventaja importante para el conjunto nacional debido al apoyo de su afición y al conocimiento del escenario donde ha disputado gran parte de su recorrido mundialista.

Antes de pensar en octavos, México debe superar a Ecuador

México llega al cruce contra Ecuador con mejores números recientes y con un historial favorable, pero eso no convierte el partido en un trámite. El Tri avanzó invicto y como líder de su sector, mientras que la selección sudamericana entró a los dieciseisavos como uno de los mejores terceros lugares. Aun así, la forma en que cada equipo clasificó no alcanza para anticipar el resultado de una eliminatoria directa, donde un error puede cambiar todo.

El antecedente entre ambas selecciones favorece claramente a México. Hasta 2026 se han enfrentado 25 veces, con 14 victorias mexicanas, cuatro triunfos ecuatorianos y siete empates. En partidos oficiales, el registro también inclina la balanza hacia el conjunto mexicano: se cruzaron seis veces en Copa América y una vez en Copa del Mundo, con una sola derrota para México, ocurrida en la Copa América 2015.

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A nivel mundialista, el único antecedente fue en Corea-Japón 2002, cuando México venció 2-1 a Ecuador. Después llegaron cruces oficiales en Copa América: triunfo mexicano 2-0 en 1993, empate 1-1 en 1997, victorias del Tri 2-1 en 2004 y 2007, derrota 1-2 en 2015 y empate 0-0 en 2024. El dato que equilibra la lectura es que México suma casi 19 años sin derrotar a Ecuador en un certamen oficial, pese a que el balance histórico general le favorece.

También hay diferencias claras en el peso mundialista de ambos equipos. México disputa su 18ª Copa del Mundo, mientras Ecuador vive apenas su quinta participación, todas en el siglo XXI. El equipo sudamericano debutó en 2002 y su mejor avance llegó en Alemania 2006, cuando alcanzó los octavos de final. En ranking FIFA, México aparece en el noveno lugar, por encima de Ecuador, ubicado en el puesto 24.

La plantilla ecuatoriana, sin embargo, no debe medirse solo por historial. Cerca del 90% de sus jugadores milita fuera de su país, con 15 futbolistas en Europa y 11 en ligas del continente americano. Además, cuatro conocen bien el futbol mexicano: Enner Valencia juega en Pachuca, Jackson Porozo en Tijuana y Pedro Vite en Pumas. Su figura más reconocida es Moisés Caicedo, mediocampista del Chelsea.

Del lado mexicano, Javier Aguirre cuenta con una base que también compite fuera del país, con 14 jugadores en el extranjero. La referencia de mayor cartel europeo es Santiago Giménez, atacante del Milan. Ese contraste deja un partido con dos selecciones de perfiles distintos: México llega mejor colocado en el ranking y con más experiencia mundialista, pero Ecuador tiene una plantilla acostumbrada a competir fuera de casa y con jugadores de roce internacional.

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El momento ecuatoriano también merece lectura propia. Antes del Mundial 2026, Ecuador se mantenía invicto en partidos oficiales desde septiembre de 2024, pero esa racha se rompió en el torneo con la derrota 0-1 ante Costa de Marfil. Luego logró recomponer el camino y venció 2-1 a Alemania en la última jornada de su grupo, un resultado que lo metió de nuevo en la pelea y confirmó que puede competir contra rivales de alto nivel.

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Así quedaron definidos los dieciseisavos de final del Mundial 2026

La ronda de dieciseisavos reúne a 32 selecciones que buscan un lugar entre los 16 mejores equipos del torneo:

- Costa de Marfil vs Noruega — 30 de junio, 11:00 horas, Dallas.

- Francia vs Suecia — 30 de junio, 15:00 horas, Nueva York/Nueva Jersey.

- México vs Ecuador — 30 de junio, 19:00 horas, Ciudad de México.

- Inglaterra vs República Democrática del Congo — 1 de julio, 10:00 horas, Atlanta.

- Bélgica vs Senegal — 1 de julio, 14:00 horas, Seattle.

- Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina — 1 de julio, 18:00 horas, San Francisco Bay Area.

- España vs Austria — 2 de julio, 13:00 horas, Los Ángeles.

- Portugal vs Croacia — 2 de julio, 17:00 horas, Toronto.

- Suiza vs Argelia — 2 de julio, 21:00 horas, Vancouver.

- Australia vs Egipto — 3 de julio, 12:00 horas, Dallas.

- Argentina vs Cabo Verde — 3 de julio, 16:00 horas, Miami.

- Colombia vs Ghana — 3 de julio, 19:30 horas, Kansas City.

Cada uno de estos cruces definirá el cuadro definitivo de octavos de final y el camino que deberán recorrer las selecciones que aspiran a levantar el trofeo el próximo 19 de julio.

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Mundial de Futbol 2026 Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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