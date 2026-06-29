El momento ecuatoriano también merece lectura propia. Antes del Mundial 2026, Ecuador se mantenía invicto en partidos oficiales desde septiembre de 2024, pero esa racha se rompió en el torneo con la derrota 0-1 ante Costa de Marfil. Luego logró recomponer el camino y venció 2-1 a Alemania en la última jornada de su grupo, un resultado que lo metió de nuevo en la pelea y confirmó que puede competir contra rivales de alto nivel.
Así quedaron definidos los dieciseisavos de final del Mundial 2026
La ronda de dieciseisavos reúne a 32 selecciones que buscan un lugar entre los 16 mejores equipos del torneo:
- Costa de Marfil vs Noruega — 30 de junio, 11:00 horas, Dallas.
- Francia vs Suecia — 30 de junio, 15:00 horas, Nueva York/Nueva Jersey.
- México vs Ecuador — 30 de junio, 19:00 horas, Ciudad de México.
- Inglaterra vs República Democrática del Congo — 1 de julio, 10:00 horas, Atlanta.
- Bélgica vs Senegal — 1 de julio, 14:00 horas, Seattle.
- Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina — 1 de julio, 18:00 horas, San Francisco Bay Area.
- España vs Austria — 2 de julio, 13:00 horas, Los Ángeles.
- Portugal vs Croacia — 2 de julio, 17:00 horas, Toronto.
- Suiza vs Argelia — 2 de julio, 21:00 horas, Vancouver.
- Australia vs Egipto — 3 de julio, 12:00 horas, Dallas.
- Argentina vs Cabo Verde — 3 de julio, 16:00 horas, Miami.
- Colombia vs Ghana — 3 de julio, 19:30 horas, Kansas City.
Cada uno de estos cruces definirá el cuadro definitivo de octavos de final y el camino que deberán recorrer las selecciones que aspiran a levantar el trofeo el próximo 19 de julio.