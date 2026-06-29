¿Quién sería el rival de México si le gana a Ecuador en la Copa Mundial 2026?

La combinación está definida por el cuadro oficial del torneo. En caso de que México derrote a Ecuador en los dieciseisavos de final, avanzará automáticamente a los octavos de final para enfrentar al ganador de la llave entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

Dicho encuentro se disputará el miércoles 1 de julio en el Estadio de Atlanta.

Sobre el papel, Inglaterra aparece como favorita para avanzar a la siguiente ronda debido a su historial y peso internacional. Sin embargo, los torneos de eliminación directa suelen ofrecer sorpresas y cualquier resultado mantendría abierta la posibilidad de un cruce distinto.

¿Cuándo y dónde se jugarían los octavos de final de México?

La selección volvería a jugar el domingo 5 de julio a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Nuevamente el Estadio Ciudad de México sería la sede, una ventaja importante para el conjunto nacional debido al apoyo de su afición y al conocimiento del escenario donde ha disputado gran parte de su recorrido mundialista.

Antes de pensar en octavos, México debe superar a Ecuador

México llega al cruce contra Ecuador con mejores números recientes y con un historial favorable, pero eso no convierte el partido en un trámite. El Tri avanzó invicto y como líder de su sector, mientras que la selección sudamericana entró a los dieciseisavos como uno de los mejores terceros lugares. Aun así, la forma en que cada equipo clasificó no alcanza para anticipar el resultado de una eliminatoria directa, donde un error puede cambiar todo.

El antecedente entre ambas selecciones favorece claramente a México. Hasta 2026 se han enfrentado 25 veces, con 14 victorias mexicanas, cuatro triunfos ecuatorianos y siete empates. En partidos oficiales, el registro también inclina la balanza hacia el conjunto mexicano: se cruzaron seis veces en Copa América y una vez en Copa del Mundo, con una sola derrota para México, ocurrida en la Copa América 2015.