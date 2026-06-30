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México vs. Ecuador: a qué hora y dónde ver el partido que define el futuro del Tri en el Mundial 2026

Después de terminar invicto la fase de grupos, la Selección Mexicana enfrenta a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Estos son los horarios y canales de transmisión.
mar 30 junio 2026 08:40 AM
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México enfrenta a Ecuador por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.
México enfrenta a Ecuador por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro)

La selección mexicana llega a los dieciseisavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para enfrentarse a Ecuador. Después de terminar invicto la fase de grupos y sin recibir goles, el equipo dirigido por Javier “El Vasco” Aguirre buscará avanzar a los octavos de final.

Esta no es la primera vez que los equipos se enfrentan en este escenario internacional, ya que en Japón 2002 México se enfrentó contra el equipo sudamericano, en un partido demandante para ambas partes que terminó con una victoria 2-1 a favor del Tricolor.

De acuerdo a la FIFA, entre partidos amistosos, la Copa América y el único partido disputado en el Mundial, este será el encuentro número 26 entre ambas selecciones.

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¿A qué hora juega México vs. Ecuador?

El partido entre México y Ecuador se disputará este martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), como parte de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México. El ganador avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

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¿Dónde ver el partido en vivo?

Los aficionados podrán seguir el México vs. Ecuador a través de televisión abierta. El encuentro será transmitido por Canal 5, de Televisa, y Azteca 7, de TV Azteca, por lo que podrá verse sin costo en todo el país.

El partido entre México y Ecuador definirá al clasificado a los octavos de final.
El partido entre México y Ecuador definirá al clasificado a los octavos de final. (Alfredo Estrella/AFP)

Para quienes prefieran seguirlo por internet, también estará disponible en ViX, la plataforma de streaming que cuenta con los derechos de transmisión de todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

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Así llegan México y Ecuador

México llega a los dieciseisavos, tras completar una fase de grupos perfecta con tres victorias y sin recibir anotaciones. Además, jugará nuevamente en el Estadio Ciudad de México.

Ecuador, por su parte, clasificó como uno de los mejores terceros lugares y buscará dar la sorpresa para instalarse en los octavos de final. La selección sudamericana llega con un plantel encabezado por Moisés Caicedo, quien recientemente asumió la capitanía del equipo.

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