¿Cuántas veces ha perdido México en el Estadio Azteca? Los famosos "aztecazos" de la selección

Las dos derrotas de México en el Estadio Azteca

Contando partidos amistosos y oficiales, estos son los impresionantes números de México jugando en el Estadio Azteca:

- 145 partidos oficiales y amistosos

- 95 victorias

- 38 empates

- 8 derrotas

Si nos enfocamos exclusivamente en el ámbito de partidos oficiales, México suma un total de 88 encuentros con resultados contundentes:

- 69 triunfos

- 17 empates

- 2 derrotas

Las dos derrotas que ha sufrido México son recordadas como “Aztecazos” y ambas ocurrieron en eliminatorias mundialistas, aunque en diferentes ciclos:

- 2001: México perdió por marcador de 1-2 ante Costa Rica, siendo esta la primera derrota oficial del Tricolor en casa.

- 2013: El 6 de septiembre de aquel año, se consumó la segunda derrota oficial de México, también en un ciclo eliminatorio.

A pesar de estas derrotas, México se mantiene invicto en el Estadio Azteca en partidos de Copa del Mundo, lo que representa una gran motivación de cara al partido del próximo domingo contra Inglaterra.