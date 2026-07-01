¿Cuántas veces ha perdido México en el Estadio Azteca? Los famosos "aztecazos" de la selección

México derrotó por marcador de 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que garantiza que la selección mexicana tendrá un partido más en el Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca, pactado para el próximo domingo 5 de julio.
Independientemente del rival en turno, Inglaterra, el Estadio Azteca también es una auténtica fortaleza para la selección mexicana de futbol, pues a lo largo de la historia únicamente ha perdido dos partidos oficiales en este inmueble, aunque ninguno fue de Copa del Mundo.
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Las dos derrotas de México en el Estadio Azteca
Contando partidos amistosos y oficiales, estos son los impresionantes números de México jugando en el Estadio Azteca:
- 145 partidos oficiales y amistosos - 95 victorias - 38 empates - 8 derrotas
Si nos enfocamos exclusivamente en el ámbito de partidos oficiales, México suma un total de 88 encuentros con resultados contundentes:
- 69 triunfos - 17 empates - 2 derrotas
Las dos derrotas que ha sufrido México son recordadas como “Aztecazos” y ambas ocurrieron en eliminatorias mundialistas, aunque en diferentes ciclos:
- 2001: México perdió por marcador de 1-2 ante Costa Rica, siendo esta la primera derrota oficial del Tricolor en casa.
- 2013: El 6 de septiembre de aquel año, se consumó la segunda derrota oficial de México, también en un ciclo eliminatorio.
A pesar de estas derrotas, México se mantiene invicto en el Estadio Azteca en partidos de Copa del Mundo, lo que representa una gran motivación de cara al partido del próximo domingo contra Inglaterra.
Las derrotas de México como local en Copa del Mundo
En 1970, México se mantuvo invicto mientras jugó en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, pero todo cambió cuando le tocó salir de su fortaleza para disputar el partido de cuartos de final ante Italia, de acuerdo con datos de la FIFA .
El equipo mexicano cayó por marcador de 1-4 ante Italia en la cancha del Estadio Nemesio Diez, en Toluca, siendo esta la primera eliminatoria de México dentro de una Copa del Mundoen casa.
En México 1986, México se mantuvo invicto en la cancha del Estadio Azteca, derrotando a Bélgica e Irak en fase de grupos, además de sumar un empate contra Paraguay en la misma instancia.
En octavos de final, el Tricolor derrotó por marcador de 2-0 a Bulgaria, pero todo cambió cuando tuvo que salir de su fortaleza.
En el partido de cuartos de final, México empató sin goles ante Alemania en la cancha del Estadio Universitario de Monterrey, Nuevo León, pero en los penales, el combinado nacional quedó fuera por marcador de 1-4, lo que se convirtió en la segunda eliminatoria mundialista para la selección nacional como local.
Ambas eliminatorias mexicanas en torneos como local ocurrieron fuera del Estadio Azteca, por lo que México se mantiene invicto cuando juega en la cancha del Coloso de Santa Úrsula durante partidos mundialistas.
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Así le fue a Inglaterra en su última visita al Estadio Azteca
La última vez que Inglaterra jugó un partido en el Estadio Azteca, se llevó una de las derrotas más dolorosas de su historia.
En aquella ocasión, el equipo británico cayó por marcador de 2-1 contra Argentina en un partido marcado por la polémica “Mano de Dios” y el llamado “Gol del Siglo”, ambos anotados por Diego Armando Maradona.
Inglaterra volverá a jugar un partido en la cancha del Estadio Azteca este próximo 5 de julio, después de 40 años de aquella fatídica tarde contra Argentina. El rival en turno será una selección mexicana que llega con la ilusión a tope, además de contar con un invicto de cuatro partidos y no haber recibido gol en lo que va del Mundial 2026.