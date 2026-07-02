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Partidos del Mundial hoy 2 de julio: Portugal vs. Croacia, ¿en dónde ver todos los encuentros?

Consulta los horarios, sedes, canales de transmisión y el panorama de las selecciones que buscan avanzar en los 16vos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
jue 02 julio 2026 08:30 AM
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ViX Premium se mantiene como la única alternativa para seguir todos los encuentros del torneo. (ROBERTO SCHMIDT STRINGER/AFP)

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este 2 de julio con la cuarta jornada de los dieciseisavos de final.

Tres boletos más para los octavos de final estarán en juego este jueves, una jornada que tendrá como principal atractivo el enfrentamiento entre Portugal y Croacia, con Cristiano Ronaldo y Luka Modrić como protagonistas de uno de los duelos más llamativos de la fase de eliminación directa.

A continuación, te contamos qué partidos se juegan hoy, sus horarios y dónde verlos en México.

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¿Qué partidos del Mundial se juegan hoy 2 de julio?

La actividad del jueves contempla tres encuentros, con sedes repartidas en México y Estados Unidos.

España y Austria abrirán la jornada a las 13:00 horas en el Estadio de los Ángeles, ubicado en California. El encargado de impartir justicia será el árbitro sueco Glenn Nyberg.

Por la tarde, Portugal enfrentará a Croacia a las 17:00 horas en el Estadio de Toronto, en Ontario, bajo el arbitraje del noruego Espen Eskås.

Hacia la noche, Suiza se medirá a Argelia a las 21:00 horas en el Estadio de Vancouver, en la Columbia Británica. Para este compromiso fue designado el argentino Yael Falcón Pérez.

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¿Qué partidos del Mundial se transmitirán por TV abierta hoy?

No todos los encuentros del día estarán disponibles por televisión abierta en México.

Únicamente el partido entre España y Austria podrá verse sin costo a través de Azteca 7, Azteca Deportes Network, Canal 5 y TUDN, por lo que será la única opción para quienes prefieran seguir la jornada desde la televisión tradicional.

Mientras tanto, los encuentros entre Portugal vs. Croacia y Suiza vs. Argelia estarán disponible exclusivamente mediante la suscripción ViX Premium, plataforma que posee los derechos para transmitir los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

Gracias a esa exclusividad, ViX Premium se mantiene como la única alternativa para seguir todos los encuentros del torneo.

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¿Qué selecciones clasificaron a los dieciseisavos de final?

Tras una fase de grupos que terminó sorprendiendo a los aficionados del balompié, las selecciones clasificados a los 16vos son las siguietes:

Grupo A: México y Sudáfrica

Grupo B: Suiza y Canadá

Grupo C: Brasil y Marruecos

Grupo D: Estados Unidos y Australia

Grupo E: Alemania y Costa de Marfil

Grupo F: Países Bajos y Japón

Grupo G: Bélgica y Egipto

Grupo H: España y Cabo Verde

Grupo I: Francia y Noruega

Grupo J: Argentina y Austria

Grupo K: Colombia y Portugal

Grupo L: Inglaterra y Croacia

Mejores Terceros: Suecia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, Paraguay, Senegal, Ghana, Argelia y la República Democrática del Congo.

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¿Cuándo es el México vs. Chequia y dónde ver el partido del Mundial 2026 en televisión abierta?

¿Qué equipos ya quedaron eliminados del Mundial 2026?

Así como algunos países ya aseguraron su continuidad en el torneo, otros quedaron sin posibilidades de avanzar a la fase de eliminación directa.

Los eliminados son los siguientes:

Haití
Turquía
Túnez
Qatar
Chequia
Curazao
Irak
Uruguay
Arabia Saudí
Nueva Zelanda
Panamá
Uzbekistán
Corea del Sur
Escocia
Irán
Sudáfrica
Alemania
Países Bajos
Japón
Ecuador
Costa de Marfil
Suecia
República Democrática del Congo
Senegal
Bosnia y Herzegovina

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Tags

Mundial de Futbol 2026 Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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