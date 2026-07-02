¿Qué partidos del Mundial se juegan hoy 2 de julio?

La actividad del jueves contempla tres encuentros, con sedes repartidas en México y Estados Unidos.

España y Austria abrirán la jornada a las 13:00 horas en el Estadio de los Ángeles, ubicado en California. El encargado de impartir justicia será el árbitro sueco Glenn Nyberg.

Por la tarde, Portugal enfrentará a Croacia a las 17:00 horas en el Estadio de Toronto, en Ontario, bajo el arbitraje del noruego Espen Eskås.

Hacia la noche, Suiza se medirá a Argelia a las 21:00 horas en el Estadio de Vancouver, en la Columbia Británica. Para este compromiso fue designado el argentino Yael Falcón Pérez.

¿Qué partidos del Mundial se transmitirán por TV abierta hoy?

No todos los encuentros del día estarán disponibles por televisión abierta en México.

Únicamente el partido entre España y Austria podrá verse sin costo a través de Azteca 7, Azteca Deportes Network, Canal 5 y TUDN, por lo que será la única opción para quienes prefieran seguir la jornada desde la televisión tradicional.

Mientras tanto, los encuentros entre Portugal vs. Croacia y Suiza vs. Argelia estarán disponible exclusivamente mediante la suscripción ViX Premium, plataforma que posee los derechos para transmitir los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

Gracias a esa exclusividad, ViX Premium se mantiene como la única alternativa para seguir todos los encuentros del torneo.