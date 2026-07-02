¿Qué selecciones clasificaron a los dieciseisavos de final?
Tras una fase de grupos que terminó sorprendiendo a los aficionados del balompié, las selecciones clasificados a los 16vos son las siguietes:
Grupo A: México y Sudáfrica
Grupo B: Suiza y Canadá
Grupo C: Brasil y Marruecos
Grupo D: Estados Unidos y Australia
Grupo E: Alemania y Costa de Marfil
Grupo F: Países Bajos y Japón
Grupo G: Bélgica y Egipto
Grupo H: España y Cabo Verde
Grupo I: Francia y Noruega
Grupo J: Argentina y Austria
Grupo K: Colombia y Portugal
Grupo L: Inglaterra y Croacia
Mejores Terceros: Suecia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, Paraguay, Senegal, Ghana, Argelia y la República Democrática del Congo.
¿Qué equipos ya quedaron eliminados del Mundial 2026?
Así como algunos países ya aseguraron su continuidad en el torneo, otros quedaron sin posibilidades de avanzar a la fase de eliminación directa.
Los eliminados son los siguientes:
Haití
Turquía
Túnez
Qatar
Chequia
Curazao
Irak
Uruguay
Arabia Saudí
Nueva Zelanda
Panamá
Uzbekistán
Corea del Sur
Escocia
Irán
Sudáfrica
Alemania
Países Bajos
Japón
Ecuador
Costa de Marfil
Suecia
República Democrática del Congo
Senegal
Bosnia y Herzegovina