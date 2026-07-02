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Si México le gana a Inglaterra, ¿quién sería su rival en cuartos de final del Mundial 2026?

Un boleto a cuartos de final está en juego para el Tri, aunque el panorama va mucho más allá de los 90 minutos frente a una selección que llega con un equipo plagado de estrellas.
jue 02 julio 2026 11:25 AM
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Una victoria sobre Inglaterra abriría la puerta a uno de los partidos más importantes en la historia reciente de la selección mexicana. (YURI CORTEZ/AFP)

México sigue avanzando en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Después de eliminar a Ecuador en los dieciseisavos de final, el equipo dirigido por Javier Aguirre ya tiene confirmado su siguiente desafío: Inglaterra.

Mientras la atención se concentra en ese compromiso, el cuadro del torneo ya permite visualizar qué rival esperaría al Tri en cuartos de final.

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Quién sería el rival de México si le gana a Inglaterra en la Copa Mundial 2026

Una victoria sobre Inglaterra abriría la puerta a uno de los partidos más importantes en la historia reciente de la selección mexicana.

De acuerdo con el cuadro oficial del Mundial 2026, el ganador de la serie entre México e Inglaterra avanzará a los cuartos de final para enfrentar al vencedor de la llave que protagonizarán Brasil y Noruega.

Ese cruce reunirá a dos selecciones con perfiles muy distintos. Por un lado aparece Brasil, una de las potencias históricas del futbol mundial; por el otro, Noruega, encabezada por Erling Haaland, uno de los delanteros más temidos del planeta.

La eliminatoria entre brasileños y noruegos se disputará el domingo 5 de julio en el estadio de Nueva York, ubicado en Nueva Jersey. De ahí saldrá el posible rival del Tri en la siguiente ronda.

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Cuándo y dónde jugaría México los cuartos de final

El partido de cuartos de final se jugaría el viernes 10 de julio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

La sede asignada para ese encuentro es el estadio de Los Ángeles, en California.

Dicho compromiso tendría un significado especial, ya que colocaría al conjunto nacional a un paso de las semifinales del torneo, una instancia que representaría un logro histórico para el futbol mexicano.

Antes de pensar en cuartos, México debe superar a Inglaterra

Cualquier escenario rumbo a la siguiente ronda depende primero de lo que ocurra frente a Inglaterra.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel aseguró su boleto a los octavos de final después de protagonizar una de las remontadas más dramáticas de los dieciseisavos. La República Democrática del Congo tomó ventaja apenas al minuto 7 mediante Brian Cipenga y mantuvo el control del marcador durante buena parte del encuentro disputado en Atlanta.

Durante casi 70 minutos, Inglaterra estuvo al borde de una eliminación que habría sacudido por completo el torneo. Las intervenciones del arquero Lionel Mpasi y la resistencia del conjunto africano complicaron constantemente a los europeos.

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Todo cambió en el tramo final del partido. Anthony Gordon apareció con dos asistencias y Harry Kane respondió con un doblete a los minutos 75 y 86 para darle la vuelta al marcador y sellar el triunfo por 2-1.

Gracias a esa actuación, el delantero del Bayern Múnich llegó a cinco goles en la presente Copa del Mundo y volvió a colocarse entre los principales aspirantes a la Bota de Oro.

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Harry Kane llega inspirado y Tuchel ya piensa en el desafío mexicano

La remontada frente a la República Democrática del Congo reforzó el papel de Harry Kane como principal referente ofensivo de Inglaterra.

Además de ser el máximo goleador histórico de su selección con 84 anotaciones, el atacante acumula 13 goles en Copas del Mundo, la mejor marca para un futbolista inglés en la historia del torneo.

Thomas Tuchel reconoció el peso que tiene su capitán dentro del equipo y destacó su capacidad para resolver partidos de máxima exigencia. El seleccionador también comenzó a hablar sobre el reto que representa enfrentar a México en la siguiente ronda.

Uno de los factores que más preocupa al cuerpo técnico inglés es la altitud de la Ciudad de México. Tuchel admitió que jugar a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar representa una dificultad importante para sus futbolistas y señaló que resulta imposible adaptarse completamente a esas condiciones en apenas unos días.

Mientras Inglaterra intenta encontrar soluciones para ese escenario, México llegará al partido impulsado por una racha perfecta de cuatro victorias consecutivas en el torneo y con el respaldo de una afición que espera convertir el Estadio Ciudad de México en una auténtica fortaleza.

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Mundial de Futbol 2026 Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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