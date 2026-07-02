Quién sería el rival de México si le gana a Inglaterra en la Copa Mundial 2026

Una victoria sobre Inglaterra abriría la puerta a uno de los partidos más importantes en la historia reciente de la selección mexicana.

De acuerdo con el cuadro oficial del Mundial 2026, el ganador de la serie entre México e Inglaterra avanzará a los cuartos de final para enfrentar al vencedor de la llave que protagonizarán Brasil y Noruega.

Ese cruce reunirá a dos selecciones con perfiles muy distintos. Por un lado aparece Brasil, una de las potencias históricas del futbol mundial; por el otro, Noruega, encabezada por Erling Haaland, uno de los delanteros más temidos del planeta.

La eliminatoria entre brasileños y noruegos se disputará el domingo 5 de julio en el estadio de Nueva York, ubicado en Nueva Jersey. De ahí saldrá el posible rival del Tri en la siguiente ronda.

Cuándo y dónde jugaría México los cuartos de final

El partido de cuartos de final se jugaría el viernes 10 de julio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

La sede asignada para ese encuentro es el estadio de Los Ángeles, en California.

Dicho compromiso tendría un significado especial, ya que colocaría al conjunto nacional a un paso de las semifinales del torneo, una instancia que representaría un logro histórico para el futbol mexicano.

Antes de pensar en cuartos, México debe superar a Inglaterra

Cualquier escenario rumbo a la siguiente ronda depende primero de lo que ocurra frente a Inglaterra.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel aseguró su boleto a los octavos de final después de protagonizar una de las remontadas más dramáticas de los dieciseisavos. La República Democrática del Congo tomó ventaja apenas al minuto 7 mediante Brian Cipenga y mantuvo el control del marcador durante buena parte del encuentro disputado en Atlanta.

Durante casi 70 minutos, Inglaterra estuvo al borde de una eliminación que habría sacudido por completo el torneo. Las intervenciones del arquero Lionel Mpasi y la resistencia del conjunto africano complicaron constantemente a los europeos.