Comprar unos jeans puede resultar complicado debido a que con unas pocas puestas pueden deformarse o perder el color después de varios lavados, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco ) analizó 17 modelos de pantalones de mezclilla para caballero y evaluó aspectos como durabilidad, resistencia, cambio de talla, decoloración, recuperación de la tela y acabados.
El estudio encontró prendas que presentaron problemas tras las pruebas de laboratorio, algunos pantalones mostraron torceduras después del lavado, otros registraron medidas mayores a las indicadas y un modelo incluso perdió color al frotarse.
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¿Qué pantalones se deforman más?
Uno de los aspectos que más llamó la atención del estudio fue el comportamiento de algunas prendas después de ser sometidas a tres ciclos de lavado. Profeco encontró que cinco modelos presentaron torsión en las piernas del pantalón, un efecto conocido técnicamente como "torque", que provoca que las costuras y el corte de la prenda se desplace ligeramente.
Los modelos que registraron este comportamiento fueron:
-CIMARRON JEANS, modelo 3018 corte 7121
-OGGI, modelo Croster suavizado
-SILVER PLATE, modelo Rocco 702
-SILVER PLATE, modelo Rocco 706
Aunque la Procuraduría aclara que la deformación fue ligera, estos modelos no alcanzaron la calificación de "Excelente" en esa prueba específica, a diferencia de otros pantalones cuya estructura permaneció prácticamente intacta después de los lavados.
¿Qué pantalones tienen medidas distintas a las anunciadas?
Otro resultado que destacó fue la variación en las medidas, en esta prueba, Profeco detectó que nueve modelos resultaron ligeramente más grandes de lo que indicaba su talla, una diferencia que puede afectar el ajuste esperado por el consumidor al momento de comprarlos.
Los modelos identificados fueron:
-BIG JOHN, modelo BJPL26111106
-SILVER PLATE, modelo Rocco 702
-FUROR, modelo Maverick (regular) T101000683536 y T101000670332
-SILVER PLATE, modelo Rocco 706
-SILVER PLATE, Rocco 711
-OGGI, modelo Croster suavizado
-YALE, modelo 0107272030-19
-OGGI, modelo Vaxter spring raw
¿Qué pantalón se decolora más por las lavadas?
En las pruebas relacionadas con la conservación del color, Profeco encontró un solo caso que presentó un resultado inferior al resto y se trata del modelo OGGI Vaxter Rebel suavizado, el cual se decoloró durante la prueba de solidez del color al frote, es decir, desprendió pigmento al entrar en contacto con otra superficie bajo las condiciones establecidas por el laboratorio.
En contraste, otros modelos conservaron correctamente el color tanto después del lavado como durante la prueba de fricción, lo que refleja diferencias importantes entre las distintas marcas disponibles en el mercado. Las marcas que presentaron mejores resultados fueron:
-BIG JOHN, modelo Wyoming BJPR2611117
-MEMBER'S MARK, modelo MMJNS2025
-MOSSIMO, modelo MSH254115-C
-WEEKEND, modelo WKH251008-02C
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¿Cómo califica Profeco al icónico modelo de Levi’s?
El Levi's 501 es uno de los pantalones de mezclilla más emblemáticos de la historia y un referente dentro de la industria de la moda, recientemente en redes sociales se calificó como uno de los mejores jeans para hombres.
Este modelo recibió oficialmente el nombre 501 en 1890, con el paso de las décadas dejó de ser una prenda exclusiva para mineros y trabajadores para convertirse en un símbolo de la cultura popular. Actores como Marlon Brando y James Dean contribuyeron a popularizarlo durante los años cincuenta, mientras que músicos y diseñadores lo consolidaron como una prenda atemporal.
La Profeco señaló que el Levi's 501 destacó por recuperar su forma después de estirarse y no aparecer entre los modelos que presentaron torsión, decoloración o variaciones importantes de talla, lo que confirma el buen desempeño de este modelo frente a otros pantalones analizados.
Ningún modelo “reprobado”
Aun con estos resultados, Profeco aclaró que todos los pantalones evaluados cumplieron con la información comercial, la identificación correcta de las fibras textiles y obtuvieron una calificación de "Excelente" en la prueba de acabados, por lo que ninguno fue considerado un producto fuera de norma. La diferencia estuvo únicamente en el desempeño observado durante las pruebas de laboratorio.
Sin embargo, la Profeco señaló que ningún modelo consiguió una calificación general de "Excelente" al promediar todas las pruebas, lo que significa que todas las prendas presentaron algún aspecto susceptible de mejora, ya fuera en durabilidad, estabilidad dimensional, conservación del color o recuperación de la tela.
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Recomendaciones de Profeco antes de comprar unos jeans
A partir de los resultados del estudio, Profeco recomienda probarse los pantalones antes de comprarlos, ya que las medidas pueden variar entre marcas y modelos incluso cuando indican la misma talla. También aconseja revisar que la prenda no presente defectos visibles como costuras mal unidas, hilos sueltos o decoloraciones.
Una vez adquiridos, la dependencia sugiere lavarlos antes del primer uso, seguir las instrucciones de la etiqueta y evitar secarlos durante largos periodos bajo el sol, ya que esto puede acelerar la pérdida de color. También recuerda que un mantenimiento adecuado ayuda a prolongar la vida útil de la mezclilla y reduce el impacto ambiental de la prenda.