¿Qué pantalones se deforman más?

Uno de los aspectos que más llamó la atención del estudio fue el comportamiento de algunas prendas después de ser sometidas a tres ciclos de lavado. Profeco encontró que cinco modelos presentaron torsión en las piernas del pantalón, un efecto conocido técnicamente como "torque", que provoca que las costuras y el corte de la prenda se desplace ligeramente.

Los modelos que registraron este comportamiento fueron:

-CIMARRON JEANS, modelo 3018 corte 7121

-OGGI, modelo Croster suavizado

-SILVER PLATE, modelo Rocco 702

-SILVER PLATE, modelo Rocco 706

Aunque la Procuraduría aclara que la deformación fue ligera, estos modelos no alcanzaron la calificación de "Excelente" en esa prueba específica, a diferencia de otros pantalones cuya estructura permaneció prácticamente intacta después de los lavados.

¿Qué pantalones tienen medidas distintas a las anunciadas?

Otro resultado que destacó fue la variación en las medidas, en esta prueba, Profeco detectó que nueve modelos resultaron ligeramente más grandes de lo que indicaba su talla, una diferencia que puede afectar el ajuste esperado por el consumidor al momento de comprarlos.

Los modelos identificados fueron:

-BIG JOHN, modelo BJPL26111106

-SILVER PLATE, modelo Rocco 702

-FUROR, modelo Maverick (regular) T101000683536 y T101000670332

-SILVER PLATE, modelo Rocco 706

Algunas marcas presentaron ligeras deformaciones en las piernas del pantalón después de tres ciclos de lavado.

(Spencer Platt/Getty Images)

-SILVER PLATE, Rocco 711

-OGGI, modelo Croster suavizado

-YALE, modelo 0107272030-19

-OGGI, modelo Vaxter spring raw

¿Qué pantalón se decolora más por las lavadas?

En las pruebas relacionadas con la conservación del color, Profeco encontró un solo caso que presentó un resultado inferior al resto y se trata del modelo OGGI Vaxter Rebel suavizado, el cual se decoloró durante la prueba de solidez del color al frote, es decir, desprendió pigmento al entrar en contacto con otra superficie bajo las condiciones establecidas por el laboratorio.

En contraste, otros modelos conservaron correctamente el color tanto después del lavado como durante la prueba de fricción, lo que refleja diferencias importantes entre las distintas marcas disponibles en el mercado. Las marcas que presentaron mejores resultados fueron:

-BIG JOHN, modelo Wyoming BJPR2611117

-MEMBER'S MARK, modelo MMJNS2025

-MOSSIMO, modelo MSH254115-C

-WEEKEND, modelo WKH251008-02C