Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad

Copa Mundial 2026_Galería Desktop Home Expansión
Tendencias

Partidos del Mundial hoy 3 de julio: Argentina vs. Cabo Verde, ¿en dónde ver todos los encuentros?

Consulta los horarios, sedes, canales de transmisión y el panorama de las selecciones que buscan avanzar en los 16vos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
vie 03 julio 2026 08:35 AM
Añadir Expansión en Google
que-partidos-del-mundial-transmitiran-tv-abierta-3-julio
La jornada tendrá como principales atractivos los compromisos de Lionel Messi y James Rodríguez, quienes buscarán mantener con vida las aspiraciones de Argentina y Colombia. (AFP)

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este 3 de julio con la quinta y última jornada de los dieciseisavos de final.

En esta fecha se definirán los últimos tres boletos disponibles para los octavos de final. La jornada tendrá como principales atractivos los compromisos de Lionel Messi y James Rodríguez, quienes buscarán mantener con vida las aspiraciones de Argentina y Colombia en la máxima justa del futbol.

A continuación, te contamos qué partidos se juegan hoy, sus horarios y dónde verlos en México.

Publicidad

¿Qué partidos del Mundial se juegan hoy 3 de julio?

La actividad del viernes contempla tres encuentros, con sede en Estados Unidos.

Australia y Egipto abrirán la jornada a las 12:00 horas en el Estadio de los Dallas, ubicado en Texas. El encargado de impartir justicia será el árbitro urugayo Gustavo Tejera.

Por la tarde, Argentina enfrentará a Cabo Verde a las 16:00 horas en el Estadio de Miami, en Florida, bajo el arbitraje del canadiense Drew Fischer.

Hacia la noche, Colombia se medirá a Ghana a las 19:30 horas en el Estadio de Kansas, en Missouri. Para este compromiso fue designado el francés Clément Turpin.

cuando-es-siguiente-juego-mexico-octavos-de-final
Tendencias

Messi superó a Klose: cuántos partidos necesitó para ser el máximo goleador de los Mundiales

¿Qué partidos pasan hoy pot TV abierta?

No todos los encuentros del día estarán disponibles por televisión abierta en México.

Únicamente el partido entre Argentina y Cabo Verde podrá verse sin costo a través de Azteca 7, Azteca Deportes Network, Canal 5 y TUDN, por lo que será la única opción para quienes prefieran seguir la jornada desde la televisión tradicional.

Mientras tanto, los encuentros entre Australia vs. Egipto y Colombia vs. Ghana estarán disponible exclusivamente mediante la suscripción ViX Premium, plataforma que posee los derechos para transmitir los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

Gracias a esa exclusividad, ViX Premium se mantiene como la única alternativa para seguir todos los encuentros del torneo.

Publicidad

¿Qué selecciones clasificaron a los dieciseisavos de final?

Tras una fase de grupos que terminó sorprendiendo a los aficionados del balompié, las selecciones clasificados a los 16vos son las siguietes:

Grupo A: México y Sudáfrica

Grupo B: Suiza y Canadá

Grupo C: Brasil y Marruecos

Grupo D: Estados Unidos y Australia

Grupo E: Alemania y Costa de Marfil

Grupo F: Países Bajos y Japón

Grupo G: Bélgica y Egipto

Grupo H: España y Cabo Verde

Grupo I: Francia y Noruega

Grupo J: Argentina y Austria

Grupo K: Colombia y Portugal

Grupo L: Inglaterra y Croacia

Mejores Terceros: Suecia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, Paraguay, Senegal, Ghana, Argelia y la República Democrática del Congo.

de-donde-es-julian-andres-quinones
Tendencias

¿Cuándo es el México vs. Chequia y dónde ver el partido del Mundial 2026 en televisión abierta?

¿Qué equipos ya quedaron eliminados del Mundial 2026?

Así como algunos países ya aseguraron su continuidad en el torneo, otros quedaron sin posibilidades de avanzar a la fase de eliminación directa.

Los eliminados son los siguientes:

Haití
Turquía
Túnez
Qatar
Chequia
Curazao
Irak
Uruguay
Arabia Saudí
Nueva Zelanda
Panamá
Uzbekistán
Corea del Sur
Escocia
Irán
Sudáfrica
Alemania
Países Bajos
Japón
Ecuador
Costa de Marfil
Suecia
República Democrática del Congo
Senegal
Bosnia y Herzegovina
Austria
Croacia
Argelia

Publicidad

Tags

Mundial de Futbol 2026 Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad