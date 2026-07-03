¿Qué partidos del Mundial se juegan hoy 3 de julio?

La actividad del viernes contempla tres encuentros, con sede en Estados Unidos.

Australia y Egipto abrirán la jornada a las 12:00 horas en el Estadio de los Dallas, ubicado en Texas. El encargado de impartir justicia será el árbitro urugayo Gustavo Tejera.

Por la tarde, Argentina enfrentará a Cabo Verde a las 16:00 horas en el Estadio de Miami, en Florida, bajo el arbitraje del canadiense Drew Fischer.

Hacia la noche, Colombia se medirá a Ghana a las 19:30 horas en el Estadio de Kansas, en Missouri. Para este compromiso fue designado el francés Clément Turpin.

¿Qué partidos pasan hoy pot TV abierta?

No todos los encuentros del día estarán disponibles por televisión abierta en México.

Únicamente el partido entre Argentina y Cabo Verde podrá verse sin costo a través de Azteca 7, Azteca Deportes Network, Canal 5 y TUDN, por lo que será la única opción para quienes prefieran seguir la jornada desde la televisión tradicional.

Mientras tanto, los encuentros entre Australia vs. Egipto y Colombia vs. Ghana estarán disponible exclusivamente mediante la suscripción ViX Premium, plataforma que posee los derechos para transmitir los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

Gracias a esa exclusividad, ViX Premium se mantiene como la única alternativa para seguir todos los encuentros del torneo.