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¿Cuándo termina el Mundial 2026, dónde se jugará la final y quiénes son las selecciones favoritas?

Las actividades del Mundial 2026 continuarán durante un par de semanas más, a pesar de que dos anfitriones ya fueron eliminados.
lun 06 julio 2026 02:10 PM
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¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026 y dónde será el último partido? Las selecciones favoritas para ganar
La final de la Copa del Mundo se llevará a cabo el próximo 19 de julio. (Dan Mullan/Getty Images)

Aunque México ya fue eliminado de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las actividades del certamen continuarán por algunos días más.

Después de la eliminación de México en octavos de final, las actividades del Mundial 2026 continuarán con las rondas eliminatorias de cuartos de final, semifinal y por supuesto, la final y el partido por el tercer lugar.

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¿Cuándo termina el Mundial 2026?

Las actividades del Mundial 2026 continuarán por al menos dos semanas más, ya que será hasta el próximo domingo 19 de julio cuando se conocerá al nuevo monarca.

Estos son los equipos que se mantienen en el certamen:

- Marruecos
- Francia
- Noruega
- Inglaterra
- Ganador de Portugal vs España
- Ganador de Estados Unidos vs Bélgica
- Ganador de Argentina vs Egipto
- Ganador de Suiza vs Colombia

Por ahora, los únicos partidos de cuartos de final confirmados son Francia vs Marruecos y Noruega vs Inglaterra.

Los demás encuentros se irán confirmado en los próximos días, conforme se sigan jugando los partidos de octavos de final y se definan a los últimos ocho contendientes del torneo.

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¿Dónde se jugará la final del Mundial 2026?

México no solo cerró su participación en la cancha, sino también como anfitrión, pues después del partido de octavos de final entre el Tricolor e Inglaterra, nuestro país ya no tendrá más partidos de este certamen.

A partir de ahora, todos los partidos se jugarán en ciudades de Estados Unidos, incluyendo la final, que tendrá lugar el próximo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Estas son las sedes de los partidos faltantes en la próxima Copa del Mundo:

Cuartos de final

- Francia vs Marruecos en Estadio Boston
- Ganador de Portugal vs España vs Ganador de Estados Unidos vs Bélgica en Estadio Los Ángeles
- Noruega vs Inglaterra en Estadio Miami
- Ganador de Argentina vs Egipto vs Ganador de Suiza vs Colombia en Estadio Kansas City

Semifinales

- Estadio Dallas
- Estadio Atlanta

Tercer lugar y final

- Estadio Miami (Partido por el tercer lugar)
- Estadio Nueva York/Nueva Jersey (Final)

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Estadio Nueva York/Nueva Jersey, sede de la final. (Elsa/Getty Images)

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¿Quiénes son las selecciones favoritas a llevarse la Copa del Mundo?

Si se toma en cuenta el ranking FIFA de selecciones masculinas , hasta la ronda de octavos de final, cuatro de los primeros cinco puestos se mantienen con vida en el torneo: Francia, Argentina, España e Inglaterra.

El único eliminado del top 5 es Brasil, que cayó en octavos de final ante Noruega, que poco a poco se ha consolidado como el “Caballo negro” de este Mundial.

Las selecciones de Marruecos, Portugal y Bélgica siguen con vida en el certamen, pero todavía tienen que jugar sus respectivos partidos de octavos de final para seguir su camino rumbo a la gloria.

El top 10 lo completan dos selecciones que ya fueron eliminadas: Países Bajos y el anfintrión México.

Previo al arranque del certamen, casas de apuestas daban como grandes favoritos a equipos que se mantienen con vida en el torneo: España, Francia y Argentina, campeón defensor.

Tags

Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Futbol

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