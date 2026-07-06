¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026 y dónde será el último partido? Las selecciones favoritas para ganar

¿Quiénes son las selecciones favoritas a llevarse la Copa del Mundo?
Si se toma en cuenta el ranking FIFA de selecciones masculinas , hasta la ronda de octavos de final, cuatro de los primeros cinco puestos se mantienen con vida en el torneo: Francia, Argentina, España e Inglaterra.
El único eliminado del top 5 es Brasil, que cayó en octavos de final ante Noruega, que poco a poco se ha consolidado como el “Caballo negro” de este Mundial.
Las selecciones de Marruecos, Portugal y Bélgica siguen con vida en el certamen, pero todavía tienen que jugar sus respectivos partidos de octavos de final para seguir su camino rumbo a la gloria.
El top 10 lo completan dos selecciones que ya fueron eliminadas: Países Bajos y el anfintrión México.
Previo al arranque del certamen, casas de apuestas daban como grandes favoritos a equipos que se mantienen con vida en el torneo: España, Francia y Argentina, campeón defensor.