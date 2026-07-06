¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026 y dónde será el último partido? Las selecciones favoritas para ganar

¿Cuándo termina el Mundial 2026?

Las actividades del Mundial 2026 continuarán por al menos dos semanas más, ya que será hasta el próximo domingo 19 de julio cuando se conocerá al nuevo monarca.

Estos son los equipos que se mantienen en el certamen:

- Marruecos

- Francia

- Noruega

- Inglaterra

- Ganador de Portugal vs España

- Ganador de Estados Unidos vs Bélgica

- Ganador de Argentina vs Egipto

- Ganador de Suiza vs Colombia

Por ahora, los únicos partidos de cuartos de final confirmados son Francia vs Marruecos y Noruega vs Inglaterra.

Los demás encuentros se irán confirmado en los próximos días, conforme se sigan jugando los partidos de octavos de final y se definan a los últimos ocho contendientes del torneo.