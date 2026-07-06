¿Qué partidos del Mundial se juegan hoy 6 de julio?

La actividad del lunes contempla dos encuentros, con sede en Estados Unidos.

Portugal y España abrirán la jornada a las 13:00 horas en el Estadio de los Dallas, ubicado en Texas. El encargado de impartir justicia será el árbitro inglés Anthony Taylor.

Por la tarde, Estados Unidos enfrentará a Bélgica a las 18:00 horas en el Estadio de Seattle, en Washington, bajo el arbitraje del jordano Adham Makhadmeh.

¿Qué partidos pasan hoy pot TV abierta?

No todos los encuentros del día estarán disponibles por televisión abierta en México.

Únicamente el partido entre España y Portugal podrá verse sin costo a través de Azteca 7, Azteca Deportes Network, Canal 5 y TUDN, por lo que será la única opción para quienes prefieran seguir la jornada desde la televisión tradicional.

Mientras tanto, el encuentro entre Estados Unidos vs. Bélgica estará disponible exclusivamente mediante la suscripción ViX Premium, plataforma que posee los derechos para transmitir los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

Gracias a esa exclusividad, ViX Premium se mantiene como la única alternativa para seguir todos los encuentros del torneo.