¿Qué sigue para la selección mexicana ahora con Rafa Márquez? El camino rumbo al Mundial 2030

El calendario del nuevo proceso mundialista

Aunque todavía faltan algunos meses para que la selección mexicana vuelva a tener actividad oficial, el calendario del siguiente ciclo ya está definido y contempla dos ediciones de la Nations League, dos Copas Oro y el arranque de las eliminatorias mundialistas.

Los compromisos más importantes para el equipo de Rafael Márquez serán:

-Concacaf Nations League 2027.

-Copa Oro 2027.

-Inicio de las eliminatorias rumbo al Mundial 2030, en septiembre de 2027.

-Concacaf Nations League 2029.

-Copa Oro 2029.

La primera competencia oficial será la Nations League de 2027, torneo que regresará con un formato renovado. A partir de esa edición, la Concacaf también disputará finales en la Liga B y la Liga C, ampliando la competencia dentro de la región. México juega en la Liga A.

Unos meses después se celebrará la Copa Oro 2027, mientras que ambos torneos volverán a disputarse en 2029, entre junio y julio. Además de pelear por los títulos, la Nations League adquirirá mayor relevancia porque 16 de los boletos para cada Copa Oro se definirán a través de este certamen.

El momento más esperado llegará en septiembre de 2027, cuando arranque la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial de 2030, con juegos de ida y vuelta. Será la primera ocasión en que México dispute la clasificación bajo el nuevo formato de la confederación, que otorgará:

-Seis boletos directos al Mundial.

-Un boleto adicional mediante el repechaje intercontinental.

Con ese calendario, Rafael Márquez dispondrá de poco más de tres años para consolidar una nueva generación de futbolistas y preparar a la selección mexicana de cara a la Copa del Mundo de 2030.