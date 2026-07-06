Tras caer 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, la selección mexicana puso fin a su participación como anfitriona del torneo y, al mismo tiempo, dio inicio a un nuevo ciclo mundialista. Con la salida de Javier Aguirre, prevista desde el comienzo del proceso, será el exfutbolista Rafael Márquez quien asuma las riendas del Tri con la mira puesta en la Copa del Mundo de 2030.
¿Qué sigue para la selección mexicana ahora con Rafa Márquez? El camino rumbo al Mundial 2030
Aunque el equipo tendrá algunos meses de pausa mientras se reanudan las ligas y los torneos de clubes, la actividad de la selección mexicana no se detiene. En los próximos meses y años afrontará una serie de compromisos que marcarán el arranque del nuevo proyecto.
Además de disputar la tradicional Copa Oro —torneo del que México es el máximo ganador— y la Nations League de la Concacaf, el principal desafío para Márquez será la eliminatoria rumbo al Mundial de 2030.
El Tri no disputa una fase de clasificación desde el proceso hacia Catar 2022, ya que para la Copa del Mundo de 2026 obtuvo su boleto de manera automática por ser uno de los tres países anfitriones, junto con EU y Canadá.
El calendario del nuevo proceso mundialista
Aunque todavía faltan algunos meses para que la selección mexicana vuelva a tener actividad oficial, el calendario del siguiente ciclo ya está definido y contempla dos ediciones de la Nations League, dos Copas Oro y el arranque de las eliminatorias mundialistas.
Los compromisos más importantes para el equipo de Rafael Márquez serán:
-Concacaf Nations League 2027.
-Copa Oro 2027.
-Inicio de las eliminatorias rumbo al Mundial 2030, en septiembre de 2027.
-Concacaf Nations League 2029.
-Copa Oro 2029.
La primera competencia oficial será la Nations League de 2027, torneo que regresará con un formato renovado. A partir de esa edición, la Concacaf también disputará finales en la Liga B y la Liga C, ampliando la competencia dentro de la región. México juega en la Liga A.
Unos meses después se celebrará la Copa Oro 2027, mientras que ambos torneos volverán a disputarse en 2029, entre junio y julio. Además de pelear por los títulos, la Nations League adquirirá mayor relevancia porque 16 de los boletos para cada Copa Oro se definirán a través de este certamen.
El momento más esperado llegará en septiembre de 2027, cuando arranque la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial de 2030, con juegos de ida y vuelta. Será la primera ocasión en que México dispute la clasificación bajo el nuevo formato de la confederación, que otorgará:
-Seis boletos directos al Mundial.
-Un boleto adicional mediante el repechaje intercontinental.
Con ese calendario, Rafael Márquez dispondrá de poco más de tres años para consolidar una nueva generación de futbolistas y preparar a la selección mexicana de cara a la Copa del Mundo de 2030.
¿Quién es Rafa Márquez, el nuevo técnico de la selección mexicana?
Rafael Márquez es uno de los futbolistas más importantes en la historia de México y, desde 2026, el nuevo director técnico de la selección nacional. Nacido en Zamora, Michoacán, debutó profesionalmente con Atlas antes de emigrar al futbol europeo, donde militó en clubes como el Mónaco y el Barcelona.
Fue precisamente con el conjunto catalán donde alcanzó la cima de su carrera. Bajo el mando de Frank Rijkaard y Pep Guardiola conquistó dos Champions League, cuatro títulos de LaLiga y un Mundial de Clubes, además de convertirse en el primer mexicano en levantar la máxima competencia de clubes de Europa.
Con el Tricolor disputó cinco Copas del Mundo consecutivas, de Corea-Japón 2002 a Rusia 2018, una marca que durante años compartió con un reducido grupo de futbolistas. Además, fue capitán de la selección durante varios procesos mundialistas y ganó títulos como la Copa Confederaciones de 1999 y la Copa Oro en diversas ocasiones.
Tras retirarse en 2018, comenzó su carrera como entrenador. Dirigió al Barça Atlètic, el equipo filial del Barcelona, donde trabajó en el desarrollo de jóvenes promesas, y posteriormente se integró como auxiliar técnico de Javier Aguirre durante el proceso rumbo al Mundial de 2026.
Ahora afronta el mayor reto de su carrera en los banquillos: liderar a la selección mexicana en el camino hacia la Copa del Mundo de 2030.