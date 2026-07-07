“Se nos ha tratado de manera injusta”: la polémica tras el partido de Egipto vs. Argentina en octavos de final

¿Qué dijo el entrenador egipcio tras la eliminación de su equipo?

Hossam Hassan fue contundente en sus declaraciones, afirmando que su equipo “superó en todo” al combinado sudamericano, pero lamentó que “factores internos” se hayan involucrado en el juego.

“El resultado se vio influenciado por factores internos y antes del partido. Parece ser que desde Argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro y este ha sido el resultado”, denunció Hassan en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El entrenador egipcio recalcó que su equipo merecía la victoria, pues hizo las cosas de manera correcta, y lamentó que Egipto se haya visto afectado por factores externos.

“No hubo juego limpio, no hubo respeto. Se desestimó un penalti que debió haber sido revisado por el VAR; el segundo gol (de Egipto) fue anulado sorprendentemente, por algún motivo”, añadió.

También denunció un “agarrón” contra su equipo en el que no hubo intervención del VAR, y denunció que el resultado no fue justo.

“Se nos ha tratado de manera injusta, sufrió una injusticia”, añadió para también pronunciarse en contra del horario que se jugó el partido, al mediodía, añadiendo que ese horario corresponde a reuniones y almuerzos, no a partidos de Copa del Mundo.

Además, algo que llamó la atención en la recta final del partido, fue el gesto hecho por el entrenador egipcio: cruzó los brazos a la altura de las muñecas por encima de la cabeza.

Este gesto corresponde al protocolo establecido por la propia FIFA para denunciar actos de racismo o discriminación. En este caso, Hassan terminó siendo amonestado, sin que el árbitro tomara acciones para atender la denuncia de supuestos actos racistas de parte de jugadores argentinos.