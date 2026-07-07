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Partidos del Mundial hoy 7 de julio: Argentina vs. Egipto, ¿en dónde ver todos los encuentros?

Consulta los horarios, sedes, canales de transmisión y el panorama de las selecciones que buscan avanzar en los octavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
mar 07 julio 2026 08:22 AM
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En esta fecha se definirán los últimos dos boletos disponibles para los octavos de final. (FRANCK FIFE ROBERTO SCHMIDT/AFP)

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este 7 de julio con una jornada más de los octavos de final.

En esta fecha se definirán los últimos dos boletos disponibles para los octavos de final. La jornada tendrá como principales atractivos los compromisos de Lionel Messi y James Rodríguez, quienes buscarán mantener con vida las aspiraciones de Argentina y Colombia en la máxima justa del futbol.

A continuación, te contamos qué partidos se juegan hoy, sus horarios y dónde verlos en México.

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¿Qué partidos del Mundial se juegan hoy 7 de julio?

La actividad del martes contempla dos encuentros, con sede en Estados Unidos y Canadá.

Argentina y Egipto abrirán la jornada a las 10:00 horas en el Estadio de Atlanta, ubicado en Georgia. El encargado de impartir justicia será el árbitro francés François Letexier.

Por la tarde, Suiza enfrentará a Colombia a las 14:00 horas en el Estadio de Vancouver, en la Columbia Británica, bajo el arbitraje del salvadoreño Iván Barton.

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Messi superó a Klose: cuántos partidos necesitó para ser el máximo goleador de los Mundiales

¿Qué partidos pasan hoy pot TV abierta?

No todos los encuentros del día estarán disponibles por televisión abierta en México.

Únicamente el partido entre Suiza y Colombia podrá verse sin costo a través de Azteca 7, Azteca Deportes Network, Canal 5 y TUDN, por lo que será la única opción para quienes prefieran seguir la jornada desde la televisión tradicional.

Mientras tanto, el encuentro entre Argentina vs. Egipto estará disponible exclusivamente mediante la suscripción ViX Premium, plataforma que posee los derechos para transmitir los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

Gracias a esa exclusividad, ViX Premium se mantiene como la única alternativa para seguir todos los encuentros del torneo.

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¿Qué selecciones clasificaron a los octavos de final?

- Canadá
- Brasil
- Paraguay
- Marruecos
- Noruega
- Francia
- México
- Inglaterra
- Bélgica
- Estados Unidos
- Portugal
- España
- Suiza
- Egipto
- Argentina
- Colombia

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CDMX

¿Cuándo es el México vs. Chequia y dónde ver el partido del Mundial 2026 en televisión abierta?

¿Qué equipos ya quedaron eliminados del Mundial 2026?

Así como algunos países ya aseguraron su continuidad en el torneo, otros quedaron sin posibilidades de avanzar a la fase de eliminación directa.

Los eliminados son los siguientes:

Haití
Turquía
Túnez
Qatar
Chequia
Curazao
Irak
Uruguay
Arabia Saudí
Nueva Zelanda
Panamá
Uzbekistán
Corea del Sur
Escocia
Irán
Sudáfrica
Alemania
Países Bajos
Japón
Ecuador
Costa de Marfil
Suecia
República Democrática del Congo
Senegal
Bosnia y Herzegovina
Austria
Croacia
Argelia
México
Canadá
Brasil
Paraguay
Portugal
Estados Unidos

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Mundial de Futbol 2026 Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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