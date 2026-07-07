¿Qué partidos del Mundial se juegan hoy 7 de julio?

La actividad del martes contempla dos encuentros, con sede en Estados Unidos y Canadá.

Argentina y Egipto abrirán la jornada a las 10:00 horas en el Estadio de Atlanta, ubicado en Georgia. El encargado de impartir justicia será el árbitro francés François Letexier.

Por la tarde, Suiza enfrentará a Colombia a las 14:00 horas en el Estadio de Vancouver, en la Columbia Británica, bajo el arbitraje del salvadoreño Iván Barton.

¿Qué partidos pasan hoy pot TV abierta?

No todos los encuentros del día estarán disponibles por televisión abierta en México.

Únicamente el partido entre Suiza y Colombia podrá verse sin costo a través de Azteca 7, Azteca Deportes Network, Canal 5 y TUDN, por lo que será la única opción para quienes prefieran seguir la jornada desde la televisión tradicional.

Mientras tanto, el encuentro entre Argentina vs. Egipto estará disponible exclusivamente mediante la suscripción ViX Premium, plataforma que posee los derechos para transmitir los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

Gracias a esa exclusividad, ViX Premium se mantiene como la única alternativa para seguir todos los encuentros del torneo.