Mexicana de Aviación estrena ruta desde el AIFA a Chiapas con vuelos desde los 949 pesos

La Secretaría de Turismo de Chiapas informó sobre una nueva ruta de la aerolínea Mexicana de Aviación que conectará al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). El objetivo principal será impulsar el desarrollo económico de la entidad, además de generar empleos.
La nueva ruta operará a partir de este lunes 6 de julio con cinco días a la semana y con vuelos desde 949 pesos, aunque se recomienda a las personas que deseen viajar que consulten la disponibilidad y el costo de los viajes a través de las cuentas oficiales de Mexicana.
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Precio de los vuelos a Chiapas
La tarifa base de los vuelos de la ruta directa entre Tuxtla Gutiérrez, Chiapas rumbo al AIFA es de 949 pesos.
A través de imágenes compartidas en redes sociales, se destaca que el el vuelo inaugural que despegó desde el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo con 65 pasajeros que representa 60% por ciento.
En la página oficial de la aerolínea del Estado ya se publicita este destino turístico, por lo que se recomienda a las personas que deseen utilizar esta ruta que consulten la disponibilidad y costos de los vuelos.
El subsecretario de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo de Chiapas, Javier Domínguez Andrade, informó en conferencia de prensa que la nueva ruta de Mexicana de Aviación operará los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo; los martes y sábados no habrá servicio.
“A partir del día de hoy las frecuencias van a ser cinco semanales... Esperemos que pronto podamos tener los siete días de la semana”, dijo.
El funcionario estatal prevé que los vuelos de esta nueva ruta aumenten no solo en ocupación, sino en frecuencias semanales.
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Con la nueva ruta hacia Chiapas que arrancó este 6 de julio, se amplía a 43 rutas nacionales y cinco internacionales desde el AIFA, además de que en este mismo mes se abrirán dos rutas internacionales adicionales.
El director de Mexicana, general Leobardo Ávila Bojórquez, informó que en julio arrancará una nueva ruta a Hermosillo, Sonora y otros tres destinos más.
A los turistas que deseen viajar a alguno de estos destinos, se les recomienda visitar la página oficial del AIFA para consultar disponibilidad, precios de los boletos y horarios, ya que algunos solo operan en días específicos.