Mexicana de Aviación estrena ruta desde el AIFA a Chiapas con vuelos desde los 949 pesos

Precio de los vuelos a Chiapas

La tarifa base de los vuelos de la ruta directa entre Tuxtla Gutiérrez, Chiapas rumbo al AIFA es de 949 pesos.

A través de imágenes compartidas en redes sociales, se destaca que el el vuelo inaugural que despegó desde el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo con 65 pasajeros que representa 60% por ciento.

En la página oficial de la aerolínea del Estado ya se publicita este destino turístico, por lo que se recomienda a las personas que deseen utilizar esta ruta que consulten la disponibilidad y costos de los vuelos.

El subsecretario de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo de Chiapas, Javier Domínguez Andrade, informó en conferencia de prensa que la nueva ruta de Mexicana de Aviación operará los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo; los martes y sábados no habrá servicio.

“A partir del día de hoy las frecuencias van a ser cinco semanales... Esperemos que pronto podamos tener los siete días de la semana”, dijo.

El funcionario estatal prevé que los vuelos de esta nueva ruta aumenten no solo en ocupación, sino en frecuencias semanales.