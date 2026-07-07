Hasta 1,000 pesos por cruzar la autopista: cuáles son las casetas más caras en México para viajar en vacaciones 2026

Las vacaciones de verano 2026 están a la vuelta de la esquina, lo que representa la oportunidad ideal para muchas familias para salir de viaje y descansar por unos días.

Muchas familias eligen salir de viaje en autopista porque se trata de una alternativa usualmente más barata que viajar en avión o autobús, además que este tipo de trayectos permiten disfrutar de algunos destinos que difícilmente se podrían conocer de otra forma.

Aunque es una realidad que viajar en tu propio auto puede tener ventajas, es importante saber que no todas las autopistas del país tienen los mismos precios, pues algunas cuentan con tarifas más elevadas que otras. Antes de salir de viaje, te presentamos algunas de las autopistas con las cuotas más altas en el territorio nacional.