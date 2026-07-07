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Hasta 1,000 pesos por cruzar: las cinco autopistas más caras de México en verano 2026

Con la llegada de las vacaciones de verano, muchas familias aprovechan para salir de paseo y utilizar alguna de las carreteras del país para llegar a sus destinos.
mar 07 julio 2026 03:25 PM
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Hasta 1,000 pesos por cruzar la autopista: cuáles son las casetas más caras en México para viajar en vacaciones 2026
La autopista México-Acapulco es una de las más caras de todo el país. (Dassaev Téllez Adame)

Las vacaciones de verano 2026 están a la vuelta de la esquina, lo que representa la oportunidad ideal para muchas familias para salir de viaje y descansar por unos días.

Muchas familias eligen salir de viaje en autopista porque se trata de una alternativa usualmente más barata que viajar en avión o autobús, además que este tipo de trayectos permiten disfrutar de algunos destinos que difícilmente se podrían conocer de otra forma.

Aunque es una realidad que viajar en tu propio auto puede tener ventajas, es importante saber que no todas las autopistas del país tienen los mismos precios, pues algunas cuentan con tarifas más elevadas que otras. Antes de salir de viaje, te presentamos algunas de las autopistas con las cuotas más altas en el territorio nacional.

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¿Cuáles son las autopistas más caras en julio de 2026?

Estas son las vialidades por las que es más caro viajar, de acuerdo con datos oficiales de Caminos y Puentes Federales (Capufe) verificados a través de la herramienta “Traza tu ruta” de dicha dependencia.

Autopista Mérida-Cancún

El recorrido que une a la capital de Yucatán con el paradisíaco destino del Caribe mexicano cuenta con una de las plazas de cobro más caras: Xcan, que tiene un precio total de $427.00.

Aunque cuenta con dos tramos libres de cuota, recorrer los 315.97 kilómetros entre ambas ciudades tiene un precio total de $675.00 para autos particulares.

Autopista Maravatío-Zapotlanejo

Una de las vialidades más importantes del occidente mexicano también es una de las más caras, con una caseta que tiene un precio de $268.00.

Recorrer los 322.03 kilómetros de esta vialidad tiene un precio total de $799.00.

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Autopista Durango-Mazatlán

La autopista que conecta a la capital de Durango con el puerto de Mazatlán, Sinaloa, tiene también una de las casetas más caras: Coscomate, con un precio de $399.00.

Recorrer los 247.09 kilómetros entre ambos destinos tiene un precio total de $820.00.

Autopista del Sol (CDMX-Acapulco)

Se trata de una de las autopistas más concurridas en todo el país, pues une a la capital con el puerto de Acapulco, Guerrero.

Aunque no cuenta con casetas tan caras como otras autopistas, cuenta con varias plazas de cobro, lo que eleva su precio total a $927.00 por los 390.22 kilómetros de recorrido entre ambos destinos.

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En México existen autopistas con costos más elevados que otras. (José Betanzos Zárate )

Autopista Tepic-Mazatlán

Se trata de una autopista relativamente corta, pero que tiene algunas de las casetas más caras del país: Acaponeta, que por sí sola tiene un precio de $440.00 para autos particulares.

De acuerdo con los datos de “Traza tu ruta”, de Capufe, recorrer los 267.95 kilómetros de esta vialidad tiene un costo total de $1,057.00.

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Recomendaciones para antes de salir de viaje

Si tienes contemplado viajar por carretera en estas vacaciones, estas recomendaciones pueden ayudarte a tener un viaje más ameno:

- Revisa que tu auto se encuentre en óptimas condiciones antes de salir de viaje: nivel de aire de las llantas, líquidos en el nivel indicado por el fabricante, que todas las luces funcionen correctamente.

- No olvides los documentos de tu auto, incluyendo la póliza de seguro.

- Antes de salir, planea la ruta que seguirás para llegar a tu destino. La herramienta “Traza tu ruta” de Capufe te puede ayudar a calcular distancias, tiempos y hasta el consumo de combustible del vehículo.

- Lleva un presupuesto de emergencia que te permita actuar en caso de alguna falla mecánica o cualquier otro imprevisto.

Tags

Aeropuertos automóviles, movilidad automotriz, autos, autos eléctricos

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