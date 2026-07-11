Así quedaron las semifinales del Mundial 2026: ¿cuándo se juegan y si van por TV abierta?

Los cuartos de final ya quedaron atrás y el Mundial 2026 entra en su etapa decisiva. Tras cuatro intensos enfrentamientos, quedaron definidos los cuatro equipos que disputarán las semifinales a mitad de semana: Francia, España, Inglaterra y Argentina.
Francia eliminó a Marruecos, España dejó en el camino a Bélgica, Inglaterra superó a Noruega y Argentina venció a Suiza para instalarse entre los cuatro mejores del torneo.
Con este panorama, la antesala de la gran final ofrecerá dos duelos que pueden considerarse auténticos clásicos del futbol mundial. Aquí te contamos cuándo se juegan las semifinales, a qué hora comienzan y en qué canales o plataformas podrás verlas, ya sea por televisión abierta o a través de ViX.
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¿Cómo y a qué hora se jugarán las semifinales del Mundial 2026?
Las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tienen fecha y hora. Los cuatro mejores equipos del torneo buscarán un lugar en la gran final con los siguientes encuentros:
Francia vs. España — Martes 14 de julio | 13:00 horas (tiempo del centro de México)
Inglaterra vs. Argentina — Miércoles 15 de julio | 13:00 horas (tiempo del centro de México)
¿Las semifinales se transmitirán por televisión abierta?
Sí. Tanto el Francia vs. España como el Inglaterra vs. Argentina podrán verse en televisión abierta, de forma gratuita y en tiempo real.
En México, ambos partidos serán transmitidos por Canala 2, Canal 5, de Televisa, y Azteca 7, de TV Azteca.
Además, también estarán disponibles en ViX, la plataforma de streaming que cuenta con los derechos para transmitir todos los partidos del Mundial 2026.
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Dos clásicos del futbol mundial
La antesala de la final reunirá dos de las rivalidades más atractivas del futbol internacional.
El duelo entre España y Francia es uno de los clásicos más importantes de Europa. Además de compartir frontera, ambas selecciones han protagonizado enfrentamientos memorables durante las últimas décadas.
España llega con el antecedente de haber dominado los cruces más recientes, mientras que Francia ha sido uno de los equipos que mejor nivel futbolístico ha mostrado a lo largo del Mundial organizado por México, Estados Unidos y Canadá.
Sin embargo, el partido que concentra la mayor expectativa es Inglaterra vs. Argentina, una rivalidad que trasciende lo deportivo y está marcada por episodios históricos, políticos y futbolísticos.
Su capítulo más recordado se escribió en los cuartos de final del Mundial de 1986, cuando Diego Maradona marcó el polémico gol conocido como la "Mano de Dios" y, apenas unos minutos después, anotó el "Gol del Siglo", considerado una de las mejores jugadas en la historia de las Copas del Mundo.
Cuarenta años después de aquel encuentro, Argentina buscará defender su condición de campeona del mundo frente a una Inglaterra que ha demostrado ser un equipo sólido, capaz de resistir la presión y resolver los partidos en los momentos decisivos.
Por historia, calidad y el momento que atraviesan ambas selecciones, esta semifinal tiene todos los ingredientes para convertirse en el partido más esperado del Mundial 2026.
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¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?
La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará el domingo 19 de julio, a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.
En México, el partido podrá seguirse en televisión abierta a través de Canal 2, Canal 5, de Televisa, y Azteca 7, de TV Azteca. También estará disponible por ViX, la plataforma que transmite todos los encuentros del torneo.
Antes de la gran final se disputará el partido por el tercer lugar, programado para el sábado 18 de julio. Ese encuentro se transmitirá exclusivamente por ViX.
Tras más de un mes de competencia, con 48 selecciones y 104 partidos, el Mundial 2026 está a punto de coronar a un nuevo campeón. Antes de bajar el telón, el torneo todavía ofrecerá las dos semifinales, el partido por el tercer lugar y una final que promete convertirse en uno de los grandes capítulos de la historia de las Copas del Mundo.