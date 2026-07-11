Así quedaron las semifinales del Mundial 2026: ¿cuándo se juegan y si van por TV abierta?

Dos clásicos del futbol mundial

La antesala de la final reunirá dos de las rivalidades más atractivas del futbol internacional.

El duelo entre España y Francia es uno de los clásicos más importantes de Europa. Además de compartir frontera, ambas selecciones han protagonizado enfrentamientos memorables durante las últimas décadas.

España llega con el antecedente de haber dominado los cruces más recientes, mientras que Francia ha sido uno de los equipos que mejor nivel futbolístico ha mostrado a lo largo del Mundial organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, el partido que concentra la mayor expectativa es Inglaterra vs. Argentina, una rivalidad que trasciende lo deportivo y está marcada por episodios históricos, políticos y futbolísticos.

Su capítulo más recordado se escribió en los cuartos de final del Mundial de 1986, cuando Diego Maradona marcó el polémico gol conocido como la "Mano de Dios" y, apenas unos minutos después, anotó el "Gol del Siglo", considerado una de las mejores jugadas en la historia de las Copas del Mundo.

Cuarenta años después de aquel encuentro, Argentina buscará defender su condición de campeona del mundo frente a una Inglaterra que ha demostrado ser un equipo sólido, capaz de resistir la presión y resolver los partidos en los momentos decisivos.

Por historia, calidad y el momento que atraviesan ambas selecciones, esta semifinal tiene todos los ingredientes para convertirse en el partido más esperado del Mundial 2026.