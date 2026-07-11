"Con el VAR es muy difícil que te ayuden. No hay una doble interpretación en el VAR, nos lo han dejado clarísimo", declaró el entrenador en la conferencia de prensa previa al partido de cuartos de final que Argentina disputará este sábado en Kansas City.

Scaloni explicó que, antes del inicio del torneo, los árbitros expusieron a todas las selecciones los criterios que aplicarían durante la Copa del Mundo y sostuvo que esos lineamientos se han respetado.

"Antes de empezar el Mundial nos mostraron todas las imágenes y nos dijeron cómo iba a ser y se ha cumplido a rajatabla", afirmó.