El director técnico de Argentina, Lionel Scaloni, rechazó este viernes las versiones de que la Albiceleste ha recibido un trato preferencial por parte de los árbitros durante el Mundial 2026 y aseguró que, con el uso del VAR, resulta muy complicado favorecer a cualquier selección.
Argentina niega favoritismo arbitral en el Mundial 2026: "Con el VAR es muy difícil"
"Con el VAR es muy difícil que te ayuden. No hay una doble interpretación en el VAR, nos lo han dejado clarísimo", declaró el entrenador en la conferencia de prensa previa al partido de cuartos de final que Argentina disputará este sábado en Kansas City.
Scaloni explicó que, antes del inicio del torneo, los árbitros expusieron a todas las selecciones los criterios que aplicarían durante la Copa del Mundo y sostuvo que esos lineamientos se han respetado.
"Antes de empezar el Mundial nos mostraron todas las imágenes y nos dijeron cómo iba a ser y se ha cumplido a rajatabla", afirmó.
La polémica tras el partido contra Egipto
Las declaraciones del técnico llegan después de que Egipto denunciara "errores de arbitraje flagrantes" en el encuentro de los octavos de final, donde Argentina remontó una desventaja de dos goles para imponerse 3-2.
La federación egipcia cuestionó dos decisiones puntuales: un penal que, a su juicio, no fue señalado y la anulación de un gol de Mostafa Zico al inicio del segundo tiempo, cuando su selección ganaba 1-0.
El tanto fue invalidado después de que el VAR advirtiera al árbitro francés François Letexier sobre una falta de Marawan Attia sobre Lisandro Martínez al inicio de la jugada.
Para Scaloni, la decisión fue correcta.
"A Lisandro le pisaron el pie. Poco, mucho o apenitas, es falta. No hubo cambio de posesión y se anula el gol. No hay otra lectura", sostuvo.
"No hay ningún favoritismo"
El seleccionador argentino también atribuyó parte de la polémica al impacto que tienen las redes sociales en el debate público.
"Luego en las redes sociales hoy se magnifica todo y ahí empieza el debate. Pero no hay ningún favoritismo, al contrario. Es muy difícil hoy favorecer a alguien", afirmó.
Scaloni consideró que las acusaciones contra Argentina no son nuevas y responden, en parte, a la relevancia histórica de la selección en las grandes competencias internacionales.
"No viene ahora. Había críticas desde que tengo uso de razón porque Argentina es una de las que siempre anima el torneo", señaló.
El técnico añadió que esas críticas también obedecen a que muchas personas prefieren que el vigente campeón no repita el título.
"Habrá gente que no quiera que gane otra selección. Lo que pasa es que con nosotros hay bastante más gente que no quiere que ganemos, porque a lo mejor ya ganamos la última", comentó.
Lejos de afectar al plantel, Scaloni aseguró que ese ambiente se ha convertido en un elemento de motivación para sus futbolistas.
"A los jugadores les llega y lo utilizamos como una especie de rebelión, que se rebelen para jugar aún mejor", concluyó.