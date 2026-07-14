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España elimina a Francia y se convierte en el primer finalista del Mundial 2026

"La Furia Roja" buscará su segundo campeonato del mundo en la final que se jugará el próximo fin de semana.
mar 14 julio 2026 03:03 PM
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España Mundial 2026
Espera al ganador de la semifinal entre Inglaterra y Argentina para conocer a su rival en la final. (MAURO PIMENTEL/AFP)

España busca su segunda estrella, luego de derrotar a Francia por marcador de 0-2 en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 e instalarse en el partido que definirá al campeón.

El equipo español logró neutralizar el futbol que había mostrado su rival a lo largo del torneo y se impuso desde los primeros minutos de juego a un cuadro francés que no logró sacudirse el marcador adverso a lo largo.

Con goles de Mikel Oyarzabal, de penal, y de Pedro Porro, España se instala en la final del Mundial 2026, y espera al vencedor del encuentro entre Inglaterra y Argentina, que se jugará este miércoles 15 de julio.

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España supera con autoridad a Francia

El camino no fue nada sencillo para la llamada “Furia roja”, que se mostró dominante desde los primeros minutos de juego.

Finalmente, España comenzó a trazar su camino hacia la final en Nueva York cuando al minuto 19’, Lucas Digne quiso despejar un balón elevado sin percatarse que tenía detrás a Lamine Yamal.

El defensor francés tiró la patada buscando despejar el balón, pero golpeó al extremo derecho del Barcelona y cometió una falta que terminó siendo sancionada como penal.

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El encargado de ejecutar la pena máxima fue Mikel Oyarzabal, quien disparó con potencia y venció al arquero francés Maignan, quien a pesar de adivinar la dirección del partido, nada pudo hacer para evitar la caída de su arco.

Del otro lado, la frustración comenzó a hacerse evidente, sin que figuras como Kylian Mbappé, Michael Olise o Ousmane Dembelé pudieran hacer algo para cambiar el rumbo del partido.

Para el arranque de la segunda mitad, Francia comenzó a acercarse a la portería española, pero la contundencia que había acompañado a “Les Bleus” a lo largo del certamen no se hizo presente en la cancha de Dallas.

Al minuto 58’ se derrumbaron por completo las esperanzas del equipo francés, cuando Pedro Porro firmó el 0-2 definitivo que desató la locura de los aficionados españoles.

Del otro lado, las caras de desesperación y frustración eran evidentes entre todos los jugadores franceses.

A pesar que Francia buscó acercarse en el marcador, no hubo una sola jugada que en verdad pusiera en peligro al arco español.

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España jugará una final de Mundial después de 16 años

El resultado de esta tarde es histórico para España, pues marca el regreso de la “Furia Roja” a una final de Copa del Mundo después de 16 años.

Los recuerdos son gratos para “La Furia Roja”, pues la última vez que el representativo español disputó una final, terminó consagrándose campeón.

El único título del mundo que ostenta la selección española llegó en julio de 2010, cuando España se impuso por la mínima diferencia a Países Bajos en la final de Sudáfrica 2010.

españa vs francia 2
Kylian Mbappé y Francia vivieron un partido lleno de frustraciones. (FRANCK FIFE/AFP)

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España buscará revancha en Mundial 2026

Lo conseguido por España hasta el momento ya es histórico, pues al llegar a la final quedó en el pasado la tendencia que vivió después de consagrarse campeona del mundo en Sudáfrica 2010.

Desde aquel título, el equipo español no pudo superar la ronda de octavos de final. Estas fueron sus eliminatorias en los Mundiales posteriores:

- Brasil 2014: eliminada en fase de grupos.

- Rusia 2018: eliminada en octavos de final tras caer en penales contra el anfitrión.

- Qatar 2022: eliminada en octavos de final tras caer en penales contra Marruecos.

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Futbol Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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