España elimina a Francia y se convierte en el primer finalista del Mundial 2026

España supera con autoridad a Francia

El camino no fue nada sencillo para la llamada “Furia roja”, que se mostró dominante desde los primeros minutos de juego.

Finalmente, España comenzó a trazar su camino hacia la final en Nueva York cuando al minuto 19’, Lucas Digne quiso despejar un balón elevado sin percatarse que tenía detrás a Lamine Yamal.

El defensor francés tiró la patada buscando despejar el balón, pero golpeó al extremo derecho del Barcelona y cometió una falta que terminó siendo sancionada como penal.

El encargado de ejecutar la pena máxima fue Mikel Oyarzabal, quien disparó con potencia y venció al arquero francés Maignan, quien a pesar de adivinar la dirección del partido, nada pudo hacer para evitar la caída de su arco.

Del otro lado, la frustración comenzó a hacerse evidente, sin que figuras como Kylian Mbappé, Michael Olise o Ousmane Dembelé pudieran hacer algo para cambiar el rumbo del partido.

Para el arranque de la segunda mitad, Francia comenzó a acercarse a la portería española, pero la contundencia que había acompañado a “Les Bleus” a lo largo del certamen no se hizo presente en la cancha de Dallas.

Al minuto 58’ se derrumbaron por completo las esperanzas del equipo francés, cuando Pedro Porro firmó el 0-2 definitivo que desató la locura de los aficionados españoles.

Del otro lado, las caras de desesperación y frustración eran evidentes entre todos los jugadores franceses.

A pesar que Francia buscó acercarse en el marcador, no hubo una sola jugada que en verdad pusiera en peligro al arco español.