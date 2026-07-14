España elimina a Francia y se convierte en el primer finalista del Mundial 2026

España supera con autoridad a Francia
El camino no fue nada sencillo para la llamada “Furia roja”, que se mostró dominante desde los primeros minutos de juego.
Finalmente, España comenzó a trazar su camino hacia la final en Nueva York cuando al minuto 19’, Lucas Digne quiso despejar un balón elevado sin percatarse que tenía detrás a Lamine Yamal.
El defensor francés tiró la patada buscando despejar el balón, pero golpeó al extremo derecho del Barcelona y cometió una falta que terminó siendo sancionada como penal.
El encargado de ejecutar la pena máxima fue Mikel Oyarzabal, quien disparó con potencia y venció al arquero francés Maignan, quien a pesar de adivinar la dirección del partido, nada pudo hacer para evitar la caída de su arco.
Del otro lado, la frustración comenzó a hacerse evidente, sin que figuras como Kylian Mbappé, Michael Olise o Ousmane Dembelé pudieran hacer algo para cambiar el rumbo del partido.
Para el arranque de la segunda mitad, Francia comenzó a acercarse a la portería española, pero la contundencia que había acompañado a “Les Bleus” a lo largo del certamen no se hizo presente en la cancha de Dallas.
Al minuto 58’ se derrumbaron por completo las esperanzas del equipo francés, cuando Pedro Porro firmó el 0-2 definitivo que desató la locura de los aficionados españoles.
Del otro lado, las caras de desesperación y frustración eran evidentes entre todos los jugadores franceses.
A pesar que Francia buscó acercarse en el marcador, no hubo una sola jugada que en verdad pusiera en peligro al arco español.