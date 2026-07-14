Inglaterra vs Argentina: todos sus duelos en Mundiales, resultados y la historia de una rivalidad eterna

¿Cuántas veces se han enfrentado Inglaterra y Argentina en un Mundial?

De acuerdo con el registro histórico del Comité Olímpico Internacional (COI) Inglaterra y Argentina se han enfrentado en cinco ocasiones en Copas del Mundo, con saldo favorable para el equipo europeo.

Este es el histórico de resultados entre ambos equipos:

- Enfrentamientos en Mundiales: cinco.

- Victorias para Argentina: dos (una en penales).

- Victorias para Inglaterra: tres.

La primera victoria inglesa llegó en el Mundial de Chile 1962, cuando el equipo de los Tres Leones derrotó por marcador de 3-1 a la Albiceleste.

Un nuevo enfrentamiento llegó en Inglaterra 1966, cuando el equipo local derrotó por marcador de 1-0 a Argentina en cuartos de final, en el antiguo Estadio Wembley. Posteriormente, el combinado inglés logró su primer y único campeonato del mundo hasta la fecha.

En Francia 1998 se registró otro enfrentamiento entre estos equipos, con marcador de 2-2 y una expulsión para un joven David Beckham. Al final, Argentina avanzó tras superar a los ingleses en la tanda de penales.

El antecedente inmediato en Mundiales entre estas dos selecciones ocurrió en Corea-Japón 2002, cuando Inglaterra derrotó por marcador de 1-0 a Argentina en fase de grupos. Beckham obtuvo su anhelada redención al anotar el penal que le dio el triunfo a los Tres Leones.