Inglaterra vs Argentina: todos sus duelos en Mundiales, resultados y la historia de una rivalidad eterna

Las semifinales de la Copa del Mundo 2026 reviven una añeja rivalidad que va más allá de la cancha:Inglaterra enfrentará de nueva cuenta a Argentina en un partido mundialista, y en esta ocasión, se trata de la antesala de la final por el campeonato.
Aunque uno de los enfrentamientos entre estos países se convirtió en parte de la memoria colectiva de los aficionados al futbol, Inglaterra y Argentina se han enfrentado en múltiples ocasiones en una Copa del Mundo.
Publicidad
¿Cuántas veces se han enfrentado Inglaterra y Argentina en un Mundial?
De acuerdo con el registro histórico del Comité Olímpico Internacional (COI) Inglaterra y Argentina se han enfrentado en cinco ocasiones en Copas del Mundo, con saldo favorable para el equipo europeo.
Este es el histórico de resultados entre ambos equipos:
La primera victoria inglesa llegó en el Mundial de Chile 1962, cuando el equipo de los Tres Leones derrotó por marcador de 3-1 a la Albiceleste.
Un nuevo enfrentamiento llegó en Inglaterra 1966, cuando el equipo local derrotó por marcador de 1-0 a Argentina en cuartos de final, en el antiguo Estadio Wembley. Posteriormente, el combinado inglés logró su primer y único campeonato del mundo hasta la fecha.
En Francia 1998 se registró otro enfrentamiento entre estos equipos, con marcador de 2-2 y una expulsión para un joven David Beckham. Al final, Argentina avanzó tras superar a los ingleses en la tanda de penales.
El antecedente inmediato en Mundiales entre estas dos selecciones ocurrió en Corea-Japón 2002, cuando Inglaterra derrotó por marcador de 1-0 a Argentina en fase de grupos. Beckham obtuvo su anhelada redención al anotar el penal que le dio el triunfo a los Tres Leones.
Publicidad
México 1986, el episodio más recordado entre Inglaterra y Argentina
Sin duda, el episodio más recordado en esta rivalidad ocurrió en México 1986, sobre la cancha del Estadio Azteca.
En aquella ocasión, Argentina se impuso a Inglaterra por marcador de 2-1, pero sin duda alguna, los dos goles de la Albiceleste son históricos.
El primer gol argentino estuvo lleno de polémica, pues Diego Armando Maradona brincó con el puño levantado ante la salida del arquero inglés: el resultado fue la llamada “Mano de Dios”.
Posteriormente, de nuevo Maradona anotó un gol que es recordado por su velocidad y explosividad, arrancando desde atrás de la media cancha y desarmando por completo a la defensa inglesa.
Gary Lineker descontó para Inglaterra, pero la obra ya estaba consumada para que Argentina continuara su camino. Posteriormente, la albiceleste levantó su segundo campeonato en la cancha del Estadio Azteca.
Curiosamente, Argentina e Inglaterra han logrado un campeonato del mundo después de eliminarse mutuamente.
Publicidad
Mundial 2026, un nuevo capítulo en la rivalidad
Este miércoles 14 de julio se escribirá un nuevo capítulo de esta rivalidad, que además de lo deportivo, tiene tintes políticos.
El sexto enfrentamiento mundialista entre Inglaterra y Argentina comenzará en punto de las 13:00 horas.
El ganador de este enfrentamiento tendrá que enfrentar a España en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.