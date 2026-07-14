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Final Mundial 2026: de BTS a Shakira, estos son los artistas que estarán en el show de medio tiempo

Por primera vez en la historia, la final de la Copa del Mundo contará con un show de medio tiempo, al estilo del Super Bowl.
mar 14 julio 2026 04:37 PM
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Inauguración del Mundial 2026 en vivo: transmisión del partido de México vs. Sudáfrica en el Estadio Azteca
La final del Mundial 2026 será el primero de la historia en contar con un show de medio tiempo. (Yuri Cortez/AFP)

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca, pues incluso ya conocemos al primer invitado al partido definitivo: España .

Pero más allá del futbol, algo que ha llamado la atención es que, por primera vez en la historia, la final del Mundial tendrá un show de medio tiempo, muy al estilo del Super Bowl.

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¿Quiénes son los artistas que participarán en la final del Mundial 2026?

De acuerdo con la información confirmada por la FIFA, este espectáculo contará con características muy similares al show de medio tiempo del Super Bowl, organizado por la NFL, ya que tendrá una duración de 11 minutos, solo dos minutos y medio menos que la duración del espectáculo en el partido de futbol americano más importante del año.

Se tiene previsto que el montaje y desmontaje del espectáculo tarde unos cuatro minutos adicionales, para de esta forma cumplir con los 15 minutos de descanso reglamentario y evitar que se extienda, como suele ocurrir en el Super Bowl.

El espectáculo promete mucho, ya que contará con estrellas de distintas generaciones y diferentes géneros musicales. Estas son las estrellas confirmadas hasta el momento:

- Burna Boy

- BTS

- Coldplay

- Gustavo Dudamel

- Justin Bieber

- Madonna

- Shakira

- PS 22 Chorus

El espectáculo llevará por nombre “Final Halftime Show”, y además será un evento con causa, ya que respaldará el Fondo Educativo Global Citizen, de la FIFA, que busca recaudar hasta 100 millones de dólares con el objetivo de ampliar el acceso al futbol y a la educación para niños de todo el mundo.

La producción del espectáculo será supervisada por Chris Martin, líder y vocalista de Coldplay, quien en mayo pasado fue el encargado de revelar a los primeros participantes del show en compañía de Elmo, el Monstruo Comegalletas y otros personajes de Plaza Sésamo.

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Un cierre de Mundial repleto de estrellas

Además del show de medio tiempo, la FIFA también confirmó que habrá más estrellas presentes en Nueva York/Nueva Jersey, como parte de la ceremonia de clausura del certamen.

Estas son las estrellas que estarán presentes en la ceremonia de clausura del Mundial 2026:

- Tom Cruise

- Laura Pausini

- Nicole Scherzinger

- IShowSpeed

- Robbie Williams

La FIFA anunció que en los próximos días se anunciarán más estrellas que se unirán a la ceremonia de clausura del Mundial 2026.

Adicionalmente, se confirmó la participación de la cantante y actriz Jennifer Hudson, quien estará encargada de interpretar el Himno de Estados Unidos, previo al arranque de la final.

Heimo Schirgi, director de operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, adelantó que el público jugará un papel crucial en el desarrollo de esta ceremonia, por lo que pidió a los aficionados llegar temprano al Estadio Nueva York/Nueva Jersey y unirse a esta fiesta.

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¿Cuándo será la final del Mundial 2026?

El partido que definirá al nuevo campeón del mundo se llevará a cabo el próximo 19 de julio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

De acuerdo con los organizadores del certamen, la ceremonia de clausura se llevará a cabo media hora antes del encuentro, por lo que comenzará aproximadamente a las 12:30 del día.

El show de medio tiempo podría comenzar minutos después de las 13:45 horas, es decir, al terminar la primera mitad del partido que definirá al nuevo campeón.

Tags

Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Futbol

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