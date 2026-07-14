Final Mundial 2026: de BTS a Shakira, estos son los artistas que estarán en el show de medio tiempo

¿Quiénes son los artistas que participarán en la final del Mundial 2026?

De acuerdo con la información confirmada por la FIFA, este espectáculo contará con características muy similares al show de medio tiempo del Super Bowl, organizado por la NFL, ya que tendrá una duración de 11 minutos, solo dos minutos y medio menos que la duración del espectáculo en el partido de futbol americano más importante del año.

Se tiene previsto que el montaje y desmontaje del espectáculo tarde unos cuatro minutos adicionales, para de esta forma cumplir con los 15 minutos de descanso reglamentario y evitar que se extienda, como suele ocurrir en el Super Bowl.

El espectáculo promete mucho, ya que contará con estrellas de distintas generaciones y diferentes géneros musicales. Estas son las estrellas confirmadas hasta el momento:

- Burna Boy

- BTS

- Coldplay

- Gustavo Dudamel

- Justin Bieber

- Madonna

- Shakira

- PS 22 Chorus

El espectáculo llevará por nombre “Final Halftime Show”, y además será un evento con causa, ya que respaldará el Fondo Educativo Global Citizen, de la FIFA, que busca recaudar hasta 100 millones de dólares con el objetivo de ampliar el acceso al futbol y a la educación para niños de todo el mundo.

La producción del espectáculo será supervisada por Chris Martin, líder y vocalista de Coldplay, quien en mayo pasado fue el encargado de revelar a los primeros participantes del show en compañía de Elmo, el Monstruo Comegalletas y otros personajes de Plaza Sésamo.