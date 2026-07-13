La Guerra de las Malvinas: el conflicto que convirtió a Argentina e Inglaterra en una rivalidad eterna

Cada vez que Argentina e Inglaterra se enfrentan en una Copa del Mundo, el partido siempre recuerda uno de los momentos de tensión política más grandes entre ambos países.
La rivalidad entre ambas selecciones está marcada por algunos de los encuentros más recordados de la historia y por un conflicto que dejó una profunda huella en ambos países: la Guerra de las Malvinas de 1982. Más de cuatro décadas después, las selecciones de estos países volverán a enfrentarse en las semifinales del Mundial de 2026.
Publicidad
La Guerra de las Malvinas
El 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaron en las islas Malvinas , un territorio ubicado en el Atlántico Sur cuya soberanía es reclamada por Argentina, pero administrada por el Reino Unido desde 1833.
La decisión de la junta militar encabezada por el exdictador argentino Leopoldo Galtieri desató una respuesta inmediata del gobierno británico de Margaret Thatcher, que envió una fuerza naval para recuperar el archipiélago.
La guerra duró 74 días y concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de las fuerzas argentinas. Además, el conflicto dejó la muerte de 649 militares argentinos, 255 británicos y tres civiles de las Malvinas, junto a profundas consecuencias políticas para ambos países.
En Argentina, la derrota aceleró la caída de la dictadura militar y el regreso de la democracia en 1983, mientras que en el Reino Unido fortaleció el liderazgo de Thatcher.
Aunque la disputa territorial continúa vigente en el ámbito diplomático, el enfrentamiento siempre se reaviva cada que las selecciones de ambos países llegan a la cancha de futbol.
¿Por qué son importantes las Islas Malvinas?
El archipiélago, integrado por dos islas principales y más de 700 islotes, se ubica en una posición estratégica del Atlántico Sur, una zona con importantes rutas marítimas y acceso a recursos naturales como la pesca y posibles reservas de hidrocarburos. Además, su cercanía con la Antártida le otorga relevancia geopolítica para diversas operaciones científicas y logísticas.
El gobierno argentino sostiene que heredó los derechos sobre las islas tras la independencia de España y considera que la ocupación británica iniciada en 1833 fue ilegítima. Por ello, los reclamos diplomáticos argentinos se llevaron ante el Gobierno británico y, en el siglo XX, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Reino Unido, en cambio, sostiene que ejerce una administración continua sobre las islas desde el siglo XIX y defiende el derecho de los habitantes del archipiélago a decidir su futuro.
Publicidad
En un referéndum realizado en 2013 , organizado por el Reino Unido, el 99.8% de los votantes eligieron continuar como territorio británico. Sin embargo, fue duramente criticado debido a que no fue un agente externo quien realizó la consulta y, en el padrón electoral de esa ocasión se debía ser mayor de 18 años, ciudadano británico o de los “territorios británicos de ultramar” y poseer el “estatus de isleño”.
Maradona, la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo"
El primer enfrentamiento mundialista entre ambos países ocurrió en 1966, cuando Inglaterra derrotó 1-0 a Argentina en los cuartos de final disputados en Wembley. Ese encuentro ya estuvo rodeado de polémica por la expulsión del capitán argentino Antonio Rattín, una decisión arbitral que generó fuertes críticas.
Sin embargo, la rivalidad alcanzó otra dimensión en el Mundial de México 1986, apenas cuatro años después de la Guerra de las Malvinas, Argentina e Inglaterra volvieron a cruzarse, esta vez en los cuartos de final del Estadio Azteca.
En ese partido Diego Armando Maradona marcó dos de los goles más famosos de la historia. El primero fue la denominada "Mano de Dios", anotado con la mano izquierda sin que el árbitro lo advirtiera y minutos después llegó el llamado "Gol del Siglo", una jugada en la que el argentino recorrió más de 50 metros, dejó atrás a cinco rivales y venció al portero Peter Shilton para sellar el 2-1.
"Fue como robarle la cartera a un inglés", dijo Maradona en diversas entrevistas al recordar el contexto que vivían ambos países tras la guerra.
En esa ocasión, Argentina se convirtió en el campeón del Mundial al vencer a la entonces Alemania Federal en la final.
Publicidad
¿Cuándo es el partido Argentina vs. Inglaterra?
El próximo 15 de julio, Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse, ahora en las semifinales del Mundial de 2026, en el Estadio de Atlanta.
El ganador avanzará a la final del torneo, mientras que el perdedor disputará el partido por el tercer lugar. Del lado argentino, Lionel Messi buscará acercarse a una nueva final mundialista en el ocaso de su carrera. Inglaterra, por su parte, llega encabezada por futbolistas como Jude Bellingham y Harry Kane, con la misión de ganar un título mundial desde 1966.