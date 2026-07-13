La Guerra de las Malvinas: el conflicto que convirtió a Argentina e Inglaterra en una rivalidad eterna

La Guerra de las Malvinas

El 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaron en las islas Malvinas , un territorio ubicado en el Atlántico Sur cuya soberanía es reclamada por Argentina, pero administrada por el Reino Unido desde 1833.

La decisión de la junta militar encabezada por el exdictador argentino Leopoldo Galtieri desató una respuesta inmediata del gobierno británico de Margaret Thatcher, que envió una fuerza naval para recuperar el archipiélago.

Margaret Thatcher (Archivo)

La guerra duró 74 días y concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de las fuerzas argentinas. Además, el conflicto dejó la muerte de 649 militares argentinos, 255 británicos y tres civiles de las Malvinas, junto a profundas consecuencias políticas para ambos países.

En Argentina, la derrota aceleró la caída de la dictadura militar y el regreso de la democracia en 1983, mientras que en el Reino Unido fortaleció el liderazgo de Thatcher.

Aunque la disputa territorial continúa vigente en el ámbito diplomático, el enfrentamiento siempre se reaviva cada que las selecciones de ambos países llegan a la cancha de futbol.

¿Por qué son importantes las Islas Malvinas?

El archipiélago, integrado por dos islas principales y más de 700 islotes, se ubica en una posición estratégica del Atlántico Sur, una zona con importantes rutas marítimas y acceso a recursos naturales como la pesca y posibles reservas de hidrocarburos. Además, su cercanía con la Antártida le otorga relevancia geopolítica para diversas operaciones científicas y logísticas.

El gobierno argentino sostiene que heredó los derechos sobre las islas tras la independencia de España y considera que la ocupación británica iniciada en 1833 fue ilegítima. Por ello, los reclamos diplomáticos argentinos se llevaron ante el Gobierno británico y, en el siglo XX, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Reino Unido, en cambio, sostiene que ejerce una administración continua sobre las islas desde el siglo XIX y defiende el derecho de los habitantes del archipiélago a decidir su futuro.