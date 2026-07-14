¿Cuáles son los derechos de los usuarios de autobús?

Si tienes planeado realizar un viaje en autobús, es importante recordar que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recalca que como usuario, tienes derechos que las diferentes líneas están obligados a cumplir.

Estos son los derechos que recibe un usuario al elegir trasladarse vía terrestre en autobús durante estas vacaciones y cualquier época del año, en general.

- Las líneas de autobuses están obligadas a respetar el precio, el horario y el tipo de servicio establecido en el boleto.

- Contar con un seguro de viajero en caso de accidente.

- El proveedor del servicio también está obligado a hacerse responsable por pérdida o daños que sufra el equipaje de los pasajeros.

- En caso de cancelación o retraso mayor de dos horas, el usuario puede exigir su reembolso más el 20% extra de bonificación.

- Los pasajeros pueden viajar con hasta 25 kilos de equipaje sin costo.

- No se puede negar el servicio por condición de sexo, raza, nacionalidad, cuestiones económicas, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra particularidad.

- En caso de viajar con animales de apoyo o asistencia, este puede viajar con el usuario sin costo adicional.