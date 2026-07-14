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Vacaciones de verano 2026: estos son tus derechos si viajas en autobús por México

Si tienes planeado viajar en autobús durante las vacaciones, recuerda que cuentas con derechos que las líneas de autobuses están obligadas a cumplir.
mar 14 julio 2026 05:42 PM
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Los usuarios de autobuses de pasajeros cuentan con diferentes derechos durante esta época vacacional. (Fotógrafo Especial)

Con la llegada de las vacaciones de verano 2026, llega la oportunidad ideal para muchas personas de salir de viaje y conocer alguno de los múltiples destinos turísticos que tiene México: desde hermosas playas hasta ciudades llenas de historia.

Muchas personas se trasladan en autobús, pues además de ser una opción cómoda, también suele ser más económica que otras alternativas de transporte.

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¿Cuáles son los derechos de los usuarios de autobús?

Si tienes planeado realizar un viaje en autobús, es importante recordar que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recalca que como usuario, tienes derechos que las diferentes líneas están obligados a cumplir.

Estos son los derechos que recibe un usuario al elegir trasladarse vía terrestre en autobús durante estas vacaciones y cualquier época del año, en general.

- Las líneas de autobuses están obligadas a respetar el precio, el horario y el tipo de servicio establecido en el boleto.

- Contar con un seguro de viajero en caso de accidente.

- El proveedor del servicio también está obligado a hacerse responsable por pérdida o daños que sufra el equipaje de los pasajeros.

- En caso de cancelación o retraso mayor de dos horas, el usuario puede exigir su reembolso más el 20% extra de bonificación.

- Los pasajeros pueden viajar con hasta 25 kilos de equipaje sin costo.

- No se puede negar el servicio por condición de sexo, raza, nacionalidad, cuestiones económicas, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra particularidad.

- En caso de viajar con animales de apoyo o asistencia, este puede viajar con el usuario sin costo adicional.

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¿Quiénes pueden recibir descuentos al viajar en autobús?

Además, Profeco recordó que durante esta época vacacional, algunas personas cuentan con descuentos de viajero:

- Los pasajeros adultos mayores cuentan con tarifas de descuento oficiales, recibiendo un descuento de hasta el 50%. Este descuento es permanente y no solo de temporada vacacional.

- En temporada vacacional, como este verano 2026, estudiantes pueden recibir un descuento del 50% en sus viajes.

- Profesores pueden recibir un descuento del 25% en viajes en autobús durante la temporada vacacional.

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La Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), una de las más importantes de la CDMX. (Diego Simón Sánchez)

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¿Qué hacer en caso de que la línea de autobús no cumpla con los derechos del pasajero?

En caso de ser víctima de alguna irregularidad, los usuarios pueden presentar una denuncia ante Profeco a través de los siguientes canales:

- Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722.

- Correo electrónico: asesoria@profeco.gob.mx .

- Redes sociales: @Profeco y @AtencionProfeco en X y /ProfecoOficial en Facebook.

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Profeco Vacaciones

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