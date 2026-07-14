Cofepris reprobó estas cinco playas por contaminación; revisa si está tu destino de vacaciones 2026

Mayoría de playas mexicanas son aptas para su uso recreativo

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que para esta temporada vacacional de verano 2026, el 98.3% de las playas del país registran condiciones sanitarias óptimas para el verano.

Cofepris informó que, en coordinación con las Áreas de Protección Contra Riesgos estatales (APCR) y la Red de Laboratorios Estatales de Salud Pública (RNLESP), 284 de 289 playas más concurridas son aptas para uso recreativo durante el periodo vacacional de verano 2026.

La dependencia explicó que dichas playas cumplen con los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), al mantenerse debajo del umbral de riesgo de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua (200 NMP/100 ml).

Cofepris señaló que previo al periodo vacacional de verano 2026, entre el 15 de junio y el 1 de julio pasados se llevó a cabo el despliegue técnico para la recolección de muestras. En total se tomaron 2,279 muestras de agua marina de 393 puntos de verificación estratégicos, distribuidos en los 76 puntos turísticos de mayor afluencia de las 17 entidades con litoral marítimo.