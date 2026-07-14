Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tendencias

Cofepris reprobó estas cinco playas por contaminación; revisa si está tu destino de vacaciones 2026

Cofepris dio a conocer un listado de cinco playas en las que no es apto nadar por los altos niveles de contaminación.
mar 14 julio 2026 12:10 PM
Añadir Expansión en Google
playas limpias verano 2026 2
Autoridades alertaron que no es posible nadar o realizar actividades recreativas en cinco playas, distribuidas en diferentes estados del país. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Llegaron las vacaciones de verano, la oportunidad ideal para viajar y descansar en alguna de las diferentes playas que existen en el país.

Antes de salir de viaje, es importante recordar que autoridades sanitarias del país emitieron una serie de recomendaciones para no nadar en ciertas playas por los altos niveles de contaminación.

Publicidad

Mayoría de playas mexicanas son aptas para su uso recreativo

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que para esta temporada vacacional de verano 2026, el 98.3% de las playas del país registran condiciones sanitarias óptimas para el verano.

Cofepris informó que, en coordinación con las Áreas de Protección Contra Riesgos estatales (APCR) y la Red de Laboratorios Estatales de Salud Pública (RNLESP), 284 de 289 playas más concurridas son aptas para uso recreativo durante el periodo vacacional de verano 2026.

Tips de expertos para proteger tu piel del sol durante estas vacaciones
Vida

Cómo proteger tu piel del sol durante las vacaciones: consejos de expertos

La dependencia explicó que dichas playas cumplen con los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), al mantenerse debajo del umbral de riesgo de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua (200 NMP/100 ml).

Cofepris señaló que previo al periodo vacacional de verano 2026, entre el 15 de junio y el 1 de julio pasados se llevó a cabo el despliegue técnico para la recolección de muestras. En total se tomaron 2,279 muestras de agua marina de 393 puntos de verificación estratégicos, distribuidos en los 76 puntos turísticos de mayor afluencia de las 17 entidades con litoral marítimo.

playas contaminadas verano 2026
Autoridades anunciaron trabajos de limpieza en las playas que resultaron como no aptas para uso recreativo. (CARL DE SOUZA/AFP)

Publicidad

Cofepris alerta por cinco playas no aptas para uso recreativo

En contraste, Cofepris informó que cinco de las 289 playas analizadas rebasaron la norma sanitaria debido a altas concentraciones de bacterias, por lo que fueron declaradas como “no aptas” para su uso recreativo.

Las playas con altos niveles de contaminación son:

- Playa de Tijuana en Tijuana, Baja California.

- Playa del Cuale en Puerto Vallarta / Bahía de Banderas, Jalisco.

- Playa Principal en Puerto Escondido, Oaxaca.

- Playas José Martí y Tumbao en Veracruz, Veracruz.

estacionamientos-aifa-aicm.jpg
México

Estacionamiento en AIFA vs AICM: compara tarifas y descubre cuál es más barato para viajes largos

Cofepris señaló que ante tales hallazgos, comenzó el trabajo conjunto con los respectivos Comités de Playas Limpias y autoridades locales, con la finalidad de implementar de manera urgente labores de saneamiento en dichas playas y desplegar señalizaciones preventivas para mantener informada a la población.

Publicidad

Cofepris pide no nadar o realizar actividades en playas contaminadas

La dependencia también emitió una recomendación a los vacacionistas y habitantes locales de abstenerse de realizar actividades como nadar u otro tipo de recreación en las playas catalogadas como no aptas.

Añadió que autoridades de Baja California, Jalisco, Oaxaca y Veracruz ya trabajan en coordinación con las administraciones locales para corregir las anomalías y revertir los niveles de contaminación para que las playas sean catalogadas como aptas en el menor tiempo posible.

La dependencia añadió que la información de playas limpias en el territorio nacional está disponible para todas las personas a través de la aplicación móvil Playas MX, disponible para iOS y Android.

Tags

puente-puentes-dias-festivos-vacaciones Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Más acerca del autor:

No te pierdas de nada
Te enviamos un correo a la semana con el resumen de lo más importante.

¡Falta un paso! Ve a tu email y confirma tu suscripción (recuerda revisar también en spam)

Ha ocurrido un error, por favor inténtalo más tarde

Publicidad
Publicidad