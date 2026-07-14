Cofepris reprobó estas cinco playas por contaminación; revisa si está tu destino de vacaciones 2026

Cofepris alerta por cinco playas no aptas para uso recreativo
En contraste, Cofepris informó que cinco de las 289 playas analizadas rebasaron la norma sanitaria debido a altas concentraciones de bacterias, por lo que fueron declaradas como “no aptas” para su uso recreativo.
Las playas con altos niveles de contaminación son:
- Playa de Tijuana en Tijuana, Baja California.
- Playa del Cuale en Puerto Vallarta / Bahía de Banderas, Jalisco.
- Playa Principal en Puerto Escondido, Oaxaca.
- Playas José Martí y Tumbao en Veracruz, Veracruz.
Cofepris señaló que ante tales hallazgos, comenzó el trabajo conjunto con los respectivos Comités de Playas Limpias y autoridades locales, con la finalidad de implementar de manera urgente labores de saneamiento en dichas playas y desplegar señalizaciones preventivas para mantener informada a la población.