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¿Qué hacen con el dinero de las casetas? Así se reparte lo que pagas en las autopistas

Las autopistas de todo el país cuentan con puntos de peaje, estos recursos son importantes para la operación de la red.
mié 15 julio 2026 04:28 PM
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casetas dinero recaudado 2
Capufe opera el 43% de las autopistas de cuota del país. (Rogelio Morales Ponce)

Todas las personas que han transitado por alguna de las diferentes autopistas del país han realizado el pago de cuotas en casetas.

Lo que llama la atención de muchas personas es que no todas las casetas tienen el mismo costo, pues hay algunas mucho más caras que otras. Esto tiene una razón, pues existen sueldos de trabajadores que se deben pagar, así como es necesario el mantenimiento en las distintas vías de comunicación que existen en el país.

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¿Qué pasa con el dinero que se recolecta en las autopistas de México?

Caminos y Puentes Federales (Capufe) es la institución responsable de las vías de comunicación federales. Se trata de un organismo que depende de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La tarea de este organismo es operar, conservar y administrar gran parte de la red de autopistas de cuota y carreteras federales en todo el país.

Es aquí donde cobra relevancia el pago de cuotas, pues aunque parte del presupuesto obtenido del pago de impuestos, el dinero obtenido de las casetas también juega un papel prioritario, pues sirve para:

- Pagos del personal (trabajadores en casetas, responsables de mantenimiento carretero, personal administrativo).

- Supervisión de servicios.

- Mantenimiento de la infraestructura vial (túneles, puentes, carreteras).

El cobro de cuotas en casetas es de vital importancia para el mantenimiento de las vías de comunicación, pues este presupuesto garantiza que los caminos estén en óptimas condiciones, además que también sirve para brindar atención en caso de emergencia.

Además, este presupuesto no solo sirve para las autopistas que ya existen, sino que también se destina a la construcción de nuevas vialidades.

dinero recaudado casetas
El dinero recaudado en casetas de cobro se destina para distintos rubros, como mantenimiento y pago de trabajadores. (Rogelio Morales Ponce)

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¿Todas las casetas son operadas por el gobierno?

Es importante precisar que no toda la infraestructura carretera es operada exclusivamente por Capufe , aunque es la encargada de administrar aproximadamente el 43% de las autopistas de cuota y el 71% de los puentes en el país.

El resto de las autopistas son operadas por empresas concesionadas, que a través de licitaciones, ganan el derecho para la explotación de la vialidad durante un determinado periodo de tiempo.

Es importante precisar que a pesar de ello, la operación el mantenimiento y las tarifas de peaje en casetas son regulados por la SICT.

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Casetas se preparan para eliminar cobros en efectivo

Como parte del proceso de modernización de la red carretera, Capufe informó desde diciembre pasado que se implementará un nuevo método de cobro sin efectivo.

Para ello, únicamente se recibirán pagos con Tag, un dispositivo de pago sin contacto con el que se busca agilizar los procesos de cobro en las zonas de peaje y así evitar congestionamientos.

Es importante precisar que varios puntos de peaje ya aceptan pagos con este tipo de dispositivos.

Tags

automóviles, movilidad automotriz, autos, autos eléctricos

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