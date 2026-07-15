¿Qué hacen con el dinero de las casetas? Así se reparte lo que pagas en las autopistas

¿Qué pasa con el dinero que se recolecta en las autopistas de México?

Caminos y Puentes Federales (Capufe) es la institución responsable de las vías de comunicación federales. Se trata de un organismo que depende de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La tarea de este organismo es operar, conservar y administrar gran parte de la red de autopistas de cuota y carreteras federales en todo el país.

Es aquí donde cobra relevancia el pago de cuotas, pues aunque parte del presupuesto obtenido del pago de impuestos, el dinero obtenido de las casetas también juega un papel prioritario, pues sirve para:

- Pagos del personal (trabajadores en casetas, responsables de mantenimiento carretero, personal administrativo).

- Supervisión de servicios.

- Mantenimiento de la infraestructura vial (túneles, puentes, carreteras).

El cobro de cuotas en casetas es de vital importancia para el mantenimiento de las vías de comunicación, pues este presupuesto garantiza que los caminos estén en óptimas condiciones, además que también sirve para brindar atención en caso de emergencia.

Además, este presupuesto no solo sirve para las autopistas que ya existen, sino que también se destina a la construcción de nuevas vialidades.