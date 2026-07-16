Los cinco destinos turísticos de México que reciben más visitantes nacionales e internacionales

México rompe récord de visitantes extranjeros en 2026

El “boom” de México como destino turístico quedó evidenciado durante los primeros cinco meses de 2026, pues de acuerdo con Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, señaló que de enero a mayo pasados, el país registró la llegada de 42.87 millones de visitantes internacionales, lo que representa un aumento del 8.8%, en comparación del mismo periodo de 2025.

Esto se traduce también en una importante ganania económica para el país, que de enero a mayo del presente año obtuvo ganancias por 15,869 millones de dólares, a causa de la presencia de visitantes extranjeros.

De acuerdo con Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de México, estas cifras confirman que “México está de moda y es uno de los destinos más atractivos y competitivos del mundo”.

Esto se debe en gran medida a la diversidad de su oferta turística, su riqueza cultural y natural, así como a la calidad de las experiencias que se ofrecen a los visitantes.

La dependencia señaló que tan solo en mayo pasado, México recibió 8.36 millones de viajeros internacionales y 3.92 millones de turistas internacionales, lo que se traduce en aumentos de 5.3 y 4.5 por ciento, en comparación del mes de mayo del año anterior.