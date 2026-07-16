Los cinco destinos turísticos de México que reciben más visitantes nacionales e internacionales

¿Cuáles son los destinos favoritos de los turistas extranjeros y nacionales?
Con la llegada de las vacaciones de verano, muchas personas aprovechan para salir de viaje y conocer lugares nuevos, o bien regresar a destinos que los han cautivado.
De acuerdo con el apartado Visit México, de la Secretaría de Turismo , estos fueron los cinco destinos favoritos de los turistas durante la pasada temporada vacacional de Semana Santa, y que se perfilan como algunos de los destinos elegidos por los viajeros en esta temporada de verano.
Riviera Maya, Quintana Roo
Es el centro turístico más importante del país con una 78.5 por ciento de ocupación hotelera en Semana Santa.
Aunque Cancún se ha consolidado como el destino turístico por excelencia en territorio nacional, existen otros puntos de la Riviera Maya que han ganado popularidad como Playa del Carmen, Tulum y el Pueblo Mágico de Bacalar, que poco a poco se consolidan como referentes de interés para visitantes nacionales y extranjeros.
Puerto Vallarta, Jalisco
Este destino del Pacífico mexicano ha ido ganando popularidad entre los visitantes nacionales y extranjeros.
Tan solo en Semana Santa registró un 78.2 por ciento de ocupación hotelera, convirtiéndose en uno de los nuevos referentes turísticos en el territorio nacional.
Los Cabos, Baja California Sur
Registró el 77.9 por ciento de ocupación durante Semana Santa, consolidándose como uno de los destinos turísticos favoritos de los turistas.
Cabo San Lucas y San José del Cabo cuentan con infraestructura suficiente para recibir a visitantes nacionales y extranjeros y seguir manteniéndose como uno de los destinos favoritos.