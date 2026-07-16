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Los cinco destinos turísticos de México que reciben más visitantes nacionales e internacionales

México se ha consolidado como uno de los destinos turísticos favoritos para turistas de todo el mundo; estas ciudades son claro ejemplo de ello.
jue 16 julio 2026 03:27 PM
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Cancún se mantiene como uno de los destinos favoritos de visitantes nacionales y extranjeros. (CARL DE SOUZA/AFP)

México cuenta con una amplia variedad de destinos que lo convierten en un referente turístico a nivel mundial.

Tan solo en 2025, México se consolidó como el sexto país más visitado del mundo con más de 45 millones de visitantes extranjeros, superando a naciones como Reino Unido, Japón o Alemania.

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México rompe récord de visitantes extranjeros en 2026

El “boom” de México como destino turístico quedó evidenciado durante los primeros cinco meses de 2026, pues de acuerdo con Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, señaló que de enero a mayo pasados, el país registró la llegada de 42.87 millones de visitantes internacionales, lo que representa un aumento del 8.8%, en comparación del mismo periodo de 2025.

Esto se traduce también en una importante ganania económica para el país, que de enero a mayo del presente año obtuvo ganancias por 15,869 millones de dólares, a causa de la presencia de visitantes extranjeros.

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De acuerdo con Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de México, estas cifras confirman que “México está de moda y es uno de los destinos más atractivos y competitivos del mundo”.

Esto se debe en gran medida a la diversidad de su oferta turística, su riqueza cultural y natural, así como a la calidad de las experiencias que se ofrecen a los visitantes.

La dependencia señaló que tan solo en mayo pasado, México recibió 8.36 millones de viajeros internacionales y 3.92 millones de turistas internacionales, lo que se traduce en aumentos de 5.3 y 4.5 por ciento, en comparación del mes de mayo del año anterior.

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¿Cuáles son los destinos favoritos de los turistas extranjeros y nacionales?

Con la llegada de las vacaciones de verano, muchas personas aprovechan para salir de viaje y conocer lugares nuevos, o bien regresar a destinos que los han cautivado.

De acuerdo con el apartado Visit México, de la Secretaría de Turismo , estos fueron los cinco destinos favoritos de los turistas durante la pasada temporada vacacional de Semana Santa, y que se perfilan como algunos de los destinos elegidos por los viajeros en esta temporada de verano.

Riviera Maya, Quintana Roo

Es el centro turístico más importante del país con una 78.5 por ciento de ocupación hotelera en Semana Santa.

Aunque Cancún se ha consolidado como el destino turístico por excelencia en territorio nacional, existen otros puntos de la Riviera Maya que han ganado popularidad como Playa del Carmen, Tulum y el Pueblo Mágico de Bacalar, que poco a poco se consolidan como referentes de interés para visitantes nacionales y extranjeros.

Puerto Vallarta, Jalisco

Este destino del Pacífico mexicano ha ido ganando popularidad entre los visitantes nacionales y extranjeros.

Tan solo en Semana Santa registró un 78.2 por ciento de ocupación hotelera, convirtiéndose en uno de los nuevos referentes turísticos en el territorio nacional.

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Los Cabos, Baja California Sur

Registró el 77.9 por ciento de ocupación durante Semana Santa, consolidándose como uno de los destinos turísticos favoritos de los turistas.

Cabo San Lucas y San José del Cabo cuentan con infraestructura suficiente para recibir a visitantes nacionales y extranjeros y seguir manteniéndose como uno de los destinos favoritos.

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Cancún, Quintana Roo

La joya del Caribe mexicano se mantiene como uno de los destinos turísticos preferidos de los visitantes nacionales y extranjeros.

En Semana Santa concentró el 75.1 por ciento de ocupación hotelera, lo que remarca su estatus de uno de los destinos turísticos preferidos en el territorio nacional.

Ciudad de México

Aunque muchos prefieren destinos de playa, la CDMX se mantiene como uno de los destinos turísticos favoritos de visitanes nacionales y extranjeros.

Durante el último mes, la capital del país también se convirtió en uno de los centros deportivos más importantes del mundo, al ser sede del Mundial de futbol 2026.

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