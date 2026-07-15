Vacaciones 2026: el seguro que necesitas para viajar por carretera y evitar gastos imprevistos

Las vacaciones de verano son la oportunidad ideal que esperan las familias para salir a disfrutar de un viaje encarretera.
Aunque se trata de una época de relajación y esparcimiento, es importante estar preparados para cualquier eventualidad, pues en una autopista puede pasar cualquier cosa.
Una de las dudas que pueden tener muchos conductores es sobre si se necesita algún seguro de auto especial para salir de viaje a carretera y estar preparados para cualquier imprevisto.
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¿Necesito un seguro en especial para salir a carretera?
Es importante precisar que desde 2014 entró en vigor el artículo 63 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, donde se establece que “todos los vehículos que transiten en vías, caminos y puentes deben contar con un seguro que garanticen a terceros los daños que pudieran ocasionarse en sus bienes y personas por la conducción del vehículo”.
De acuerdo con la oferta de seguros vigente en México, se trata del seguro de responsabilidad civil, que para muchas compañías aseguradoras es la cobertura básica.
En caso de accidente, este tipo de seguro ampara económicamente al conductor por daños causados a terceros, incluyendo personas y bienes.
Es importante precisar que el seguro de responsabilidad civil no ampara los daños que pudiera sufrir el conductor responsable del accidente, ni tampoco se brinda protección al auto implicado y acompañantes.
El seguro de responsabilidad civil suele ser vendido como un complemento adicional a otro tipo de productos en diferentes aseguradoras.
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¿Para qué sirve el seguro de viajero de Capufe?
En caso de viajar por autopistas de cuota, los conductores cuentan con un seguro de viajero, proporcionado por Caminos y Puentes Federales (Capufe) aunque no es suficiente en caso de accidentes, ya que solo cubre posibles daños a la vialidad y a otros autos implicados, pues no contempla reparaciones para el auto responsable.
Además, en caso de verse involucrado en un accidente y no contar con un seguro de auto particular, se podrá generar un cargo por pago de deducible para hacer válido el seguro proporcionado por la autoridad.
Es por esta razón que se recomienda contar con un seguro particular al momento de salir de viaje a carretera, ya sea en vías de cuota o libres de peaje, ya que no solo es una forma de protección al patrimonio, sino también se convierte en una herramienta para salvaguardar la integridad de los acompañante.
Es importante precisar que contar con un seguro también puede brindar diferentes tipos de asistencia como:
- Apoyo legal: en caso de haber causado daños a terceros, o haber sufrido daños provocados por otra persona, dependiendo de la cobertura del seguro, se puede contar con asesoría legal especializada o, en algunos casos, con cobertura para los gastos legales.
- Asistencia vial: si tu auto presentó alguna falla mecánica, algunos seguros ofrecen servicios como grúa y asistencia vial para remolcar el vehículo o apoyo de personal mecánico especializado.
- Robo: desafortunadamente, muchas carreteras del territorio nacional se han convertido en una mina de oro para la delincuencia, por lo que contar con un seguro que ofrezca cobertura por robo puede ser un gran alivio.
- Daños por accidentes: algunos seguros no solo ofrecen cobertura en caso de accidente, sino que también brindan respaldo en caso de verse afectado por algún desastre natural.
Se recomienda revisar las diferentes coberturas que ofrecen las aseguradoras y elegir la más adecuada a las necesidades de cada persona o familia.
Es importante tomar en cuenta factores como el destino, la distancia, el tipo de vehículo e incluso si se tiene contemplado hacer uso frecuente de carreteras y autopistas.
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¿Cuáles son las multas por viajar en carretera sin seguro de auto?
De acuerdo con el artículo 74 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, se contemplan sanciones de entre 20 a 40 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente para quien no cuente con póliza de seguro vigente. Es decir, las sanciones van de los 2,346.20 pesos a los 4,692.40 pesos.
El mismo apartado señala que, en caso de ser multado, el propietario del vehículo cuenta con un lapso de 45 días naturales para contratar una póliza de seguro, misma que al ser presentada ante la autoridad competente, por lo que se podría lograr la cancelación de la infracción.