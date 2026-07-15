Vacaciones 2026: el seguro que necesitas para viajar por carretera y evitar gastos imprevistos

¿Para qué sirve el seguro de viajero de Capufe?

En caso de viajar por autopistas de cuota, los conductores cuentan con un seguro de viajero, proporcionado por Caminos y Puentes Federales (Capufe) aunque no es suficiente en caso de accidentes, ya que solo cubre posibles daños a la vialidad y a otros autos implicados, pues no contempla reparaciones para el auto responsable.

Además, en caso de verse involucrado en un accidente y no contar con un seguro de auto particular, se podrá generar un cargo por pago de deducible para hacer válido el seguro proporcionado por la autoridad.

Es por esta razón que se recomienda contar con un seguro particular al momento de salir de viaje a carretera, ya sea en vías de cuota o libres de peaje, ya que no solo es una forma de protección al patrimonio, sino también se convierte en una herramienta para salvaguardar la integridad de los acompañante.

Los seguros de auto pueden brindar apoyo al conductor y sus acompañantes. (Presidencia)

Es importante precisar que contar con un seguro también puede brindar diferentes tipos de asistencia como:

- Apoyo legal: en caso de haber causado daños a terceros, o haber sufrido daños provocados por otra persona, dependiendo de la cobertura del seguro, se puede contar con asesoría legal especializada o, en algunos casos, con cobertura para los gastos legales.

- Asistencia vial: si tu auto presentó alguna falla mecánica, algunos seguros ofrecen servicios como grúa y asistencia vial para remolcar el vehículo o apoyo de personal mecánico especializado.

- Robo: desafortunadamente, muchas carreteras del territorio nacional se han convertido en una mina de oro para la delincuencia, por lo que contar con un seguro que ofrezca cobertura por robo puede ser un gran alivio.

- Daños por accidentes: algunos seguros no solo ofrecen cobertura en caso de accidente, sino que también brindan respaldo en caso de verse afectado por algún desastre natural.

Se recomienda revisar las diferentes coberturas que ofrecen las aseguradoras y elegir la más adecuada a las necesidades de cada persona o familia.

Es importante tomar en cuenta factores como el destino, la distancia, el tipo de vehículo e incluso si se tiene contemplado hacer uso frecuente de carreteras y autopistas.