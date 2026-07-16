¿Qué selección vale más? Argentina y España llegan a la final del Mundial 2026 con plantillas millonarias

La final del Mundial 2026 no solo enfrentará a dos de las selecciones más exitosas del futbol, también pondrá frente a frente a dos plantillas de las más valiosas de todas las que jugaron en esta edición.
De acuerdo con Transfermarkt, España llega como la tercera selección más valiosa del torneo, con 1,220 millones de euros, mientras que Argentina ocupa un lugar entre las 10 más cotizadas con 807.5 millones de euros. Aunque la diferencia económica favorece a los españoles, ambos equipos cuentan con figuras capaces de definir el título.
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España llega con la plantilla más cara de la final
La selección dirigida por Luis de la Fuente tiene una plantilla valuada en 1,220 millones de euros, cifra que la coloca como la tercera más costosa entre todas las participantes del Mundial 2026, según Transfermarkt .
El futbolista con mayor valor es Lamine Yamal, quien con apenas 19 años ya alcanza una cotización de 200 millones de euros, la más alta de toda la final. El jugador del Barcelona llega además como una de las grandes promesas y uno de los principales candidatos a dominar el futbol mundial durante la próxima década.
Detrás aparece Pedri, con un valor de 150 millones de euros, seguido por el defensa Pau Cubarsí, tasado en 80 millones.
Por otro lado, Martín Zubimendi está valuado en 75 millones de euros, mientras que Dani Olmo alcanza los 60 millones.
En este grupo de futbolistas, aparece Marc Cucurella y Rodri, ambos con un valor de mercado de 50 millones de euros.
La combinación de juventud y experiencia convirtió a España en una de las plantillas más codiciadas del campeonato y en una de las selecciones con mayor proyección económica del futbol internacional.
Argentina responde con experiencia y figuras consolidadas
Aunque su plantilla tiene un valor inferior, Argentina también llega a la final con varios de los futbolistas más cotizados del planeta.
Transfermarkt estima que la Albiceleste tiene un valor conjunto de 807.5 millones de euros, suficiente para colocarla entre las diez selecciones más valiosas del Mundial.
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El jugador con mayor cotización es Julián Álvarez, cuyo valor de mercado alcanza los 100 millones de euros gracias a su consolidación como uno de los delanteros de Europa.
Le sigue Enzo Fernández, integrante del Chelsea, con una valoración de 90 millones de euros.
En tercer lugar aparece Lautaro Martínez, cotizado en 85 millones, mientras que Nico Paz tiene un valor de 80 millones.
El quinto futbolista más valioso es Alexis Mac Allister, cuyo precio de mercado se ubica en 70 millones de euros.
En contraste, Lionel Messi, quien disputa el último Mundial de su carrera, tiene actualmente un valor estimado de 15 millones de euros. Aunque su cotización ha disminuido con el paso de los años, el capitán argentino sigue siendo uno de los jugadores más determinantes del torneo gracias a su experiencia y liderazgo.
¿Cuántas veces ha jugado España contra Argentina?
La diferencia entre ambas plantillas es de 412.5 millones de euros, ya que España supera a Argentina por ese monto en valor de mercado.
Argentina y España se han enfrentado en diversas ocasiones a nivel absoluto. Uno de los partidos más recordados fue el amistoso de 2018, cuando España goleó 6-1 a la Albiceleste en Madrid.
¿A qué hora es la final del Mundial y dónde verlo?
El partido se jugará este domingo en el Estadio de Nueva Jersey/Estadio Nueva York, y en México podrá seguirse a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).
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La transmisión estará disponible por Canal 5, Canal 7, Canal 2 y la plataforma ViX, donde millones de aficionados conocerán si la plantilla más valiosa del duelo logra imponerse o si Argentina se convertirá en bicampeón del Mundial.