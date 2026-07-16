¿Qué selección vale más? Argentina y España llegan a la final del Mundial 2026 con plantillas millonarias

España llega con la plantilla más cara de la final

La selección dirigida por Luis de la Fuente tiene una plantilla valuada en 1,220 millones de euros, cifra que la coloca como la tercera más costosa entre todas las participantes del Mundial 2026, según Transfermarkt .

El futbolista con mayor valor es Lamine Yamal, quien con apenas 19 años ya alcanza una cotización de 200 millones de euros, la más alta de toda la final. El jugador del Barcelona llega además como una de las grandes promesas y uno de los principales candidatos a dominar el futbol mundial durante la próxima década.

Detrás aparece Pedri, con un valor de 150 millones de euros, seguido por el defensa Pau Cubarsí, tasado en 80 millones.

Por otro lado, Martín Zubimendi está valuado en 75 millones de euros, mientras que Dani Olmo alcanza los 60 millones.

En este grupo de futbolistas, aparece Marc Cucurella y Rodri, ambos con un valor de mercado de 50 millones de euros.

Spain's midfielder #16 Rodri and defender #22 Pau Cubarsi celebrate after their team won the 2026 World Cup football tournament semi-final match between France and Spain at the Dallas Stadium in Arlington on July 14, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) (PAUL ELLIS/AFP)

La combinación de juventud y experiencia convirtió a España en una de las plantillas más codiciadas del campeonato y en una de las selecciones con mayor proyección económica del futbol internacional.

Argentina responde con experiencia y figuras consolidadas

Aunque su plantilla tiene un valor inferior, Argentina también llega a la final con varios de los futbolistas más cotizados del planeta.

Transfermarkt estima que la Albiceleste tiene un valor conjunto de 807.5 millones de euros, suficiente para colocarla entre las diez selecciones más valiosas del Mundial.