La tradición de los anillos en el deporte estadounidense
Los anillos de campeonato son, sin duda, una de las grandes tradiciones del deporte estadounidense.
En las ligas más importantes de Estados Unidos, como la NFL (futbol americano), la NBA (básquetbol), la MLB (béisbol), o la NHL (hockey sobre hielo), es una tradición que jugadores, entrenadores, staff y directivos del equipo campeón reciban un anillo de campeonato.
Esta tradición nació en el hockey, que fue la primera liga en entregar anillos al equipo campeón, a finales del siglo XIX.
En el deporte mexicano, el Toluca entregó anillos de campeonato a sus jugadores y cuerpo técnico, después de conseguir su título número 11.
También los Diablos Rojos del México, del béisbol mexicano, entregaron anillos a los jugadores y staff que logró el bicampeonato en las temporadas 2024 y 2025.