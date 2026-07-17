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Al estilo de la NFL, FIFA entregará anillos a campeones del Mundial 2026

El equipo que resulte ganador entre España y Argentina no solo se llevará el trofeo y medallas, sino que también recibirá anillos de campeón.
vie 17 julio 2026 12:22 PM
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Diseño del anillo que se entregará al nuevo campeón del mundo. (FIFA)

El equipo que resulte ganador de la final de Copa del Mundo, entre España y Argentina, no solo se llevará el trofeo de campeón, sino que también recibirá anillos de campeonato.

Se trata de un premio común en el deporte estadounidense, sobre todo en la NFL, donde los integrantes del equipo que resulta ganador del Super Bowl reciben anillos para celebrar el título.

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FIFA entregará 30 anillos al equipo ganador del Mundial

De acuerdo con información publicada por la FIFA , se entregarán 30 anillos personalizados a los integrantes del equipo que resulte ganador de la final entre España y Argentina.

El organismo rector del futbol mundial señaló que en total se fabricarán 2026 piezas, numeradas individualmente como un homenaje al certamen. Como se mencionó anteriormente, 30 piezas se entregarán a los jugadores campeones del mundo, mientras que las 1996 piezas restantes se pondrán a la venta al público como un producto oficial del certamen.

Esta combinación de imágenes de archivo creadas el 4 de marzo de 2026 muestra al presidente estadounidense Donald Trump (Ir) esperando para hablar durante una ceremonia de Medalla de Honor en la Sala Este de la Casa Blanca el 2 de marzo de 2026, en Washington, DC, y el primer ministro español Pedro Sánchez mirando después de una reunión con el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, en la Torre Ejecutiva, la sede del gobierno, en Montevideo el 22 de julio de 2025.
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La FIFA informó que una vez que termine la final, el capitán y el director técnico del equipo campeón recibirán anillos provisionales para celebrar su triunfo. Posteriormente, los 30 anillos del equipo campeón se fabricarán a medida y se entregarán a cada propietario.

“De esta forma, podrán lucir toda su vida el símbolo de un logro que nunca olvidarán”, señaló el organismo.

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Así serán los anillos de campeón del Mundial 2026

De acuerdo con la FIFA, el diseño del anillo contará con una imagen de la Copa del Mundo de un lado, y del otro se personalizará para reflejar la identidad del flamante campeón.

El anillo estará completamente cubierto de oro, y también contará con adornos de diamantes y zafiros, lo que convertirá la pieza en una joya digna de campeones del mundo.

FIFA señaló que este anillo de campeones servirá para incorporar al futbol “una de las tradiciones más arraigadas en el deporte estadounidense”.

Además del anillo y el trofeo, los integrantes del equipo campeón también recibirán su tradicional medalla.

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La tradición de los anillos en el deporte estadounidense

Los anillos de campeonato son, sin duda, una de las grandes tradiciones del deporte estadounidense.

En las ligas más importantes de Estados Unidos, como la NFL (futbol americano), la NBA (básquetbol), la MLB (béisbol), o la NHL (hockey sobre hielo), es una tradición que jugadores, entrenadores, staff y directivos del equipo campeón reciban un anillo de campeonato.

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Esta tradición nació en el hockey, que fue la primera liga en entregar anillos al equipo campeón, a finales del siglo XIX.

En el deporte mexicano, el Toluca entregó anillos de campeonato a sus jugadores y cuerpo técnico, después de conseguir su título número 11.

También los Diablos Rojos del México, del béisbol mexicano, entregaron anillos a los jugadores y staff que logró el bicampeonato en las temporadas 2024 y 2025.

Tags

Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Futbol

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