FIFA entregará 30 anillos al equipo ganador del Mundial

De acuerdo con información publicada por la FIFA , se entregarán 30 anillos personalizados a los integrantes del equipo que resulte ganador de la final entre España y Argentina.

El organismo rector del futbol mundial señaló que en total se fabricarán 2026 piezas, numeradas individualmente como un homenaje al certamen. Como se mencionó anteriormente, 30 piezas se entregarán a los jugadores campeones del mundo, mientras que las 1996 piezas restantes se pondrán a la venta al público como un producto oficial del certamen.

La FIFA informó que una vez que termine la final, el capitán y el director técnico del equipo campeón recibirán anillos provisionales para celebrar su triunfo. Posteriormente, los 30 anillos del equipo campeón se fabricarán a medida y se entregarán a cada propietario.

“De esta forma, podrán lucir toda su vida el símbolo de un logro que nunca olvidarán”, señaló el organismo.