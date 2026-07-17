Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Pedro Sánchez y Donald Trump vuelven a verse las caras en la final del Mundial entre España y Argentina

El mandatario español compartirá palco con el presidente de Estados Unidos en un partido marcado por las tensiones entre ambos gobiernos y la ausencia del argentino Javier Milei.
vie 17 julio 2026 09:06 AM
Añadir Expansión en Google
Esta combinación de imágenes de archivo creadas el 4 de marzo de 2026 muestra al presidente estadounidense Donald Trump (Ir) esperando para hablar durante una ceremonia de Medalla de Honor en la Sala Este de la Casa Blanca el 2 de marzo de 2026, en Washington, DC, y el primer ministro español Pedro Sánchez mirando después de una reunión con el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, en la Torre Ejecutiva, la sede del gobierno, en Montevideo el 22 de julio de 2025.
Pedro Sánchez asistirá a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife. (FOTO: JIM WATSON Y SANTIAGO MAZZAROVICH/AFP)

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, viajará este domingo al estadio MetLife, en Nueva Jersey, para asistir a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, un encuentro que también contará con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Publicidad

La Presidencia del Gobierno español confirmó a AFP que Sánchez acudirá al partido antes de continuar su agenda internacional. Tras el encuentro, viajará directamente a Argelia, donde el lunes realizará una visita oficial.

La final reunirá a dos mandatarios que han protagonizado diferencias públicas en los últimos meses. Aunque coincidirán en el palco del MetLife Stadium, hoy llamado Estadio de Nueva Jersey, no está previsto un encuentro oficial entre ambos.

España o Argentina: ¿qué plantilla tiene mayor valor antes de la final del Mundial 2026?
Tendencias

¿Qué selección vale más? Argentina y España llegan a la final del Mundial 2026 con plantillas millonarias

Publicidad

Sánchez y Trump llegan con diferencias políticas

Las relaciones entre Pedro Sánchez y Donald Trump se tensaron a principios de este año, después de que el gobierno español criticara la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, una postura que convirtió a España en una de las voces occidentales más críticas frente al conflicto.

Las diferencias también quedaron expuestas durante la reciente cumbre de la OTAN, donde Trump cuestionó la negativa del gobierno español a elevar el gasto militar hasta el equivalente al 5% del Producto Interno Bruto (PIB), como exige a los países miembros de la alianza.

El mandatario estadounidense calificó a España como una "causa perdida" y llegó a advertir que podría dejar de mantener relaciones comerciales con el país.

Sánchez respondió defendiendo el vínculo bilateral y aseguró que sostuvo una conversación "coloquial" con Trump, en la que hablaron incluso de fútbol y del Mundial que organiza Estados Unidos.

Los fanáticos argentinos celebran la victoria de su equipo en el partido de semifinales de la Copa Mundial de 2026 entre Inglaterra y Argentina en Miami Beach, Florida, el 15 de julio de 2026.
Internacional

Más de 1.8 millones de argentinos viven fuera de su país y México queda fuera del top 10

Publicidad

Milei no viajará a la final

A diferencia de Sánchez y Trump, el presidente de Argentina, Javier Milei, no asistirá al partido. De acuerdo con su entorno, seguirá la final desde la residencia oficial en Buenos Aires, como parte de un ritual personal al que atribuye buena suerte durante los partidos de la selección argentina.

En representación de España también asistirán los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por sus hijas, incluida la princesa Leonor, heredera al trono.

La final del Mundial 2026 reunirá así a jefes de Estado, integrantes de la realeza y miles de aficionados en uno de los eventos deportivos y políticos más relevantes del año.

Tags

Donald Trump Pedro Sánchez Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad