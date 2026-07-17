El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, viajará este domingo al estadio MetLife, en Nueva Jersey, para asistir a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, un encuentro que también contará con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Pedro Sánchez y Donald Trump vuelven a verse las caras en la final del Mundial entre España y Argentina
La Presidencia del Gobierno español confirmó a AFP que Sánchez acudirá al partido antes de continuar su agenda internacional. Tras el encuentro, viajará directamente a Argelia, donde el lunes realizará una visita oficial.
La final reunirá a dos mandatarios que han protagonizado diferencias públicas en los últimos meses. Aunque coincidirán en el palco del MetLife Stadium, hoy llamado Estadio de Nueva Jersey, no está previsto un encuentro oficial entre ambos.
Sánchez y Trump llegan con diferencias políticas
Las relaciones entre Pedro Sánchez y Donald Trump se tensaron a principios de este año, después de que el gobierno español criticara la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, una postura que convirtió a España en una de las voces occidentales más críticas frente al conflicto.
Las diferencias también quedaron expuestas durante la reciente cumbre de la OTAN, donde Trump cuestionó la negativa del gobierno español a elevar el gasto militar hasta el equivalente al 5% del Producto Interno Bruto (PIB), como exige a los países miembros de la alianza.
El mandatario estadounidense calificó a España como una "causa perdida" y llegó a advertir que podría dejar de mantener relaciones comerciales con el país.
Sánchez respondió defendiendo el vínculo bilateral y aseguró que sostuvo una conversación "coloquial" con Trump, en la que hablaron incluso de fútbol y del Mundial que organiza Estados Unidos.
Milei no viajará a la final
A diferencia de Sánchez y Trump, el presidente de Argentina, Javier Milei, no asistirá al partido. De acuerdo con su entorno, seguirá la final desde la residencia oficial en Buenos Aires, como parte de un ritual personal al que atribuye buena suerte durante los partidos de la selección argentina.
En representación de España también asistirán los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por sus hijas, incluida la princesa Leonor, heredera al trono.
La final del Mundial 2026 reunirá así a jefes de Estado, integrantes de la realeza y miles de aficionados en uno de los eventos deportivos y políticos más relevantes del año.