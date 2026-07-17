Pedro Sánchez y Donald Trump vuelven a verse las caras en la final del Mundial entre España y Argentina

Sánchez y Trump llegan con diferencias políticas

Las relaciones entre Pedro Sánchez y Donald Trump se tensaron a principios de este año, después de que el gobierno español criticara la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, una postura que convirtió a España en una de las voces occidentales más críticas frente al conflicto.

Las diferencias también quedaron expuestas durante la reciente cumbre de la OTAN, donde Trump cuestionó la negativa del gobierno español a elevar el gasto militar hasta el equivalente al 5% del Producto Interno Bruto (PIB), como exige a los países miembros de la alianza.

El mandatario estadounidense calificó a España como una "causa perdida" y llegó a advertir que podría dejar de mantener relaciones comerciales con el país.

Sánchez respondió defendiendo el vínculo bilateral y aseguró que sostuvo una conversación "coloquial" con Trump, en la que hablaron incluso de fútbol y del Mundial que organiza Estados Unidos.