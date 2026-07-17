¿Dónde se jugará la final del Mundial 2026?

La final de la Copa del Mundo 2026 se disputará este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, como se le conoce durante la justa mundialista, aunque su nombre real es MetLife Stadium, ubicado en la zona de East Rutherford, Nueva Jersey.

Este coloso cuenta con capacidad para recibir a 80,663 aficionados, y aunque originalmente fue construido para ser sede de los Jets y los Giants de Nueva York, de la NFL, se ha consolidado como una de las sedes deportivas más importantes de la Unión Americana.

El MetLife Stadium comenzó a construirse el 5 de septiembre de 2007 en la localidad de East Rutherford, lejos de la zona centro de Nueva York.

El inmueble tuvo un costo de 1,600 millones de dólares y abrió sus puertas el 10 de abril de 2010.

Como una de las grandes particularidades de este estadio, destaca que es el único inmueble de la NFL en ser hogar de dos equipos: los Jets y los Giants, ambos equipos que representan a la ciudad de Nueva York, lo que genera confusiones sobre su ubicación, pues en realidad se encuentra del otro lado del Río Hudson, el cuerpo de agua que atraviesa la zona de Manhattan.

Al ser hogar de los dos equipos neoyorquinos, este moderno estadio cuenta con tecnología LED en la fachada que le permite cambiar el color de la iluminación exterior, dependiendo del equipo que esté jugando: se pinta de verde cuando juegan los Jets y de azul con blanco cuando juegan los Giants.