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¿Dónde será la final del Mundial 2026? El estadio de la NFL donde jugarán España y Argentina

La zona metropolitana de Nueva York será sede de la final, donde se definirá a un nuevo Campeón del Mundo.
vie 17 julio 2026 01:53 PM
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El Estadio Nueva York Nueva Jersey albergará un total de ocho juegos del Mundial. (Elsa/Getty Images)

La final de la Copa del Mundo 2026 se llevará a cabo este domingo 19 de julio, donde España y Argentina se enfrentarán por el anhelado trofeo.

Se trata de la primera vez en la historia en que estas selecciones se enfrentarán en el partido definitivo por la Copa del Mundo, y lo harán en la zona metropolitana de Nueva York, Estados Unidos.

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¿Dónde se jugará la final del Mundial 2026?

La final de la Copa del Mundo 2026 se disputará este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, como se le conoce durante la justa mundialista, aunque su nombre real es MetLife Stadium, ubicado en la zona de East Rutherford, Nueva Jersey.

Este coloso cuenta con capacidad para recibir a 80,663 aficionados, y aunque originalmente fue construido para ser sede de los Jets y los Giants de Nueva York, de la NFL, se ha consolidado como una de las sedes deportivas más importantes de la Unión Americana.

El MetLife Stadium comenzó a construirse el 5 de septiembre de 2007 en la localidad de East Rutherford, lejos de la zona centro de Nueva York.

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El inmueble tuvo un costo de 1,600 millones de dólares y abrió sus puertas el 10 de abril de 2010.

Como una de las grandes particularidades de este estadio, destaca que es el único inmueble de la NFL en ser hogar de dos equipos: los Jets y los Giants, ambos equipos que representan a la ciudad de Nueva York, lo que genera confusiones sobre su ubicación, pues en realidad se encuentra del otro lado del Río Hudson, el cuerpo de agua que atraviesa la zona de Manhattan.

Al ser hogar de los dos equipos neoyorquinos, este moderno estadio cuenta con tecnología LED en la fachada que le permite cambiar el color de la iluminación exterior, dependiendo del equipo que esté jugando: se pinta de verde cuando juegan los Jets y de azul con blanco cuando juegan los Giants.

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El estadio se construyó para ser sede de los equipos Jets y Giants, de la NFL. (EMILEE CHINN/Getty Images)

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Los eventos que ha albergado el MetLife Stadium

El MetLife Stadium, o Estadio Nueva York Nueva Jersey, se ha convertido en uno de los recintos más importantes para el deporte estadounidense.

En 2014, recibió el Super Bowl XLVIII, convirtiendo a East Rutherford en la primera sede de clima frío en recibir este evento en un estadio abierto.

El MetLife Stadium también recibió ya en dos ocasiones al evento de lucha libre más importante de Estados Unidos: Wrestlemania. En 2013 y 2019, el inmueble se convirtió en el coliseo de grandes batallas sobre el ring que acontecieron en las ediciones 29 y 35 del evento.

Este estadio también ha sido sede de eventos importantes de futbol, pues en 2016 recibió la Copa América Centenario. La final se celebró en este recinto, donde Chile superó a Argentina gracias a una falla de Lionel Messi, provocando el retiro temporal del astro argentino.

Esta combinación de imágenes de archivo creadas el 4 de marzo de 2026 muestra al presidente estadounidense Donald Trump (Ir) esperando para hablar durante una ceremonia de Medalla de Honor en la Sala Este de la Casa Blanca el 2 de marzo de 2026, en Washington, DC, y el primer ministro español Pedro Sánchez mirando después de una reunión con el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, en la Torre Ejecutiva, la sede del gobierno, en Montevideo el 22 de julio de 2025.
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Apenas el año pasado, este estadio fue sede de la final del Mundial de Clubes, donde el Chelsea derrotó al PSG.

Durante esta Copa del Mundo, el Estadio Nueva York Nueva Jersey albergará en total ocho partidos, incluyendo la final entre España y Argentina.

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El MetLife Stadium se construyó en poco menos de tres años. (Al Bello/Getty Images)

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MetLife Stadium, sede de grandes conciertos

Además de ser un importante centro deportivo, este estadio también se ha consolidado como una de las sedes de espectáculos más importantes de Estados Unidos.

Estrellas y bandas como Taylor Swift, Coldplay, U2, BTS y Beyoncé han convertido la cancha del MetLife en su escenario, con conciertos que han recibido a más de 80,000 personas en una sola noche.

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Futbol

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