En el Obelisco, epicentro de las celebraciones, donde se congregaron miles de personas con fuegos artificiales, cánticos de hinchadas y hasta DJs improvisados con música electrónica.

También se replicó en esquinas emblemáticas de los barrios.

Muertos y detenidos

De acuerdo con el diario español El País, murieron por lo menos dos personas. La primera fue una mujer en la ciudad de Rosario, ciudad de origen de Lionel Messi. La mujer, identificada como Érica Silvana M., cayó de la caja de una camioneta en movimiento mientras participaba de una caravana de festejos.

En Neuquén, en el sur del país, un hombre falleció y otras tres personas resultaron heridas de gravedad tras la explosión de una bomba de estruendo durante las concentraciones posteriores al encuentro, de acuerdo con el periódico.

Hacia la medianoche la policía dispersó con gases lacrimógenos, agua y balas de goma a un grupo que protagonizó disturbios con saldo de 15 arrestados, según fuentes policiales.

También se informó que siete agentes de seguridad resultaron heridos.

Unos quince minutos después del inicio de la intervención policial, y luego de los momentos de tensión, la Plaza de la República ya lucía descongestionada. Sin embargo, alrededor de las 00:15, algunos hinchas volvieron a juntarse en Av. Corrientes y 9 de Julio, muy cerca del Obelisco, pero en grupos más reducidos, de acuerdo con el diario Clarín.

Hacia la medianoche la policía dispersó con gases lacrimógenos, agua y balas de goma a un grupo que protagonizó disturbios, de acuerdo con autoridades. (FOTO: LUIS ROBAYO/AFP)

Sin festivo y sin Messi

El gobierno del presidente Javier Milei había ofrecido montar un operativo especial para que los jugadores celebren con los hinchas e incluso había adelantado que decretaría un feriado nacional.

Sin embargo, este lunes, se comunicó de un cambio de planes. De acuerdo con fuentes de la Casa Rosada citadas por el diario Clarín, las celebraciones oficiales se limitarán a un recibimiento de honor en el aeropuerto internacional de Ezeiza.