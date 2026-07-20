Argentina perdió la final del Mundial 2026 ante la selección española. A pesar de la derrota, miles de argentinos salieron a las calles de la capital, Buenos Aires, y de otras ciudades. Los festejos derivaron en algunos casos en disturbios y dejaron por lo menos dos muertos y 15 detenidos.
El domingo por la noche, horas después del partido, una multitud se lanzó al Obelisco y a las calles contiguas a bailar, cantar y celebrar el recorrido de la selección en el Mundial como muestra de apoyo y agradecimiento a los subcampeones, así como un homenaje al capitán, Lionel Messi.
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En el Obelisco, epicentro de las celebraciones, donde se congregaron miles de personas con fuegos artificiales, cánticos de hinchadas y hasta DJs improvisados con música electrónica.
También se replicó en esquinas emblemáticas de los barrios.
Muertos y detenidos
De acuerdo con el diario español El País, murieron por lo menos dos personas. La primera fue una mujer en la ciudad de Rosario, ciudad de origen de Lionel Messi. La mujer, identificada como Érica Silvana M., cayó de la caja de una camioneta en movimiento mientras participaba de una caravana de festejos.
En Neuquén, en el sur del país, un hombre falleció y otras tres personas resultaron heridas de gravedad tras la explosión de una bomba de estruendo durante las concentraciones posteriores al encuentro, de acuerdo con el periódico.
Hacia la medianoche la policía dispersó con gases lacrimógenos, agua y balas de goma a un grupo que protagonizó disturbios con saldo de 15 arrestados, según fuentes policiales.
También se informó que siete agentes de seguridad resultaron heridos.
Unos quince minutos después del inicio de la intervención policial, y luego de los momentos de tensión, la Plaza de la República ya lucía descongestionada. Sin embargo, alrededor de las 00:15, algunos hinchas volvieron a juntarse en Av. Corrientes y 9 de Julio, muy cerca del Obelisco, pero en grupos más reducidos, de acuerdo con el diario Clarín.
Sin festivo y sin Messi
El gobierno del presidente Javier Milei había ofrecido montar un operativo especial para que los jugadores celebren con los hinchas e incluso había adelantado que decretaría un feriado nacional.
Sin embargo, este lunes, se comunicó de un cambio de planes. De acuerdo con fuentes de la Casa Rosada citadas por el diario Clarín, las celebraciones oficiales se limitarán a un recibimiento de honor en el aeropuerto internacional de Ezeiza.
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"Es por pedido de los jugadores y el cuerpo técnico. Hubo contactos informales con ellos, y luego también con gente de la AFA. No había ánimo para festejar y varios jugadores no vienen en este vuelo a Ezeiza”, señaló la fuente del Clarín. Un día antes, Milei aseguró que habría un feriado oficial para los festejos, pero la posibilidad fue descartada por la fuente del diario argentino, sobre todo por la ausencia de Messi y de otros jugadores entre la comitiva.
Parte de la selección argentina y su cuerpo técnico regresa a Buenos Aires este lunes por la tarde. El avión que los traslada desde Nueva York arribará al aeropuerto internacional de Ezeiza hacia las 18:30 locales (15:30, tiempo del Centro de México), dijo a la AFP una fuente de Aerolíneas Argentinas. "No hay recepción armada ni convocatoria a medios", indicó la fuente de la aerolínea.
Allí hay preparado un operativo policial de prevención.
"Algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso", declaró la AFA el domingo por la noche en un comunicado.
El organismo informó que sólo regresará a Buenos Aires "una parte de la delegación integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff".
Aunque la AFA no precisó cuál fue la decisión de Messi, la prensa local descartó su regreso a Argentina junto con el resto del plantel.
Algunos medios locales indican que el director técnico Lionel Scaloni tampoco integra la comitiva.
Entre los que sí se espera que aterricen en la capital argentina se encuentran Emiliano 'Dibu' Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Cuti Romero, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, según cita la prensa.