Gilberto Mora ya está entre los mexicanos más valiosos de la historia a sus 17 años y rompe récord histórico

Con apenas 17 años, Gilberto Mora ya comenzó a escribir una página inédita para el futbol mexicano. Tras su actuación en el Mundial 2026, el mediocampista incrementó su valor de mercado de 10 a 25 millones de euros, un aumento de 150% que lo colocó entre los 10 futbolistas menores de 18 años más valiosos del mundo y entre los mexicanos que han alcanzado las cotizaciones más altas en la historia de Transfermarkt.
El futbolista de Xolos cumplirá 18 años el próximo 14 de octubre y, pese a su juventud, ya igualó el valor máximo que alguna vez alcanzó Javier "Chicharito" Hernández y superó a referentes como Carlos Vela, Rafael Márquez, Andrés Guardado y Giovani dos Santos.
Además, tiene una característica que lo distingue dentro del ranking mundial: es el único integrante del Top 10 sub-18 que todavía juega fuera del futbol europeo.
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Gilberto Mora ya está entre los mexicanos más valiosos
La actualización de Transfermarkt coloca a Mora entre los futbolistas mexicanos con el mayor valor de mercado registrado. Aunque todavía está lejos de los 50 millones de euros que alcanzaron Santiago Giménez y Raúl Jiménez en sus mejores momentos, su ascenso resulta excepcional por la edad a la que lo consiguió.
Mexicanos con el mayor valor de mercado en la historia (Transfermarkt )
Santiago Giménez — 50 millones de euros (Feyenoord, 2023)
Raúl Jiménez — 50 millones de euros (Wolverhampton, 2020)
Hirving Lozano — 45 millones de euros (Napoli, 2021)
Edson Álvarez — 35 millones de euros (Ajax, 2022)
Jesús "Tecatito" Corona — 30 millones de euros (Porto, 2020)
Gilberto Mora — 25 millones de euros (Club Tijuana, 2026)
Javier "Chicharito" Hernández — 25 millones de euros (Bayer Leverkusen, 2016)
Héctor Herrera — 22 millones de euros (Porto, 2019)
Carlos Vela — 20 millones de euros (Real Sociedad, 2013)
Rafael Márquez — 16 millones de euros (FC Barcelona, 2006)
Nery Castillo — 15 millones de euros (Shakhtar Donetsk, 2007)
Diego Lainez — 14 millones de euros (Real Betis, 2019)
Andrés Guardado — 12 millones de euros (Deportivo La Coruña, 2009)
Giovani dos Santos — 12 millones de euros (Villarreal, 2014)
Nota: Se considera el valor máximo de mercado alcanzado por cada futbolista según Transfermarkt y el club en el que militaba en ese momento. La comparación debe tomarse con contexto, ya que los registros de valor de mercado son más recientes y no existe información comparable para algunos jugadores de generaciones anteriores, como Hugo Sánchez. Además, los precios del futbol han cambiado de manera importante por factores como la inflación, el crecimiento de los ingresos de los clubes y la evolución del mercado de fichajes.
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El Mundial disparó su valor
Antes del Mundial 2026, Gilberto Mora tenía un valor de mercado de 10 millones de euros. Su rendimiento durante el torneo, combinado con su edad y proyección, llevó a Transfermarkt a elevar su cotización hasta los 25 millones de euros, uno de los mayores incrementos registrados tras la Copa del Mundo.
El crecimiento también contrasta con la evolución de otras figuras mexicanas. Santiago Giménez, quien llegó a valer 50 millones de euros en 2023, actualmente tiene una cotización de 18 millones, mientras que Raúl Jiménez pasó de un máximo de 50 millones a cerca de 3 millones de euros.
El listado es encabezado por el marroquí Ayyoub Bouaddi, con un valor de 80 millones de euros, seguido por el alemán Lennart Karl (60 millones) y el argentino Franco Mastantuono (45 millones).
Después aparecen Konstantinos Karetsas (35 millones), Honest Ahanor, Rio Ngumoha, Ibrahim Mbaye y Max Dowman (todos con 30 millones), Nathan De Cat (27 millones) y, en el décimo puesto, Gilberto Mora con 25 millones de euros.
Además de compartir el Top 10 con algunas de las mayores promesas del futbol mundial, Mora comparte con Rio Ngumoha la condición de segundo jugador más joven del listado, solo por detrás de Max Dowman, de 16 años.
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Un nuevo referente para el futbol mexicano
Más allá de la cifra, el ascenso de Gilberto Mora confirma el cambio generacional que vive el futbol mexicano. Alcanzar un valor de 25 millones de euros antes de cumplir la mayoría de edad es un hecho inédito para un jugador que todavía milita en la Liga MX y que apenas comienza su carrera profesional.
Su irrupción también rompe una tendencia: mientras la mayoría de los jóvenes mejor valorados del mundo desarrollan su carrera en clubes europeos, Mora ha logrado colocarse entre la élite internacional desde el futbol mexicano, una señal del impacto que tuvo su Mundial y de las expectativas que genera de cara a los próximos años.