Gilberto Mora ya está entre los mexicanos más valiosos de la historia a sus 17 años y rompe récord histórico

Con apenas 17 años, Gilberto Mora ya comenzó a escribir una página inédita para el futbol mexicano. Tras su actuación en el Mundial 2026, el mediocampista incrementó su valor de mercado de 10 a 25 millones de euros, un aumento de 150% que lo colocó entre los 10 futbolistas menores de 18 años más valiosos del mundo y entre los mexicanos que han alcanzado las cotizaciones más altas en la historia de Transfermarkt.

El futbolista de Xolos cumplirá 18 años el próximo 14 de octubre y, pese a su juventud, ya igualó el valor máximo que alguna vez alcanzó Javier "Chicharito" Hernández y superó a referentes como Carlos Vela, Rafael Márquez, Andrés Guardado y Giovani dos Santos.

Además, tiene una característica que lo distingue dentro del ranking mundial: es el único integrante del Top 10 sub-18 que todavía juega fuera del futbol europeo.