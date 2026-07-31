Viaja como te gusta y obtén más beneficios con la Nueva Tarjeta Inbursa Aeroméxico

Uno de los principales beneficios al utilizar la Tarjeta Inbursa Aeroméxico es que los viajeros obtienen descuentos del 5, 10 y 15% al comprar vuelos en aeromexico.com y pagar con puntos Aeroméxico Rewards.

Pero el confort al esperar el vuelo no lo es todo. Con la Tarjeta Inbursa Aeroméxico , los viajeros tienen la ventaja de abordaje prioritario y mostradores específicos en donde es más ágil la documentación de su equipaje.

Además, los viajeros no pagan por el equipaje si pesa menos de 25 kilogramos; así podrán llevar todo lo que necesiten para su aventura.

Más puntos por tus compras

Viajar a menudo implica adquirir accesorios y el atuendo perfecto para ir a la playa, hacer senderismo o hasta para esquiar, según el lugar. Es por esto que la nueva tarjeta otorga puntos Aeroméxico Rewards por cada compra.

Asimismo, al pagar sus vuelos con la Tarjeta Inbursa Aeroméxico , los usuarios acumulan puntos Aeroméxico Rewards que posteriormente podrán cambiar por boletos de avión, en un plazo de hasta nueve meses después de obtenerlos.