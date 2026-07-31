Viaja como te gusta y obtén más beneficios con la Nueva Tarjeta Inbursa Aeroméxico

La temporada vacacional llegó. Es una oportunidad para hacer una pausa del trabajo ahora que los niños están en casa y visitar alguno de los destinos anhelados. Para obtener más beneficios, Aeroméxico presenta sus nuevas tarjetas de crédito en colaboración con Inbursa.
Después de definir a dónde ir y hacer las maletas, lo que más buscan los turistas es olvidarse del estrés y tener comodidad en el aeropuerto. Entonces, ¿por qué no volar de una manera diferente?
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Con la Tarjeta Inbursa Aeroméxico , el servicio cambia desde la espera del abordaje, con el acceso a los Salones Premier. Además, las ventajas que otorga son progresivas, de acuerdo con el nivel de tarjeta: Ascend, Elevate u Horizon, un portafolio respaldado por la red global de Mastercard.
Ascend, por ejemplo, está diseñada para quienes comienzan a viajar, pero quieren obtener el máximo desde el primer uso del programa.
Por su parte, la propuesta de Elevate complacerá a los viajeros frecuentes que desean multiplicar recompensas y acceder a beneficios premium; mientras que con Horizon los privilegios exclusivos son para los clientes de alto valor que buscan experiencias superiores.
Pero el confort al esperar el vuelo no lo es todo. Con la Tarjeta Inbursa Aeroméxico , los viajeros tienen la ventaja de abordaje prioritario y mostradores específicos en donde es más ágil la documentación de su equipaje.
Además, los viajeros no pagan por el equipaje si pesa menos de 25 kilogramos; así podrán llevar todo lo que necesiten para su aventura.
Más puntos por tus compras
Viajar a menudo implica adquirir accesorios y el atuendo perfecto para ir a la playa, hacer senderismo o hasta para esquiar, según el lugar. Es por esto que la nueva tarjeta otorga puntos Aeroméxico Rewards por cada compra.
Asimismo, al pagar sus vuelos con la Tarjeta Inbursa Aeroméxico , los usuarios acumulan puntos Aeroméxico Rewards que posteriormente podrán cambiar por boletos de avión, en un plazo de hasta nueve meses después de obtenerlos.
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Vuela y comparte
En compañía de la familia o los amigos, las experiencias se vuelven más emotivas al compartir un amanecer en la playa, observar un cielo estrellado en el desierto o hasta ver una aurora boreal.
Lo mejor es que con la Nueva Tarjeta Inbursa Aeroméxico , los usuarios pueden invitar a volar a quien quieran y aprovechar el beneficio Boleto Aeroméxico Rewards 2x1.
Adicionalmente, este programa de lealtad de Aeroméxico incluye bonos de bienvenida, recompensas anuales por nivel de gasto, así como descuentos en Aeroméxico Vacations y Plan Multiplica.