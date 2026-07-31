La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que será necesario presentar el examen de control presencial para validar parte de los resultados del proceso de ingreso 2026-2027, tras detectar irregularidades en la primera aplicación realizada completamente en línea.
A pesar de que no es un nuevo concurso de admisión, está será la manera de verificar los conocimientos de los aspirantes convocados. Por lo cual, será necesario que los aspirantes conozcan los exámenes simulacros oficiales que ofrece la máxima casa de estudios y pueden ser un recurso para practicar antes de la evaluación y reforzar los temas con mayor dificultad.
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¿Qué simulador de examen tiene la UNAM?
Uno de los principales recursos gratuitos es Pruéb@te , una plataforma desarrollada por la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular (CODEIC) que ayuda a los aspirantes a prepararse para el examen de selección.
El sitio funciona como una herramienta de autoevaluación en línea que permite resolver ejercicios por asignatura, identificar fortalezas y debilidades, además de consultar materiales de apoyo y recomendaciones de estudio.
Entre sus principales funciones destacan:
- Ejercicios organizados por materias.
- Preguntas similares a las que se evalúan en el proceso de admisión.
- Retroalimentación al finalizar cada actividad.
- Recursos bibliográficos para reforzar conocimientos.
- Recomendaciones de estudio.
La plataforma puede utilizarse durante todo el año desde una computadora, tableta o teléfono con acceso a internet, por lo que representa una opción para quienes desean prepararse con anticipación.
¿Cómo conseguir la guía oficial de estudio?
Además de Pruéb@te, la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) publica la Guía oficial para preparar el examen de selección, documento que incluye el temario, ejemplos de reactivos y los contenidos que se evalúan para las distintas áreas del conocimiento durante el proceso de admisión.
Esta guía se entregó a cada uno de los aspirantes antes de realizar su examen, este fue enviado hasta 24 horas después de haber pagado el derecho a examen de selección.
Esto significa que la evaluación buscará corroborar los conocimientos con los que los aspirantes obtuvieron su resultado en el examen aplicado originalmente en línea. Por ello, tanto Pruéb@te como la guía oficial continúan siendo las principales herramientas de preparación para quienes sean convocados.
La universidad informó que el examen será presencial, utilizará distintas versiones de la prueba y convocará tanto a quienes ya habían sido aceptados como a los aspirantes que alcanzaron un número de aciertos igual o superior al puntaje mínimo histórico de ingreso entre 2021 y 2025 para la misma carrera, plantel y modalidad.
¿Existen otros simuladores del examen de la UNAM?
En internet también pueden encontrarse simuladores desarrollados por instituciones privadas, academias y plataformas de preparación para exámenes de admisión.
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Aunque algunos ofrecen preguntas similares, cronómetros y resultados por materia, la UNAM no certifica estos servicios ni garantiza que reproduzcan el contenido del examen oficial.