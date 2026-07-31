¿Qué simulador de examen tiene la UNAM?

Uno de los principales recursos gratuitos es Pruéb@te , una plataforma desarrollada por la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular (CODEIC) que ayuda a los aspirantes a prepararse para el examen de selección.

El sitio funciona como una herramienta de autoevaluación en línea que permite resolver ejercicios por asignatura, identificar fortalezas y debilidades, además de consultar materiales de apoyo y recomendaciones de estudio.

Entre sus principales funciones destacan:

- Ejercicios organizados por materias.

- Preguntas similares a las que se evalúan en el proceso de admisión.

- Retroalimentación al finalizar cada actividad.

- Recursos bibliográficos para reforzar conocimientos.

- Recomendaciones de estudio.

La plataforma puede utilizarse durante todo el año desde una computadora, tableta o teléfono con acceso a internet, por lo que representa una opción para quienes desean prepararse con anticipación.

La UNAM informó que aunque las fechas para aplicar el examen de admisión se hayan aplazado, esto no quiere decir que el proceso de admisión vaya a detenerse. (Foto: Notimex )

¿Cómo conseguir la guía oficial de estudio?

Además de Pruéb@te, la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) publica la Guía oficial para preparar el examen de selección, documento que incluye el temario, ejemplos de reactivos y los contenidos que se evalúan para las distintas áreas del conocimiento durante el proceso de admisión.

Esta guía se entregó a cada uno de los aspirantes antes de realizar su examen, este fue enviado hasta 24 horas después de haber pagado el derecho a examen de selección.