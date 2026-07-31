Usuarios de BBVA reportan fallas en transferencias y app en pleno viernes de pago de la quincena

Usuarios reclaman en redes

A través de redes sociales, clientes de la institución señalaron que las transferencias llevan varias horas sin reflejarse en sus cuentas, lo que ha provocado molestias entre quienes esperaban recibir dinero o realizar pagos de forma inmediata.

Las quejas se han multiplicado en plataformas como X (antes Twitter), donde los usuarios afirman que la lentitud de las operaciones les ha impedido completar pagos o disponer de recursos en un momento de alta demanda.

Hasta el momento, BBVA no ha informado sobre una falla generalizada en su aplicación. En cambio, el banco ha reiterado que "las transferencias interbancarias pueden tardar en reflejarse desde unos minutos hasta un plazo máximo de 24 horas hábiles".

Sin embargo, varios clientes cuestionaron esa explicación al considerar que las transferencias electrónicas suelen acreditarse en cuestión de minutos, especialmente cuando necesitan realizar pagos urgentes o recibir dinero de manera inmediata.