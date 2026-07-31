Usuarios de BBVA reportaron este viernes 31 de julio fallas en la aplicación móvil del banco, principalmente para realizar y recibir transferencias electrónicas, en una jornada marcada por el pago de la quincena.
Usuarios de BBVA reportan fallas en transferencias y app en pleno viernes de pago de la quincena
Usuarios reclaman en redes
A través de redes sociales, clientes de la institución señalaron que las transferencias llevan varias horas sin reflejarse en sus cuentas, lo que ha provocado molestias entre quienes esperaban recibir dinero o realizar pagos de forma inmediata.
Las quejas se han multiplicado en plataformas como X (antes Twitter), donde los usuarios afirman que la lentitud de las operaciones les ha impedido completar pagos o disponer de recursos en un momento de alta demanda.
Hasta el momento, BBVA no ha informado sobre una falla generalizada en su aplicación. En cambio, el banco ha reiterado que "las transferencias interbancarias pueden tardar en reflejarse desde unos minutos hasta un plazo máximo de 24 horas hábiles".
Sin embargo, varios clientes cuestionaron esa explicación al considerar que las transferencias electrónicas suelen acreditarse en cuestión de minutos, especialmente cuando necesitan realizar pagos urgentes o recibir dinero de manera inmediata.
@francesrock2022 Hola, buenas tardes. Te atiende Bryan. Te compartimos que las transferencias interbancarias pueden tardar en reflejarse desde unos minutos hasta un plazo máximo de 24 horas hábiles. (1)— BBVA México Responde (@BBVARe_mx) July 31, 2026
¿Cuáles son las quejas sobre BBVA?
De acuerdo con el portal especializado Downdetector, los primeros reportes de fallas comenzaron alrededor de las 11:00 horas y alcanzaron su punto máximo cerca de las 14:00 horas.
Según la plataforma, los principales problemas reportados por los usuarios corresponden a:
61%: Aplicación móvil.
16%: Transferencias de fondos.
12%: Banca en línea.
Los reportes se concentran principalmente en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Tijuana.
Hasta la publicación de esta nota, BBVA no ha emitido un comunicado en el que confirme una interrupción generalizada de sus servicios ni ha informado sobre el tiempo estimado para la normalización de las operaciones.
@DiazDiamile Buenas tardes Diamile, soy Lucía. El reflejo de las transferencias toma hasta 24 horas hábiles. Valida su estatus ingresando tu clave de rastreo en https://t.co/EKJG0P3V66 y aguarda este lapso. Seguimos al pendiente para ayudarte.— BBVA México Responde (@BBVARe_mx) July 31, 2026
¿Cómo funcionan las transferencias bancarias en México?
Las transferencias bancarias en México se realizan, en su mayoría, a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), una plataforma operada por el Banco de México (Banxico) que conecta a bancos e instituciones financieras para enviar dinero de una cuenta a otra.
Cuando un usuario ordena una transferencia desde una aplicación móvil o la banca en línea, su banco valida la operación y la envía al SPEI. Posteriormente, el sistema liquida el movimiento y notifica al banco receptor para que los recursos sean abonados en la cuenta del beneficiario.
En condiciones normales, este proceso tarda apenas unos segundos o minutos, por lo que las transferencias suelen reflejarse casi de inmediato. Sin embargo, factores como una alta demanda de operaciones, mantenimientos programados o fallas técnicas en los sistemas de alguna institución financiera pueden ocasionar retrasos.
Por ello, aunque el SPEI está diseñado para operar prácticamente en tiempo real, los bancos advierten que, en situaciones excepcionales, una transferencia interbancaria puede tardar hasta 24 horas hábiles en reflejarse en la cuenta de destino. Este plazo suele aparecer en los términos y condiciones de las instituciones como una medida preventiva ante posibles incidencias operativas.