La Luna de sangre aparecerá este jueves 27 de agosto, ¿se podrá ver en México?

El cielo tendrá un nuevo espectáculo astronómico este próximo jueves 27, en esta ocasión habrá un eclipse lunar parcial. Aunque el fenómeno aparece fechado como 28 de agosto a nivel internacional, en México comenzará durante la noche del jueves 27 debido a la diferencia horaria.
La NASA señala que este eclipse será visible desde gran parte de América, además de regiones de Europa y África.
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¿El eclipse lunar se verá en México?
México estará entre los países desde donde podrá observarse el eclipse, pero la visibilidad dependerá de las condiciones meteorológicas y de la ubicación exacta, pero el fenómeno será observable durante la noche del 27 de agosto en buena parte del territorio nacional.
En Ciudad de México, por ejemplo, el eclipse será de la siguiente manera:
- Fase penumbral, el inicio, a las 19:23 horas, tiempo local.
- Fase parcial comenzará a las 20:33 horas.
- El máximo ocurrirá a las 22:12 horas.
La fase parcial terminará a las 23:51 horas, mientras que la fase penumbral concluirá a la 1:01 de la madrugada del viernes 28 de agosto.
El horario puede cambiar ligeramente dependiendo de la ciudad desde donde se observe, por lo que quienes estén fuera de la capital deben consultar el horario correspondiente a su ubicación.
¿Por qué la Luna se verá roja?
Durante un eclipse lunar, la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna. Al hacerlo, nuestro planeta bloquea directamente la luz solar que normalmente ilumina la superficie lunar.
Sin embargo, la Luna no se deja de ver por completo, ya que parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre y llega hasta ella.
La atmósfera filtra con mayor facilidad las longitudes de onda azules y permite que las rojas y anaranjadas atraviesen el aire y alcancen la superficie lunar. Por eso, durante la parte más intensa del eclipse, la Luna puede adquirir una tonalidad roja, un fenómeno mejor conocido como “Luna de sangre”.
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En este caso, aunque se trata de un eclipse parcial, la cobertura será tan amplia que buena parte del área lunar quedará dentro de la sombra terrestre. La NASA estima que 96.3% del disco entrará en la umbra en el máximo del fenómeno.
¿Es un eclipse lunar total?
El eclipse del 27 de agosto será parcial, la diferencia está en cuánto de la Luna entra en la umbra de la Tierra.
En un eclipse total, el disco completo de la Luna queda dentro de la sombra más oscura. En uno parcial, solamente una parte entra en esa región.
En este caso, casi toda la Luna quedará dentro de la umbra, pero una pequeña parte permanecerá fuera de ella. Por eso la NASA lo describe como un eclipse lunar parcial profundo.
¿Se necesita protección para verlo?
A diferencia de un eclipse solar, observar un eclipse lunar directamente no representa un riesgo para la vista, el fenómeno puede observarse a simple vista y no es necesario utilizar lentes especiales.
Quienes quieran apreciar con mayor detalle la superficie lunar pueden utilizar binoculares o un telescopio pequeño. La NASA también señala que estos instrumentos pueden ayudar a observar el avance de la sombra de la Tierra sobre la Luna.
Lo más importante será buscar un sitio con el cielo despejado y con poca luz, también conviene tener una vista amplia hacia el cielo, ya que la Luna estará en diferentes posiciones durante las distintas fases del eclipse.
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El segundo eclipse lunar de 2026
El primer eclipse lunar ocurrió el 3 de marzo y fue un eclipse lunar total. El segundo será el de agosto, que será parcial.