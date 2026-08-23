La Luna de sangre aparecerá este jueves 27 de agosto, ¿se podrá ver en México?

¿El eclipse lunar se verá en México?

México estará entre los países desde donde podrá observarse el eclipse, pero la visibilidad dependerá de las condiciones meteorológicas y de la ubicación exacta, pero el fenómeno será observable durante la noche del 27 de agosto en buena parte del territorio nacional.

En Ciudad de México, por ejemplo, el eclipse será de la siguiente manera:

- Fase penumbral, el inicio, a las 19:23 horas, tiempo local.

- Fase parcial comenzará a las 20:33 horas.

- El máximo ocurrirá a las 22:12 horas.

La fase parcial terminará a las 23:51 horas, mientras que la fase penumbral concluirá a la 1:01 de la madrugada del viernes 28 de agosto.

El horario puede cambiar ligeramente dependiendo de la ciudad desde donde se observe, por lo que quienes estén fuera de la capital deben consultar el horario correspondiente a su ubicación.

En Ciudad de México, el máximo del eclipse ocurrirá a las 22:12 horas.

¿Por qué la Luna se verá roja?

Durante un eclipse lunar, la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna. Al hacerlo, nuestro planeta bloquea directamente la luz solar que normalmente ilumina la superficie lunar.

Sin embargo, la Luna no se deja de ver por completo, ya que parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre y llega hasta ella.

La atmósfera filtra con mayor facilidad las longitudes de onda azules y permite que las rojas y anaranjadas atraviesen el aire y alcancen la superficie lunar. Por eso, durante la parte más intensa del eclipse, la Luna puede adquirir una tonalidad roja, un fenómeno mejor conocido como “Luna de sangre”.