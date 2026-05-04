La NASA reveló nueva información sobre el asteroide YR4 y descarta su impacto en la Tierra en esta fecha

El asteroide 2024 YR4, descubierto en enero de 2025, dejó de ser considerado como un riesgo potencial para la Tierra y la Luna tras nueva información que recopiló la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como NASA.
La versión preliminar era que el asteroide tendría su punto más cercano al planeta y su satélite el 22 de diciembre de 2032, con una probabilidad de impacto cerca al 4.3%. Sin embargo, las observaciones más recientes señalaron que el objeto no representa un riesgo significativo en esa fecha, ni en lo que resta del siglo.
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Aumenta la probabilidad de impacto del asteroide 2024 YR4, pero no habrá riesgo
De acuerdo con nueva información de la NASA, se determinó que el cuerpo rocoso, que mide entre 40 y 90 metros de ancho, no tendrá un impacto contra la Luna, debido a que se espera que pase a una distancia de 21,200 kilómetros (13,200 millas) de ella.
Esta actualización descarta la posibilidad de 4.3% de que choque contra la Luna que la misma agencia había reportado en junio de 2025.
El año pasado, la entidad enfatizó que a medida que se recopilan más datos, la probabilidad de impacto sufría ajustes. En febrero de 2026, expertos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, ubicado en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la agencia en el sur de California, refinaron la órbita del asteroide con la cual queda descartada la posibilidad de generar un choque.
De acuerdo con la agencia, esta actualización refleja una “mayor precisión” de la compresión del asteroide y de lo que se espera que suceda en 2032.
El equipo de observación, liderado por el Laboratorio de Física Aplicada de Johns Hopkins en Laurel, Maryland, utilizó el telescopio Webb para capturar dos observaciones más de 2024 YR4, ya que desde la primavera de 2025 no había sido observable.
¿Cómo determina la NASA la probabilidad de impacto de un asteroide?
La agencia cuenta con el programa Observaciones de Objetos Cercanos a la Tierra que financia observatorios para buscar asteroides no detectados anteriormente y rastrear los existentes potencialmente peligrosos. Mediante observaciones, los equipos de la NASA calculan y refinan las órbitas utilizando modelos informáticos, con los que se proyecta qué tan cerca podría aproximarse a la Tierra los próximos años.
Este programa es operado por la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria (Planetary Defense Coordination Office, PDCO). Al cierre de 2025, se han descubierto 40,155 asteroides cercanos a la Tierra de todos los tamaños.
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De ellos, se han detectado 876 cuerpos con más de un kilómetro de tamaño, mientras que 11,493 miden más de 140 metros.
En el último año, han pasado 191 asteroides por la Tierra.
¿Por qué el asteroide 2024 YR4 llama la atención?
El cuerpo fue notificado por primera vez el 27 de enero de 2025, desde Chile, por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS, por sus siglas en inglés), un organismo financiado por la NASA.
Ha sido de particular interés debido a dos razones:
1. Es lo suficientemente grande para ocasionar daños en un área localizada, en el caso de que choque contra la Tierra; y
2. La probabilidad de impacto pasó el umbral de 1%, lo cual justifica la notificación formal del objeto a otras agencias gubernamentales de Estados Unidos involucradas en la defensa planetaria, así como al Grupo Asesor para la Planificación de Misiones Espaciales y a la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas, según los estatutos de la Red Internacional de Alerta de Asteroides para tales notificaciones.
Desde su descubrimiento, se ha investigado el objeto para conocer las probabilidades de impacto. La más reciente versión descarta por completo el choque.