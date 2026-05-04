La NASA reveló nueva información sobre el asteroide YR4 y descarta su impacto en la Tierra en esta fecha

Aumenta la probabilidad de impacto del asteroide 2024 YR4, pero no habrá riesgo

De acuerdo con nueva información de la NASA, se determinó que el cuerpo rocoso, que mide entre 40 y 90 metros de ancho, no tendrá un impacto contra la Luna, debido a que se espera que pase a una distancia de 21,200 kilómetros (13,200 millas) de ella.

Esta actualización descarta la posibilidad de 4.3% de que choque contra la Luna que la misma agencia había reportado en junio de 2025.

La animación muestra cómo los datos adicionales de las observaciones del Telescopio Espacial James Webb de febrero de 2026. Se espera que 2024 YR4 pase cerca de la Luna a una distancia de 21,200 km, por lo que el impacto lunar ya no es una posibilidad. (Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA/JPL)

El año pasado, la entidad enfatizó que a medida que se recopilan más datos, la probabilidad de impacto sufría ajustes. En febrero de 2026, expertos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, ubicado en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la agencia en el sur de California, refinaron la órbita del asteroide con la cual queda descartada la posibilidad de generar un choque.

De acuerdo con la agencia, esta actualización refleja una “mayor precisión” de la compresión del asteroide y de lo que se espera que suceda en 2032.

El equipo de observación, liderado por el Laboratorio de Física Aplicada de Johns Hopkins en Laurel, Maryland, utilizó el telescopio Webb para capturar dos observaciones más de 2024 YR4, ya que desde la primavera de 2025 no había sido observable.

¿Cómo determina la NASA la probabilidad de impacto de un asteroide?

La agencia cuenta con el programa Observaciones de Objetos Cercanos a la Tierra que financia observatorios para buscar asteroides no detectados anteriormente y rastrear los existentes potencialmente peligrosos. Mediante observaciones, los equipos de la NASA calculan y refinan las órbitas utilizando modelos informáticos, con los que se proyecta qué tan cerca podría aproximarse a la Tierra los próximos años.

Este programa es operado por la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria (Planetary Defense Coordination Office, PDCO). Al cierre de 2025, se han descubierto 40,155 asteroides cercanos a la Tierra de todos los tamaños.