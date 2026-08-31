¿Tu auto usa las llantas correctas? Los detalles que debes conocer para evitar accidentes

La seguridad de un auto no solo depende del conductor y de un manejo responsable, sino también de distintos componentes y piezas, como es el caso de las llantas.
Aunque pareciera que las llantas son solo un elemento superficial, es crucial para la seguridad del conductor y sus acompañantes que siempre se utilicen los neumáticos adecuados, de acuerdo con las especificaciones del fabricante del vehículo.
Publicidad
¿Cómo puedo conocer la medida de llantas que necesita mi auto?
Las llantas, así como los manuales de uso de cada auto , cuentan con un código que especifica las medidas que se deben instalar en la unidad para garantizar su traslado seguro.
A esta combinación de letras y números se le conoce como código métrico o tipo de llanta.
La letra determina el tipo de uso que tendrá, mientras que el primer número hace referencia a la anchura en milímetros de un costado a otro de la llanta, mientras que el segundo número hace referencia a la altura del costado, entre la parte superior de la banda de rodamiento y la llanta. Por ejemplo, un modelo de llantas P 205/55 hace referencia a llantas para un auto de pasajeros con 205 mm entre un costado y otro de la llanta a 55% de altura.
Este primer sistema de letras funciona de la siguiente forma:
- P: autos de pasajeros.
- LT: camionetas.
- C: llanta comercial para camionetas.
- XL o HL: llantas con una capacidad de carga superior a la normal para su dimensión. Deben ser sustituidas por el equivalente.
- T: temporal (llanta de repuesto).
Además, dependiendo del tipo de fabricación pueden incluir otra inicial, siendo “R” la más común, que hace referencia a “Radial”. El número de junto señala la medida del rin. Por ejemplo, una llanta R 17 se refiere a una llanta radial medida rin 17.
¿Qué factores se deben tomar en cuenta al momento de comprar llantas nuevas?
Después de identificar cómo se lee de manera correcta la medida de una llanta, es importante que para comprar llantas nuevas, se deben tomar en cuenta diferentes factores, como si se usará en ciudad o terracería, o incluso hasta el clima.
- Índice de carga: todas las llantas tienen un máximo de capacidad de carga, por lo que es importante tomarlo en cuenta, sobre todo si se trata de una unidad de trabajo.
- Rango de velocidad: el rango de velocidad es el límite al que puede ser sometida la llanta. Pasar este límite puede poner en riesgo al conductor y sus acompañantes.
- Clima: es importante considerar este factor, pues no es lo mismo una llanta para nieve que una para lluvia.
- Terreno: es un factor clave, sobre todo cuando se trata de vehículos destinados para off road.
Publicidad
Estos son los diferentes tipos de llantas disponibles en el mercado, dependiendo de las necesidades de cada vehículo: