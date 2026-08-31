¿Tu auto usa las llantas correctas? Los detalles que debes conocer para evitar accidentes

¿Cómo puedo conocer la medida de llantas que necesita mi auto?

Las llantas, así como los manuales de uso de cada auto , cuentan con un código que especifica las medidas que se deben instalar en la unidad para garantizar su traslado seguro.

A esta combinación de letras y números se le conoce como código métrico o tipo de llanta.

La letra determina el tipo de uso que tendrá, mientras que el primer número hace referencia a la anchura en milímetros de un costado a otro de la llanta, mientras que el segundo número hace referencia a la altura del costado, entre la parte superior de la banda de rodamiento y la llanta. Por ejemplo, un modelo de llantas P 205/55 hace referencia a llantas para un auto de pasajeros con 205 mm entre un costado y otro de la llanta a 55% de altura.

Existen diferentes datos que nos pueden ayudar a elegir correctamente la llanta ideal. (Sean Gallup/Getty Images)

Este primer sistema de letras funciona de la siguiente forma:

- P: autos de pasajeros.

- LT: camionetas.

- C: llanta comercial para camionetas.

- XL o HL: llantas con una capacidad de carga superior a la normal para su dimensión. Deben ser sustituidas por el equivalente.

- T: temporal (llanta de repuesto).

Además, dependiendo del tipo de fabricación pueden incluir otra inicial, siendo “R” la más común, que hace referencia a “Radial”. El número de junto señala la medida del rin. Por ejemplo, una llanta R 17 se refiere a una llanta radial medida rin 17.