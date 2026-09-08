¿Quién es el dueño del Estadio Centenario 27 de Febrero, casa de los Olmecas de Tabasco?

La Serie del Rey 2026 arranca este martes 8 de septiembre con el enfrentamiento entre los Olmecas de Tabasco, campeones de la zona Sur, y los Toros de Tijuana, campeones de la zona Norte.
Esta serie se llevará a cabo en el Toros Mobil Park, de Tijuana, y el Estadio Centenario 27 de Febrero, de Villahermosa, Tabasco.
El parque tabasqueño no recibía una final de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) desde hace más de 30 años, cuando los Olmecas ganaron el que hasta ahora es su único título, en 1993. Este recinto está lleno de historia, y se prepara para escribir un nuevo capítulo en esta nueva edición de la Serie del Rey.
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La historia del Estadio Centenario 27 de Febrero
Este inmueble del sureste mexicano tiene más de 60 años de historia, pues fue inaugurado el 27 de febrero de 1964 por el entonces presidente, Adolfo López Mateos, y el gobernador de Tabasco, Carlos A. Madrazo.
El duelo inaugural enfrentó a los entonces Tigres de México contra la filial del equipo felino en Tabasco. Este inmueble resalta por ser la piedra angular de la Ciudad Deportiva que se construyó en la ciudad de Villahermosa en los límites de las colonias Primero de Mayo y Atasta de Serra.
El Centenario 27 de Febrero ha sido sede de los diferentes equipos que han jugado como locales en la capital tabasqueña: en 1975, el inmueble se convirtió en el hogar de los Cardenales de Tabasco, pero el gusto duró poco y la franquicia migró hacia la frontera para convertirse en el equipo de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Desde 1977, el parque de pelota ha visto de manera ininterrumpida béisbol de la LMB, primero con los Plataneros, luego con los Ganaderos y a partir de 1990 con los Olmecas, equipo que se ha mantenido en el inmueble desde entonces y que poco a poco ha generado un sentimiento de identidad con la afición del estado.
El Estadio Centenario no solo ha sido sede de partidos y ligas de béisbol, pues adicionalmente ha recibido partidos amistosos de futbol, en los que han participado equipos como América, Toluca o Veracruz.
Fue el 31 de agosto de 1993 cuando este parque de pelota recibió el que permanece como el momento más importante en su historia deportiva, pues fue cuando los Olmecas de Tabasco, después de solo cuatro temporadas con ese nombre, consiguieron el primer campeonato no solo para la franquicia, sino para el estado.
¿Quién es el dueño del Estadio Centenario 27 de Febrero?
El Estadio Centenario 27 de Febrero es propiedad del Gobierno del Estado de Tabasco, que además se encarga de su mantenimiento y administración.
El 1 de abril de 2023, después de dos años de trabajos de remodelación, el parque de Villahermosa fue reinaugurado en una ceremonia en la que estuvieron presentes el gobernador Carlos Merino y el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, así como el exYankee, Mariano Rivera, quien fue el encargado de lanzar la primera bola en el renovado inmueble.
En el diamante estuvieron presentes los Olmecas de Tabasco y los Diablos Rojos del México para disputar un encuentro amistoso en celebración de esta fecha especial.
El proyecto de renovación contempló las 9,000 butacas para aficionados, así como locales comerciales, plaza elevada, zona de juegos, zona de oficinas, gimnasio, cocina, área de comida, lugares de estacionamiento, nuevos accesos y cubiertas para brindar mayor comodidad a los aficionados.
La renovación del inmueble también contempló la posibilidad de que fuera utilizado por ligas juveniles, infantiles y femeniles durante los meses que no es utilizado por los Olmecas, principalmente en invierno.
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Otros eventos que han ocurrido en el Estadio Centenario de Villahermosa
En 2023, año de su reapertura, el Centenario recibió el Juego de Estrellas de la MLB, aprovechando su renovada infraestructura. El resultado final fue de 2-1 favorable al equipo representativo de la Zona Sur.
Dentro de las múltiples historias que han ocurrido en este estadio destaca el juego que llegó a 23 entradas entre los Olmecas de Tabasco y El Águila de Veracruz, que comenzó el 17 de mayo de 2016 concluyó después de 23 entradas, siete horas y 34 minutos de juego, imponiendo un récord para la liga.
Además del béisbol, este parque también ha recibido eventos de Lucha Libre AAA, además que ha sido sede de conciertos de artistas de talla internacional como Luis Miguel, Chayanne y Ricky Martin.
El Centenario 27 de Febrero recibirá la segunda Serie del Rey de su historia, cuando reciba los juegos 3, 4 y 5 (en caso de ser necesario) contra los Toros de Tijuana.