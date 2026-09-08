¿Quién es el dueño del Estadio Centenario 27 de Febrero, casa de los Olmecas de Tabasco?

La historia del Estadio Centenario 27 de Febrero

Este inmueble del sureste mexicano tiene más de 60 años de historia, pues fue inaugurado el 27 de febrero de 1964 por el entonces presidente, Adolfo López Mateos, y el gobernador de Tabasco, Carlos A. Madrazo.

El duelo inaugural enfrentó a los entonces Tigres de México contra la filial del equipo felino en Tabasco. Este inmueble resalta por ser la piedra angular de la Ciudad Deportiva que se construyó en la ciudad de Villahermosa en los límites de las colonias Primero de Mayo y Atasta de Serra.

El Centenario 27 de Febrero ha sido sede de los diferentes equipos que han jugado como locales en la capital tabasqueña: en 1975, el inmueble se convirtió en el hogar de los Cardenales de Tabasco, pero el gusto duró poco y la franquicia migró hacia la frontera para convertirse en el equipo de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Desde 1977, el parque de pelota ha visto de manera ininterrumpida béisbol de la LMB, primero con los Plataneros, luego con los Ganaderos y a partir de 1990 con los Olmecas, equipo que se ha mantenido en el inmueble desde entonces y que poco a poco ha generado un sentimiento de identidad con la afición del estado.

El Estadio Centenario no solo ha sido sede de partidos y ligas de béisbol, pues adicionalmente ha recibido partidos amistosos de futbol, en los que han participado equipos como América, Toluca o Veracruz.

Fue el 31 de agosto de 1993 cuando este parque de pelota recibió el que permanece como el momento más importante en su historia deportiva, pues fue cuando los Olmecas de Tabasco, después de solo cuatro temporadas con ese nombre, consiguieron el primer campeonato no solo para la franquicia, sino para el estado.