Estadio Fray Nano, el parque de béisbol que pocos recuerdan en la CDMX

Fray Nano, el semillero de beisbolistas jóvenes en la capital

El Estadio Fray Nano se inauguró en 1957, al oriente de la capital, pues se encuentra cerca la zona de Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, en las inmediaciones de la colonia Jardín Balbuena.

Mientras que el entonces Parque Delta funcionaba como el diamante para el béisbol profesional de la capital, la vocación de este inmueble se centró principalmente en ser el semillero de nuevos deportistas y de ligas juveniles, siendo una de las más importantes la Liga Centropolitana, una popular liga local donde se formaron miles de peloteros.



¿Por qué se llama Estadio Fray Nano?

El parque Fray Nano toma su nombre de Alejandro Aguilar Reyes, uno de los pioneros del cronismo deportivo en México, quien vivió una temporada en Estados Unidos, donde aprendió como funcionaba el béisbol en aquel país durante la década de los 20.

Alejandro Aguilar Reyes, quien fue apodado como “Fray Nano”, pasó a la historia del deporte nacional gracias a que el 24 de junio de 1925 se convirtió en uno de los fundadores de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB). El arranque de la liga se dio con un encuentro entre los equipos México y Agraria, en el extinto Parque Franco-Inglés.

Fray Nano también realizó aportaciones al periodismo, pues en 1930 lanzó un semanario especializado en la actualidad deportiva de México y el mundo: La Afición.

Durante aquella época, era común que en los articulistas de opinión firmaran sus atribuciones bajo pseudónimos, por lo que Aguilar Reyes eligió el de “Fray Nano”, un nombre que se ha mantenido vigente hasta la actualidad, principalmente por los seguidores de la pelota caliente en la capital.