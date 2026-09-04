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Estadio Fray Nano, el parque de béisbol que pocos recuerdan en la CDMX

El Fray Nano fue inaugurado en la década de los 50, y desde entonces se ha mantenido como uno de los inmuebles deportivos más importantes de la capital.
vie 04 septiembre 2026 05:28 PM
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El Fray Nano recibe un partido de Ligas Mayores en 2016.
El Fray Nano fue inaugurado en 1957. (Cuartoscuro)

Además del futbol, el béisbol es uno de los deportes que ha cobrado popularidad durante los últimos años, pero que cuenta con una fuerte presencia desde hace décadas.

Al hablar de béisbol en la Ciudad de México, son dos los inmuebles en los que uno podría pensar: el histórico Parque Delta, que después se convirtió en el Parque del Seguro Social, y en una época más reciente el Estadio Alfredo Harp Helú . Estos dos inmuebles son solo una parte de la historia del deporte en la capital, pues a ellos se suma un parque conocido por pocos: el Estadio Fray Nano.

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Fray Nano, el semillero de beisbolistas jóvenes en la capital

El Estadio Fray Nano se inauguró en 1957, al oriente de la capital, pues se encuentra cerca la zona de Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, en las inmediaciones de la colonia Jardín Balbuena.

Mientras que el entonces Parque Delta funcionaba como el diamante para el béisbol profesional de la capital, la vocación de este inmueble se centró principalmente en ser el semillero de nuevos deportistas y de ligas juveniles, siendo una de las más importantes la Liga Centropolitana, una popular liga local donde se formaron miles de peloteros.

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¿Por qué se llama Estadio Fray Nano?

El parque Fray Nano toma su nombre de Alejandro Aguilar Reyes, uno de los pioneros del cronismo deportivo en México, quien vivió una temporada en Estados Unidos, donde aprendió como funcionaba el béisbol en aquel país durante la década de los 20.

Alejandro Aguilar Reyes, quien fue apodado como “Fray Nano”, pasó a la historia del deporte nacional gracias a que el 24 de junio de 1925 se convirtió en uno de los fundadores de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB). El arranque de la liga se dio con un encuentro entre los equipos México y Agraria, en el extinto Parque Franco-Inglés.

Fray Nano también realizó aportaciones al periodismo, pues en 1930 lanzó un semanario especializado en la actualidad deportiva de México y el mundo: La Afición.

Durante aquella época, era común que en los articulistas de opinión firmaran sus atribuciones bajo pseudónimos, por lo que Aguilar Reyes eligió el de “Fray Nano”, un nombre que se ha mantenido vigente hasta la actualidad, principalmente por los seguidores de la pelota caliente en la capital.

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Aguilar Reyes reveló en una ocasión que el pseudónimo de Fray Nano viene de que su hermano utilizaba el mote de “Nano” como diminutivo de su nombre, Alejandro, mientras que “Fray” lo tomó porque se consideraba un “apostol del deporte”.

Fray Nano no solo dejó huella en el béisbol mexicano, pues también fue pilar en la creación en la Comisión de Box y la Comisión de Lucha Libre mexicanas. En el ámbito del periodismo, también es recordado por ser pionero en la cobertura de eventos internacionales, como la Serie Mundial de las Grandes Ligas estadounidenses.

Fray Nano murió el 12 de noviembre de 1961 en el Hospital Español de la Ciudad de México, consecuencia de una afección cardiaca. El “apostol del deporte” fue incluido en el Salón de la Fama del béisbol mexicano, y como homenaje a sus aportaciones a la pelota mexicana, el parque ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza lleva su nombre.

Público en las gradas del Fray Nano
El Fray Nano también es sede de conciertos y festivales en la actualidad. (Rogelio Morales Ponce)

El paso del Estadio Fray Nano por el profesionalismo

En 2015, con más de 50 años de existencia, el parque Fray Nano hizo su debut en el béisbol profesional al convertirse en hogar profesional de los Diablos Rojos del México, después de dejar el Foro Sol, por el regreso de la F1 a México, y mientras se construía su nuevo hogar, el Estadio Alfredo Harp Helú.

Para la llegada de la pelota profesional al Fray Nano, la Fundación Alfredo Harp Helú realizó una inversión de 70 millones de pesos para realizar las adaptaciones necesarias, logrando que el parque subiera su capacidad para 5,200 espectadores.

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El Estadio Fray Nano fue hogar de los Diablos Rojos hasta 2018, y en 2019, el equipo escarlata llegó a su hogar definitivo, el Estadio Alfredo Harp Helú, un moderno inmueble ubicado no muy lejos del histórico parque de la colonia Balbuena.

En 2019, con la salida de los Diablos, el Fray Nano volvió a ser operado por la alcaldía Venustiano Carranza, que se mantiene como entidad responsable de su funcionamiento y mantenimiento.

Además, el estadio también se ha convertido en sede de conciertos y festivales desde hace unos años, consolidándose también en un importante recinto cultural. En los próximos meses recibirá presentaciones de Mac DeMarco, A Perfect Circle, Deep Purple, así como el Knotfest.

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Beisbol Diablos Rojos de México Ciudad de México

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