¿Cuál fue el primer presupuesto de México y qué presidente lo presentó? La historia detrás del Paquete Económico

Este 8 de septiembre el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, entregará el Paquete Económico 2027 en la Cámara de Diputados. Es un documento en donde se detallan las maneras de recaudar impuestos y cómo se gastan estos recursos en las dependencias del Gobierno federal.
Sin embargo, esto no fue siempre tan meticuloso, ya que durante su historia, México tras independizarse de España y comenzar su organización ya como República, tuvo un recorrido con tropiezos.
Publicidad
Su antecedente histórico se observa desde la segunda década del siglo XIX, entre los años 1825 y 1826 con el documento la " Memoria de Hacienda", que aunque no era totalmente nuevo, sí lo era en el sentido de que pretendía abarcar la totalidad de la acción financiera del gobierno en el año inmediato anterior, así como el plan —el presupuesto— de las intenciones de asignación de recursos en el año siguiente.
Durante estos años, este "presupuesto" era apenas un registro incompleto de lo que cada ministerio estimaba gastar. Aunque pretendía abarcar toda la acción financiera del gobierno, la realidad chocaba con la geografía y el desorden. Un ejemplo es que la información de provincias tardaba meses en llegar por las enormes distancias, los empleados de aduanas cometían constantes errores y, para colmo, la tesorería militar funcionaba como una "caja aparte" sin rendirle cuentas a nadie.
La falta de datos era una constante. En 1833, el ministro Bocanegra confesó que no podía presentar el presupuesto completo porque la Secretaría de Guerra no entregó sus cifras al no recibir reportes de sus comandancias. De hecho, el presupuesto aprobado en 1827 se convirtió en un "comodín eterno", porque se recicló año tras año como norma predeterminada durante casi tres décadas porque no se expidió uno nuevo sino hasta fines de 1855.
Publicidad
En los años cuarenta la situación tocó fondo. Entre 1841 y 1843 ni siquiera se presentaron memorias de Hacienda. El ministro Trigueros resumió la crisis en 1844 con una frase célebre: "la contabilidad desapareció".
El cambio real comenzó con Manuel Payno en diciembre de 1855. Su propuesta introdujo orden al sistema: abrió 68 cuentas presupuestales específicas, prohibió terminantemente gastar fuera de ellas y exigió la autorización escrita del ministerio correspondiente para cualquier pago a la tesorería.
Un nuevo siglo llegó, pero las guerras civiles e intervenciones extranjeras retrasaron la consolidación del sistema de finanzas, este fue el cimiento de la modernización. Incluso en 1920, la Secretaría de Hacienda aún batallaba para saber con precisión cuántos empleados de gobierno había y cuáles eran sus sueldos. El actual orden financiero requirió un largo y accidentado camino de aprendizaje histórico.
¿Qué presidente entregó el primer Paquete Económico?
La Cámara de Diputados detalla que como tal no hubo una entrega del Paquete Económico porque el concepto actual se construyó con base a los Criterios Generales de Política Económica y que aparece en la documentación oficial de 1986, mientras que para 1989-1990 la estructura de Criterios + Ley de Ingresos + Presupuesto de Egresos ya está mucho más claramente integrada. Esto permitiría contar la evolución desde el presidente Miguel de la Madrid, pasar por el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, hasta el formato actual.
Durante el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) ya existía una presentación conjunta de instrumentos de política económica. Por ejemplo, para el ejercicio de 1986, el Ejecutivo presentó los Criterios Generales de Política Económica, junto con el proyecto de presupuesto y las iniciativas relacionadas con los ingresos públicos.
Un año después el 19 de noviembre de 1987, durante el gobierno de Miguel de la Madrid. El entonces secretario de Hacienda, Gustavo Petriccioli Iturbide, compareció ante la Cámara y señaló que el Ejecutivo había enviado los Criterios Generales de Política Económica y la Iniciativa de Ley de Ingresos para 1988.
El 8 de septiembre es la fecha límite para que el Ejecutivo federal presenta los proyectos de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y el Proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), así como los Criterios Generales de Política Económica. El 20 de octubre la Cámara de Diputados tiene como fecha límite para avalar la LIF.
El 31 de octubre la Cámara de Senadores tiene como fecha límite para aprobar la LIF.
El 15 de noviembre, a más tardar, la Cámara de Diputados, como facultad exclusiva, aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Se establecen 20 días naturales después de aprobados el Ejecutivo deberá publicar en el DOF la LIF y el PEF.
Se establecen 20 días naturales después de publicado el PEF el Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados los tomos y anexos del PEF.
Publicidad
¿Cómo se conforma el Paquete Económico?
El presupuesto se conforma por tres documentos muy amplios y son los siguientes:
Una iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación.
Un proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación.
Criterios Generales de Política Económica, que explica cómo están las Finanzas Públicas del país, cómo está actualmente la economía nacional e internacional y a qué tipo de política pública aspiramos como país.