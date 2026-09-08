¿Cuál fue el primer presupuesto de México y qué presidente lo presentó? La historia detrás del Paquete Económico

En los años cuarenta la situación tocó fondo. Entre 1841 y 1843 ni siquiera se presentaron memorias de Hacienda. El ministro Trigueros resumió la crisis en 1844 con una frase célebre: "la contabilidad desapareció".

El cambio real comenzó con Manuel Payno en diciembre de 1855. Su propuesta introdujo orden al sistema: abrió 68 cuentas presupuestales específicas, prohibió terminantemente gastar fuera de ellas y exigió la autorización escrita del ministerio correspondiente para cualquier pago a la tesorería.

Un nuevo siglo llegó, pero las guerras civiles e intervenciones extranjeras retrasaron la consolidación del sistema de finanzas, este fue el cimiento de la modernización. Incluso en 1920, la Secretaría de Hacienda aún batallaba para saber con precisión cuántos empleados de gobierno había y cuáles eran sus sueldos. El actual orden financiero requirió un largo y accidentado camino de aprendizaje histórico.

¿Qué presidente entregó el primer Paquete Económico?

La Cámara de Diputados detalla que como tal no hubo una entrega del Paquete Económico porque el concepto actual se construyó con base a los Criterios Generales de Política Económica y que aparece en la documentación oficial de 1986, mientras que para 1989-1990 la estructura de Criterios + Ley de Ingresos + Presupuesto de Egresos ya está mucho más claramente integrada. Esto permitiría contar la evolución desde el presidente Miguel de la Madrid, pasar por el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, hasta el formato actual.

Durante el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) ya existía una presentación conjunta de instrumentos de política económica. Por ejemplo, para el ejercicio de 1986, el Ejecutivo presentó los Criterios Generales de Política Económica, junto con el proyecto de presupuesto y las iniciativas relacionadas con los ingresos públicos.

Un año después el 19 de noviembre de 1987, durante el gobierno de Miguel de la Madrid. El entonces secretario de Hacienda, Gustavo Petriccioli Iturbide, compareció ante la Cámara y señaló que el Ejecutivo había enviado los Criterios Generales de Política Económica y la Iniciativa de Ley de Ingresos para 1988.

El expresidente Miguel de la Madrid. (Foto: Getty Images)

Ruta del paquete económico

El 8 de septiembre es la fecha límite para que el Ejecutivo federal presenta los proyectos de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y el Proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), así como los Criterios Generales de Política Económica. El 20 de octubre la Cámara de Diputados tiene como fecha límite para avalar la LIF.

El 31 de octubre la Cámara de Senadores tiene como fecha límite para aprobar la LIF.

El 15 de noviembre, a más tardar, la Cámara de Diputados, como facultad exclusiva, aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Se establecen 20 días naturales después de aprobados el Ejecutivo deberá publicar en el DOF la LIF y el PEF.

Se establecen 20 días naturales después de publicado el PEF el Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados los tomos y anexos del PEF.