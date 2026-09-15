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Arena México: la historia de la “Catedral” que convirtió a la lucha libre en un símbolo nacional

La Arena México se ha consolidado en uno de los recintos deportivos más importantes del país, siendo referente de la lucha libre.
mar 15 septiembre 2026 03:44 PM
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Luchadores se enfrentan sobre el ring de la Arena México
La Arena México es el hogar del CMLL. (Diego Simón Sánchez)

El deporte mexicano no podría entenderse sin los grandes símbolos que le dieron identidad, y uno de ellos es la Arena México, considerada como la “Catedral de la lucha libre”.

Aunque el inmueble que se ubica en la colonia Doctores, en la zona centro de la Ciudad de México, tiene 70 años de haberse edificado, esta historia comenzó mucho antes.

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Salvador Lutteroth, pilar de la lucha libre mexicana

Existen antecedentes de la lucha libre durante la Intervención Francesa, en el siglo XIX, pero la llegada del deporte se concretó durante la década de 1930, cuando Salvador Lutteroth creó la Empresa Mexicana de Lucha Libre.

Lutteroth fue combatiente en la Revolución Mexicana y vivió en la zona fronteriza con Estados Unidos, donde conoció el deporte, que ya empezaba a ganar popularidad.

El 21 de septiembre de 1933 comenzó la historia de lo que hoy conocemos como Arena México, pues se organizó la primera función de lucha libre en un recinto conocido como “Arena Modelo”: en realidad, se trataba una cancha al aire libre que usualmente se utilizaba para básquetbol, y contaba con gradas de madera para aproximadamente 2,000 personas.

Esta “arena” se ubicaba en lo que hoy es Dr. Río de la Loza, y en sus mejores días, llegaron a asistir hasta 4,000 personas para presenciar las funciones de lucha libre que se organizaban en el recinto. Lutteroth tenía claro que buscaba generar un sentimiento de identidad con el público, por lo que renombró el inmueble, pasando de Arena Modelo a Arena México.

El deporte comenzó a ganar popularidad gracias al fenómeno de la migración de personas provenientes del interior de la República Mexicana a la capital, por lo que las gradas empezaban a llenarse de personas de la clase trabajadora.

La lucha libre creció tanto que Lutteroth consideró que era tiempo de construir un nuevo escenario, con mayor capacidad, pero que también ofreciera mejores comodidades para la fanaticada.

En 1943, Lutteroth creó otro inmueble icónico para la lucha libre capitalina: la Arena Coliseo, pero el empresario tenía un sueño más grande.

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Comienza la construcción de la Arena México

Después del gran éxito de la Arena Coliseo, Lutteroth sabía cuál era su siguiente paso, por lo que adquirió terrenos aledaños a la Arena Modelo en lo que hoy son las calles de Doctor Lucio y Doctor Lavista, y a finales de 1954 comenzó a construir la Arena México.

La Arena Modelo se encontraba en lo que actualmente es el estacionamiento de la Arena México, con entrada por Doctor Río de la Loza, y fue lo último en demolerse, por lo que durante un tiempo, ambos inmuebles convivieron.

Después de dos años de construcción, la Arena México que conocemos en la actualidad fue inaugurada en 27 de abril de 1956 que incluía a las grandes glorias luchísticas de la época: Santo y Blue Demon. Además, el actor Mario Moreno “Cantinflas” fue el padrino del inmueble, quien, al estilo de los navíos, rompió una botella de champaña sobre una esquina del ring para la inauguración oficial del inmueble.

El recinto formó parte de los Juegos Olímpicos de México 68, siendo sede del box, donde la delegación tricolor obtuvo dos medallas de oro y dos de bronce.

Curiosamente, la arena tuvo una peculiar rivalidad en la década de los 50, pues en aquella época también se inauguró el entonces Auditorio Municipal sobre Paseo de la Reforma. Actualmente, ese inmueble es conocido como Auditorio Nacional.

El entonces gobierno capitalino, encabezado por Ernesto P. Uruchurtu, regente del Distrito Federal, ordenó pruebas de resistencia para la Arena México, colocando hasta una tonelada por metro cuadrado sobre las gradas, argumentando que el peso de los aficionados podía comprometer la seguridad del inmueble. La arena pasó las pruebas y pudo comenzar sus operaciones sin ningún problema.

Otra muestra de su calidad y versatilidad, fue que comenzó a recibir espectáculos más allá del deporte, como Holiday On Ice, el Circo Atayde Hermanos y posteriormente comenzó a recibir conciertos de figuras como Juan Gabriel o Vicente Fernández.

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¿Quién es el dueño de la Arena México?

Actualmente, la “México Catedral” es propiedad del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), quien se encarga de su administración y mantenimiento. El inmueble mantiene una capacidad para 17,000 aficionados en sus diferentes secciones.

Con el paso de los años, la Arena México se ganó el cariño de la afición, y no solo eso, sino que adquirió cierta mística por los gladiadores que pasaron por su ring: El Santo, Blue Demon, Médico Asesino, Mil Máscaras, Rayo de Jalisco y Sangre Chicana son solo algunos de los íconos del pancracio que han cautivado al público mexicano, consolidándose como la “Catedral de la lucha libre”.

En el ámbito internacional, por esta arena desfilaron figuras como Eddie Guerrero, bajo el nombre de Masked Magic, Chris Jericho (Corazón de León), Chris Benoit (Pegasus Kid) y Okumura son solo algunos de los gladiadores que han sorprendido al público mexicano.

A 70 años de haberse inaugurado, la Arena México cuenta con grandes referentes en la actualidad, como Místico o Blue Panther, y se mantiene como uno de los inmuebles deportivos más importantes del país.

Funcionarios y luchadores en la Arena México
La Arena México se inauguró hace 70 años. (Diego Simón Sánchez)

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