Arena México: la historia de la “Catedral” que convirtió a la lucha libre en un símbolo nacional

Salvador Lutteroth, pilar de la lucha libre mexicana

Existen antecedentes de la lucha libre durante la Intervención Francesa, en el siglo XIX, pero la llegada del deporte se concretó durante la década de 1930, cuando Salvador Lutteroth creó la Empresa Mexicana de Lucha Libre.

Lutteroth fue combatiente en la Revolución Mexicana y vivió en la zona fronteriza con Estados Unidos, donde conoció el deporte, que ya empezaba a ganar popularidad.

El 21 de septiembre de 1933 comenzó la historia de lo que hoy conocemos como Arena México, pues se organizó la primera función de lucha libre en un recinto conocido como “Arena Modelo”: en realidad, se trataba una cancha al aire libre que usualmente se utilizaba para básquetbol, y contaba con gradas de madera para aproximadamente 2,000 personas.

Esta “arena” se ubicaba en lo que hoy es Dr. Río de la Loza, y en sus mejores días, llegaron a asistir hasta 4,000 personas para presenciar las funciones de lucha libre que se organizaban en el recinto. Lutteroth tenía claro que buscaba generar un sentimiento de identidad con el público, por lo que renombró el inmueble, pasando de Arena Modelo a Arena México.

El deporte comenzó a ganar popularidad gracias al fenómeno de la migración de personas provenientes del interior de la República Mexicana a la capital, por lo que las gradas empezaban a llenarse de personas de la clase trabajadora.

La lucha libre creció tanto que Lutteroth consideró que era tiempo de construir un nuevo escenario, con mayor capacidad, pero que también ofreciera mejores comodidades para la fanaticada.

En 1943, Lutteroth creó otro inmueble icónico para la lucha libre capitalina: la Arena Coliseo, pero el empresario tenía un sueño más grande.