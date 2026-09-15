Arena México: la historia de la “Catedral” que convirtió a la lucha libre en un símbolo nacional

Comienza la construcción de la Arena México
Después del gran éxito de la Arena Coliseo, Lutteroth sabía cuál era su siguiente paso, por lo que adquirió terrenos aledaños a la Arena Modelo en lo que hoy son las calles de Doctor Lucio y Doctor Lavista, y a finales de 1954 comenzó a construir la Arena México.
La Arena Modelo se encontraba en lo que actualmente es el estacionamiento de la Arena México, con entrada por Doctor Río de la Loza, y fue lo último en demolerse, por lo que durante un tiempo, ambos inmuebles convivieron.
Después de dos años de construcción, la Arena México que conocemos en la actualidad fue inaugurada en 27 de abril de 1956 que incluía a las grandes glorias luchísticas de la época: Santo y Blue Demon. Además, el actor Mario Moreno “Cantinflas” fue el padrino del inmueble, quien, al estilo de los navíos, rompió una botella de champaña sobre una esquina del ring para la inauguración oficial del inmueble.
El recinto formó parte de los Juegos Olímpicos de México 68, siendo sede del box, donde la delegación tricolor obtuvo dos medallas de oro y dos de bronce.
Curiosamente, la arena tuvo una peculiar rivalidad en la década de los 50, pues en aquella época también se inauguró el entonces Auditorio Municipal sobre Paseo de la Reforma. Actualmente, ese inmueble es conocido como Auditorio Nacional.
El entonces gobierno capitalino, encabezado por Ernesto P. Uruchurtu, regente del Distrito Federal, ordenó pruebas de resistencia para la Arena México, colocando hasta una tonelada por metro cuadrado sobre las gradas, argumentando que el peso de los aficionados podía comprometer la seguridad del inmueble. La arena pasó las pruebas y pudo comenzar sus operaciones sin ningún problema.
Otra muestra de su calidad y versatilidad, fue que comenzó a recibir espectáculos más allá del deporte, como Holiday On Ice, el Circo Atayde Hermanos y posteriormente comenzó a recibir conciertos de figuras como Juan Gabriel o Vicente Fernández.