Emilio Azcárraga Milmo tuvo que vender enciclopedias antes de convertirse en el poderoso “Tigre” de Televisa

La historia de la televisión mexicana no puede entenderse sin Emilio Azcárraga Milmo, “El Tigre”. No solo fue una de las figuras que impulsaron el desarrollo de este medio en México, sino también el empresario que encabezó la transformación de Televisa y convirtió su apellido en uno de los más poderosos de la industria.
Pero antes de convertirse en uno de los empresarios más influyentes del país, el hijo de Emilio Azcárraga Vidaurreta tuvo que abrirse camino por su cuenta. Aunque nació en una familia con una enorme posición económica y empresarial, durante su juventud llegó a trabajar como vendedor de enciclopedias puerta por puerta, una experiencia que contrasta con el imperio que más tarde estaría bajo su mando.
¿Por qué Azcárraga Milmo vendía enciclopedias si era hijo de uno de los empresarios más poderosos de México? ¿Qué había detrás de aquella etapa de su vida y cómo influyó en el hombre que años después transformaría Televisa? Esta es la historia de los primeros pasos de “El Tigre”.
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¿Por qué Emilio Azcárraga Milmo abandonó la escuela a los 17 años?
En 1948, a los 17 años, Emilio Azcárraga Milmo abandonó la academia militar Culver, en Indiana, Estados Unidos, cuando estaba a pocas semanas de terminar su último semestre. Regresó a México con la intención de casarse con su novia, María Regina Shondube Almada, “Gina”, según se narra en el libro El Tigre: Emilio Azcárraga y su imperio Televisa.
Su padre, Emilio Azcárraga Vidaurreta, aceptó que permaneciera en México, pero le puso una condición: tendría que trabajar, ganar su propio sueldo y aprender los principios del comercio.
Fue entonces cuando el joven Azcárraga comenzó a vender Encyclopaedia Britannica puerta por puerta en algunas de las zonas más acomodadas de la Ciudad de México. “ Ganaba mucho dinero, muchísimo'', le contó el empresario a Laura Castellot de Ballin en una entrevista incluida en el libro Historia de la televisión en México (narrada por sus protagonistas).
La relación entre Azcárraga Milmo y su padre también fue un factor en sus primeros años dentro de los negocios. La revista Quién, en su relato sobre la dinastía Azcárraga , describe a Azcárraga Vidaurreta como un padre sumamente severo con su hijo y señala que al joven Emilio le costó ganarse su confianza en los negocios.
Antes de Televisa, Azcárraga Milmo también vendió radios y televisores
Durante el verano, su amigo de la infancia, Othón Vélez Jr., se incorporó al negocio de las enciclopedias. Las ganancias obtenidas en esa actividad le permitieron a Azcárraga Milmo reunir capital para sus primeros negocios independientes. Con dinero propio y recursos que pidió prestados a su madre, se asoció con Othón Vélez Jr. y Miguel Alemán Velasco para comprar y vender aparatos de radio y televisores.
La venta de enciclopedias coincidió también con su entrada al negocio familiar. Entre 1950 y 1951, su padre lo incorporó a las áreas de ventas de XEW-Radio y del naciente Canal 2, XEW-TV. En aquella etapa, comercializar publicidad en televisión todavía representaba un reto, pues eran pocos los hogares que contaban con un televisor.
De vendedor de enciclopedias a jefe en Telesistema Mexicano
Azcárraga Milmo visitaba a posibles anunciantes para ofrecerles espacios comerciales. Cuando no lograba concretar una venta de publicidad, también podía ofrecerles una enciclopedia. De esta manera, ambas actividades formaron parte de sus primeros años en las ventas.
“Cuando abrió la televisión me pidió que me metiera al área de ventas y empecé porque no me quitaba mayor tiempo, trataba de vender televisión y, si no podía, vendía una enciclopedia. Así empecé, pero siempre es difícil la relación padre-hijo en el trabajo; el problema de que tu padre te vea con otros ojos, importantes, sí, pero a veces difíciles de entender. Te quitan un poco de libertad o te tratan de encauzar por donde no quieres ir; siempre fui muy rebelde en mi vida”, narró Azcárraga Milmo para el libro de Castellot de Ballin.
Con el tiempo, sus responsabilidades dentro de la empresa familiar aumentaron y la venta de enciclopedias quedó atrás. A los 24 años, ya era gerente de ventas y producción de Telesistema Mexicano, posición desde la que continuaría su ascenso hasta convertirse en uno de los principales protagonistas de la televisión mexicana.
¿Cómo transformó Azcárraga Milmo el negocio de su padre?
La muerte de Emilio Azcárraga Vidaurreta, en septiembre de 1972, marcó un nuevo capítulo para el negocio familiar. Azcárraga Milmo tomó el control de la empresa y poco después impulsó la fusión entre Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México (TIM), propietaria de Canal 8. El 8 de enero de 1973 nació Televisión Vía Satélite, mejor conocida como Televisa.
A partir de entonces, el negocio dejó de concentrarse únicamente en la televisión mexicana. Bajo el liderazgo de “El Tigre”, Televisa amplió su producción de contenidos, convirtió a las telenovelas mexicanas en un producto de exportación y extendió su presencia hacia otros mercados de habla hispana, incluido Estados Unidos.
Azcárraga Milmo también diversificó el grupo hacia radio, cine, música, publicaciones, televisión de paga y deportes, con negocios como Cablevisión, Televicine, Editorial Televisa y el Club América. En 1991, Grupo Televisa comenzó a cotizar en las bolsas de valores de México y Nueva York.
Así, el joven que había comenzado vendiendo enciclopedias puerta por puerta terminó al frente de una empresa muy distinta a la que había heredado. Azcárraga Milmo no solo continuó el negocio de su padre: lo convirtió en Televisa y construyó alrededor de ella uno de los mayores imperios de medios en español.
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Grupo Televisa en la actualidad
El legado de Emilio Azcárraga Milmo permanece en una Televisa que todavía tiene un peso importante en México, aunque el grupo ha cambiado de manera profunda desde la época de “El Tigre”. De acuerdo con Las 500 empresas más importantes de México 2026 , elaborado por Expansión, Grupo Televisa cerró 2025 con ingresos por 58,878.2 millones de pesos y una plantilla de 26,599 personas. Sin embargo, sus ingresos disminuyeron 5.4% y la compañía cayó del lugar 86 al 93 del ranking.
Hoy, la empresa está presidida por Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, mientras Azcárraga Jean mantiene responsabilidades en otras compañías vinculadas al conglomerado. Por eso, la Televisa que aparece en el listado de Expansión ya no es aquella que dominó la televisión mexicana durante décadas bajo el liderazgo de “El Tigre”.
El apellido Azcárraga sigue ligado a la compañía y su legado permanece en la escala que alcanzó el grupo, pero los datos muestran también una realidad distinta: Televisa continúa siendo una empresa relevante, aunque con menores ingresos, una posición más baja en el ranking y un modelo de negocio y liderazgo muy diferentes a los que construyó Emilio Azcárraga Milmo.