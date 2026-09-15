Emilio Azcárraga Milmo tuvo que vender enciclopedias antes de convertirse en el poderoso “Tigre” de Televisa

De vendedor de enciclopedias a jefe en Telesistema Mexicano

Azcárraga Milmo visitaba a posibles anunciantes para ofrecerles espacios comerciales. Cuando no lograba concretar una venta de publicidad, también podía ofrecerles una enciclopedia. De esta manera, ambas actividades formaron parte de sus primeros años en las ventas.

“Cuando abrió la televisión me pidió que me metiera al área de ventas y empecé porque no me quitaba mayor tiempo, trataba de vender televisión y, si no podía, vendía una enciclopedia. Así empecé, pero siempre es difícil la relación padre-hijo en el trabajo; el problema de que tu padre te vea con otros ojos, importantes, sí, pero a veces difíciles de entender. Te quitan un poco de libertad o te tratan de encauzar por donde no quieres ir; siempre fui muy rebelde en mi vida”, narró Azcárraga Milmo para el libro de Castellot de Ballin.

Con el tiempo, sus responsabilidades dentro de la empresa familiar aumentaron y la venta de enciclopedias quedó atrás. A los 24 años, ya era gerente de ventas y producción de Telesistema Mexicano, posición desde la que continuaría su ascenso hasta convertirse en uno de los principales protagonistas de la televisión mexicana.

Emilio Azcárraga Milmo heredó el negocio de su padre y posteriormente impulsó la creación de Televisa. (Archivo Histórico Excélsior)

¿Cómo transformó Azcárraga Milmo el negocio de su padre?

La muerte de Emilio Azcárraga Vidaurreta, en septiembre de 1972, marcó un nuevo capítulo para el negocio familiar. Azcárraga Milmo tomó el control de la empresa y poco después impulsó la fusión entre Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México (TIM), propietaria de Canal 8. El 8 de enero de 1973 nació Televisión Vía Satélite, mejor conocida como Televisa.

A partir de entonces, el negocio dejó de concentrarse únicamente en la televisión mexicana. Bajo el liderazgo de “El Tigre”, Televisa amplió su producción de contenidos, convirtió a las telenovelas mexicanas en un producto de exportación y extendió su presencia hacia otros mercados de habla hispana, incluido Estados Unidos.

Azcárraga Milmo también diversificó el grupo hacia radio, cine, música, publicaciones, televisión de paga y deportes, con negocios como Cablevisión, Televicine, Editorial Televisa y el Club América. En 1991, Grupo Televisa comenzó a cotizar en las bolsas de valores de México y Nueva York.

Así, el joven que había comenzado vendiendo enciclopedias puerta por puerta terminó al frente de una empresa muy distinta a la que había heredado. Azcárraga Milmo no solo continuó el negocio de su padre: lo convirtió en Televisa y construyó alrededor de ella uno de los mayores imperios de medios en español.