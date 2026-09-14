¿Qué pasó con el Estadio Nacional de México? La historia del primer inmueble deportivo del país

La Ciudad de México (CDMX) es sede de una gran cantidad de inmuebles deportivos en la actualidad: destacan los estadios históricos, como el Azteca (hoy Banorte) o el Olímpico Universitario, pero también existen algunos más modernos, como el Alfredo Harp Helú .
Sin embargo, antes de que existieran los colosos que en la actualidad albergan la pasión de los aficionados capitalinos, hubo otro inmueble del que pocos saben y que fue el primer recinto deportivo construido en la capital: el Estadio Nacional de México.
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El Estadio Nacional, un recinto impulsado por los ideales de la Revolución Mexicana
En la década de 1920, los ideales de la Revolución Mexicana estaban presentes en la sociedad mexicana, principalmente impulsados desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) , que entre sus prioridades contemplaba la construcción y remodelación de espacios dedicados a la cultura, así como un campaña nacional de alfabetización.
Dentro de estos proyectos se encontraba la construcción de una escuela de estilo neocolonial en un predio ubicado en lo que hoy se conoce como la colonia Roma, y donde anteriormente se encontraba el panteón municipal La Piedad.
Un año después, a un costado del terreno mencionado, comenzó a edificarse el Estadio Nacional, una obra del arquitecto José Villagrán García y del ingeniero Fernando Méndez, bajo las instrucciones del secretario de Educación de la época, José Vasconcelos.
El objetivo de este inmueble era crear un espacio para que los jóvenes mexicanos pudieran presentar desde bailables hasta obras de teatro, dejando de lado los estándares vigentes para la práctica deportiva.
El 5 de mayo de 1924, el entonces presidente de México, Álvaro Obregón, inauguró el Estadio Nacional en un evento donde participaron estudiantes de diferentes escuelas de la ciudad.
Un estadio inspirado en el deporte de la Antigua Grecia
El Estadio Nacional se encontraba en lo que hoy es la intersección de las calles Yucatán, Xalapa y Orizba, y a diferencia de los estadios de la actualidad, se trataba de un inmueble inspirado en la arquitectura de la Antigua Grecia, por lo que el diseño era similar al de una “U” o herradura.
En su mayoría, el inmueble estaba edificado en hierro y mampostería, pero en su fachada resaltaban detalles de cantera. El estadio contaba con capacidad para 30,000 espectadores, así como una pista de atletismo.
En la parte exterior del estadio se construyeron campos de futbol y béisbol, mientras que del otro lado, en la fachada principal se colocaron las esculturas “Voluntad y Vivencia”, de Diego Rivera.
Se estima que el costo total del inmueble fue de un millón de pesos de aquella época, siendo uno de los proyectos más caros de la SEP durante la gestión de José Vasconcelos.
Este primer estadio capitalino se utilizó principalmente para ser sede de exhibiciones escolares y culturales, aunque también se llegó a utilizar para eventos de atletismo y futbol americano. El evento más importante celebrado en este lugar fue la inauguración y clausura de la primera edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en 1926.
Por supuesto, el hoy extinto Estadio Nacional no podía estar alejado de la política, pues fue sede de las tomas de posesión de los presidentes Plutarco Elías Calles, Pascual Ortiz Rubio y Lázaro Cárdenas.
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El fin del Estadio Nacional
El Estadio Nacional poco a poco fue quedando en el olvido, pues dejaron de realizarse eventos con la llegada de nuevos inmuebles, como el Parque Delta y el Parque Asturias. Las autoridades dejaron de darle mantenimiento y finalmente quedó en el olvido, aunque todavía se realizaron actividades para celebrar sus 25 años de existencia en 1949.
En ese mismo año se realizó la demolición del estadio, y tres años después se construyó el complejo habitacional Juárez, que posteriormente sufrió severos daños en el sismo de 1985.
En la actualidad no existen señales de que la colonia Roma, una de las más visitadas por turistas nacionales y extranjeros, haya sido sede del primer gran estadio construido en la CDMX.