¿Qué pasó con el Estadio Nacional de México? La historia del primer inmueble deportivo del país

Un estadio inspirado en el deporte de la Antigua Grecia

El Estadio Nacional se encontraba en lo que hoy es la intersección de las calles Yucatán, Xalapa y Orizba, y a diferencia de los estadios de la actualidad, se trataba de un inmueble inspirado en la arquitectura de la Antigua Grecia, por lo que el diseño era similar al de una “U” o herradura.

En su mayoría, el inmueble estaba edificado en hierro y mampostería, pero en su fachada resaltaban detalles de cantera. El estadio contaba con capacidad para 30,000 espectadores, así como una pista de atletismo.

En la parte exterior del estadio se construyeron campos de futbol y béisbol, mientras que del otro lado, en la fachada principal se colocaron las esculturas “Voluntad y Vivencia”, de Diego Rivera.

Se estima que el costo total del inmueble fue de un millón de pesos de aquella época, siendo uno de los proyectos más caros de la SEP durante la gestión de José Vasconcelos.

Este primer estadio capitalino se utilizó principalmente para ser sede de exhibiciones escolares y culturales, aunque también se llegó a utilizar para eventos de atletismo y futbol americano. El evento más importante celebrado en este lugar fue la inauguración y clausura de la primera edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en 1926.

Por supuesto, el hoy extinto Estadio Nacional no podía estar alejado de la política, pues fue sede de las tomas de posesión de los presidentes Plutarco Elías Calles, Pascual Ortiz Rubio y Lázaro Cárdenas.