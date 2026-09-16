La segunda semana de la temporada 2026 de la NFL llega con 16 partidos entre el jueves 17 y el lunes 21 de septiembre. La jornada tendrá encuentros desde el jueves por la tarde y continuará con una intensa cartelera dominical que terminará con el Sunday Night Football entre Indianapolis Colts y Kansas City Chiefs.
NFL Semana 2: estos son los 3 partidos que no te puedes perder y los lugares dónde van a pasar
Los 3 partidos que no te puedes perder de la Semana 2
Lions vs. Bills
Jueves 17 de septiembre a las 18:15 horas del centro de México.
Detroit Lions visitará a Buffalo Bills para abrir la Semana 2 de la NFL. El encuentro será uno de los principales atractivos del jueves y pondrá en marcha una jornada que tendrá partidos hasta el lunes.
Dónde verlo: FOX One.
Bengals vs. Texans
Domingo 20 de septiembre a las 11:00 horas del centro de México.
Cincinnati Bengals visitará a Houston Texans en uno de los duelos de la primera ventana del domingo. El partido enfrentará a dos equipos que estarán buscando mantener un buen inicio de temporada.
Dónde verlo: FOX One.
Colts vs. Chiefs
Domingo 20 de septiembre a las 18:20 horas del centro de México.
Indianapolis Colts y Kansas City Chiefs cerrarán la jornada dominical con el Sunday Night Football. El encuentro se jugará en Arrowhead Stadium y será uno de los partidos de horario estelar de la Semana 2.
Dónde verlo: ESPN y Disney+ Premium.
Todos los partidos de la Semana 2
Además de los tres encuentros destacados, la Semana 2 tendrá otros 13 partidos entre el domingo y el lunes. La mayor parte de la actividad dominical estará concentrada en las ventanas de las 11:00 y 14:00 horas, mientras que la jornada tendrá un partido nocturno y otro el lunes.
La Semana 2 comenzará el jueves 17 de septiembre con Detroit Lions vs. Buffalo Bills, a las 18:15 horas.
El domingo 20 de septiembre habrá ocho partidos a las 11:00 horas:
- Philadelphia Eagles vs. Tennessee Titans
- Pittsburgh Steelers vs. New England Patriots
- Minnesota Vikings vs. Chicago Bears
- Carolina Panthers vs. Atlanta Falcons
- Green Bay Packers vs. New York Jets
- New Orleans Saints vs. Baltimore Ravens
- Cincinnati Bengals vs. Houston Texans
- Cleveland Browns vs. Tampa Bay Buccaneers.
La siguiente ronda comenzará a las 14:05 horas con:
- Jacksonville Jaguars vs. Denver Broncos
- Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Chargers.
A las 14:25 horas se jugarán:
- Seattle Seahawks vs. Arizona Cardinals
- Miami Dolphins vs. San Francisco 49ers
- Washington Commanders vs. Dallas Cowboys.
El domingo terminará con Indianapolis Colts vs. Kansas City Chiefs, a las 18:20 horas. Este encuentro será el Sunday Night Football y podrá verse por ESPN y Disney+ Premium.
Finalmente, el lunes 21 de septiembre, la Semana 2 llegará a su fin con New York Giants vs. Los Angeles Rams, a las 18:15 horas.
Para quienes buscan seguir la mayor cantidad de partidos posible, NFL Game Pass está disponible en México a través de DAZN, mientras que los encuentros con una señal específica pueden seguirse mediante la plataforma o canal correspondiente. DAZN mantiene disponible NFL Game Pass para la temporada 2026.