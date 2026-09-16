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NFL Semana 2: estos son los 3 partidos que no te puedes perder y los lugares dónde van a pasar

La Semana 2 de la NFL arranca este jueves y tendrá partidos hasta el lunes. Consulta los horarios de los 16 juegos y dónde seguir los encuentros con transmisión confirmada.
mié 16 septiembre 2026 10:41 AM
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Reuters
Reuters

La segunda semana de la temporada 2026 de la NFL llega con 16 partidos entre el jueves 17 y el lunes 21 de septiembre. La jornada tendrá encuentros desde el jueves por la tarde y continuará con una intensa cartelera dominical que terminará con el Sunday Night Football entre Indianapolis Colts y Kansas City Chiefs.

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Los 3 partidos que no te puedes perder de la Semana 2

Lions vs. Bills

Jueves 17 de septiembre a las 18:15 horas del centro de México.

Detroit Lions visitará a Buffalo Bills para abrir la Semana 2 de la NFL. El encuentro será uno de los principales atractivos del jueves y pondrá en marcha una jornada que tendrá partidos hasta el lunes.

Dónde verlo: FOX One.

Bengals vs. Texans

Domingo 20 de septiembre a las 11:00 horas del centro de México.

Cincinnati Bengals visitará a Houston Texans en uno de los duelos de la primera ventana del domingo. El partido enfrentará a dos equipos que estarán buscando mantener un buen inicio de temporada.

Dónde verlo: FOX One.

Colts vs. Chiefs

Domingo 20 de septiembre a las 18:20 horas del centro de México.

Indianapolis Colts y Kansas City Chiefs cerrarán la jornada dominical con el Sunday Night Football. El encuentro se jugará en Arrowhead Stadium y será uno de los partidos de horario estelar de la Semana 2.

Dónde verlo: ESPN y Disney+ Premium.

Todos los partidos de la Semana 2

Además de los tres encuentros destacados, la Semana 2 tendrá otros 13 partidos entre el domingo y el lunes. La mayor parte de la actividad dominical estará concentrada en las ventanas de las 11:00 y 14:00 horas, mientras que la jornada tendrá un partido nocturno y otro el lunes.

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La Semana 2 comenzará el jueves 17 de septiembre con Detroit Lions vs. Buffalo Bills, a las 18:15 horas.

El domingo 20 de septiembre habrá ocho partidos a las 11:00 horas:

- Philadelphia Eagles vs. Tennessee Titans

- Pittsburgh Steelers vs. New England Patriots

- Minnesota Vikings vs. Chicago Bears

- Carolina Panthers vs. Atlanta Falcons

- Green Bay Packers vs. New York Jets

- New Orleans Saints vs. Baltimore Ravens

- Cincinnati Bengals vs. Houston Texans

- Cleveland Browns vs. Tampa Bay Buccaneers.

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La siguiente ronda comenzará a las 14:05 horas con:

- Jacksonville Jaguars vs. Denver Broncos

- Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Chargers.

A las 14:25 horas se jugarán:

- Seattle Seahawks vs. Arizona Cardinals

- Miami Dolphins vs. San Francisco 49ers

- Washington Commanders vs. Dallas Cowboys.

El domingo terminará con Indianapolis Colts vs. Kansas City Chiefs, a las 18:20 horas. Este encuentro será el Sunday Night Football y podrá verse por ESPN y Disney+ Premium.

Finalmente, el lunes 21 de septiembre, la Semana 2 llegará a su fin con New York Giants vs. Los Angeles Rams, a las 18:15 horas.

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Para quienes buscan seguir la mayor cantidad de partidos posible, NFL Game Pass está disponible en México a través de DAZN, mientras que los encuentros con una señal específica pueden seguirse mediante la plataforma o canal correspondiente. DAZN mantiene disponible NFL Game Pass para la temporada 2026.

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