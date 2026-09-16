NFL Semana 2: estos son los 3 partidos que no te puedes perder y los lugares dónde van a pasar

Los 3 partidos que no te puedes perder de la Semana 2

Lions vs. Bills

Jueves 17 de septiembre a las 18:15 horas del centro de México.

Detroit Lions visitará a Buffalo Bills para abrir la Semana 2 de la NFL. El encuentro será uno de los principales atractivos del jueves y pondrá en marcha una jornada que tendrá partidos hasta el lunes.

Dónde verlo: FOX One.

Bengals vs. Texans

Domingo 20 de septiembre a las 11:00 horas del centro de México.

Cincinnati Bengals visitará a Houston Texans en uno de los duelos de la primera ventana del domingo. El partido enfrentará a dos equipos que estarán buscando mantener un buen inicio de temporada.

Dónde verlo: FOX One.

Colts vs. Chiefs

Domingo 20 de septiembre a las 18:20 horas del centro de México.

Indianapolis Colts y Kansas City Chiefs cerrarán la jornada dominical con el Sunday Night Football. El encuentro se jugará en Arrowhead Stadium y será uno de los partidos de horario estelar de la Semana 2.

Dónde verlo: ESPN y Disney+ Premium.

Todos los partidos de la Semana 2

Además de los tres encuentros destacados, la Semana 2 tendrá otros 13 partidos entre el domingo y el lunes. La mayor parte de la actividad dominical estará concentrada en las ventanas de las 11:00 y 14:00 horas, mientras que la jornada tendrá un partido nocturno y otro el lunes.



La Semana 2 comenzará el jueves 17 de septiembre con Detroit Lions vs. Buffalo Bills, a las 18:15 horas.

El domingo 20 de septiembre habrá ocho partidos a las 11:00 horas:

- Philadelphia Eagles vs. Tennessee Titans

- Pittsburgh Steelers vs. New England Patriots

- Minnesota Vikings vs. Chicago Bears

- Carolina Panthers vs. Atlanta Falcons

- Green Bay Packers vs. New York Jets

- New Orleans Saints vs. Baltimore Ravens

- Cincinnati Bengals vs. Houston Texans

- Cleveland Browns vs. Tampa Bay Buccaneers.