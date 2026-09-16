La reforma de 2026 al Código Fiscal de la Federación otorga a la autoridad nuevas facultades para realizar auditorías exprés que inician con una notificación entregada en el domicilio fiscal, acompañadas de levantamiento de pruebas fotográficas, videocámaras, grabadoras de audio y drones a cargo de funcionarios, además de la pausa al sello digital, que es indispensable para la emisión de facturas.

¿Qué es una facturera?

El objetivo es reforzar la estrategia para acabar con las empresas fantasmas o factureras, compañías constituidas legalmente que emiten facturas por operaciones simuladas (EFOS) con el fin de evadir impuestos, desviar recursos públicos o lavar dinero. Pero las nuevas disposiciones aplican para todos: fantasmas y reales.

La política contra las factureras inició en 2014, con Enrique Peña Nieto como presidente, cuando se otorgó al SAT la facultad de investigar y publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los RFC de presuntas empresas que facturaran operaciones simuladas, y a las definitivas, de no presentar pruebas a la autoridad de la prestación de servicios o venta de bienes.

Sin una reforma fiscal de fondo, con Andrés Manuel López Obrador, la política para la recaudación se centró en la fiscalización de grandes empresas, mientras avanzaba la digitalización y facilitación de procesos, el uso de inteligencia artificial para detectar discrepancias y las medidas para el combate a la evasión y elusión fiscal, como ejes del Plan Maestro de Operación del SAT implementado a partir de 2021.

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, con más información y procesos digitalizados, experiencia con el uso de IA y la aplicación de tecnología para el monitoreo de obligaciones, continúa con el Plan Maestro, y refuerza el combate a la compraventa de comprobantes fiscales falsos.

La batalla tiene potencial. Las factureras generan daños al erario público por 250,000 millones de pesos al año ; 2.5 billones de pesos en la última década, de acuerdo con estimaciones del fiscalista Luis Pérez de Acha.

“Pienso yo que nos va a dar más recaudación que cualquier incremento que pudiéramos hacer al ISR”, comentó Sheinbaum, en conferencia de prensa el 22 de agosto de 2025, cuando anunció la reforma.