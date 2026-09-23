Arena Coliseo, la historia del otro templo de la lucha libre que se niega a desaparecer en la CDMX

La primera arena para la lucha libre y el box en la CDMX

La Arena Coliseo es considerada como la sede original de la lucha libre en la capital del país, aunque en sus primeros años sirvió como vitrina para peleas de box a las que asistían los aficionados del barrio bravo de Tepito y sus alrededores.

Se ubica en el corazón del Centro Histórico capitalino, en la calle de Perú, por lo que de ahí surge su apodo de “El Embudo de Perú 77”.

Fue fundada por Salvador Lutteroth González, considerado como el padre de la lucha libre mexicana, y abrió sus puertas en 1943. Este recinto surgió por la necesidad de crear un espacio para este deporte después del incendio de la Arena Nacional en 1937.

A la fecha, se mantiene como la arena de lucha libre más antigua del mundo, y fue diseñada por el arquitecto Francisco Bullan, financiada por Lutteroth, quien pagó el proyecto gracias a que ganó un premio de la Lotería Nacional. Algo que llama la atención es su diseño tipo “embudo”, donde destaca el ring en la zona más baja y la construcción de las gradas en un nivel superior.

La primera función en la Arena Coliseo tuvo lugar el 2 de abril de 1943 y contó con figuras de la época como Bobby Bonales, Firpo Segura o Tarzán López, y por supuesto, El Santo. La Coliseo se mantuvo como el hogar de la Empresa Mexicana de Lucha Libre (EMLL, hoy CMLL) hasta 1956, año en que se inauguró la Arena México en la colonia Doctores .