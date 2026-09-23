Arena Coliseo, la historia del otro templo de la lucha libre que se niega a desaparecer en la CDMX

No hay duda sobre la importancia deportiva y cultural de la Arena México para la capital del país, pero no es el único templo de la lucha libre que existe en una ciudad que vive una profunda pasión por este deporte.
Además de la llamada “México Catedral”, existe otro recinto que es parte de la historia de este deporte: la Arena Coliseo, también conocida como “El Embudo de Perú 77” o “El Embudo de la Lagunilla”.
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La primera arena para la lucha libre y el box en la CDMX
La Arena Coliseo es considerada como la sede original de la lucha libre en la capital del país, aunque en sus primeros años sirvió como vitrina para peleas de box a las que asistían los aficionados del barrio bravo de Tepito y sus alrededores.
Se ubica en el corazón del Centro Histórico capitalino, en la calle de Perú, por lo que de ahí surge su apodo de “El Embudo de Perú 77”.
Fue fundada por Salvador Lutteroth González, considerado como el padre de la lucha libre mexicana, y abrió sus puertas en 1943. Este recinto surgió por la necesidad de crear un espacio para este deporte después del incendio de la Arena Nacional en 1937.
A la fecha, se mantiene como la arena de lucha libre más antigua del mundo, y fue diseñada por el arquitecto Francisco Bullan, financiada por Lutteroth, quien pagó el proyecto gracias a que ganó un premio de la Lotería Nacional. Algo que llama la atención es su diseño tipo “embudo”, donde destaca el ring en la zona más baja y la construcción de las gradas en un nivel superior.
La primera función en la Arena Coliseo tuvo lugar el 2 de abril de 1943 y contó con figuras de la época como Bobby Bonales, Firpo Segura o Tarzán López, y por supuesto, El Santo. La Coliseo se mantuvo como el hogar de la Empresa Mexicana de Lucha Libre (EMLL, hoy CMLL) hasta 1956, año en que se inauguró la Arena México en la colonia Doctores .
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La Coliseo, la arena que encumbró a leyendas de la lucha libre mexicana
Si la Arena México es considerada como “la catedral” de la lucha libre nacional, la Arena Coliseo se mantiene como el principal semillero de talento, pues por su cuadrilátero pasaron figuras como la dinastía de los Villanos, El Santo, Blue Demon o Atlantis.
Este recinto también ha sido testigo de épicas batallas desde su inauguración, cuando El Santo perdió su campeonato ante el Tarzán López. Años más tarde, “el enmascarado de plata” derrotó en ese mismo lugar a Black Shadow y lo desprendió de su incógnita en un duelo que superó los 5,400 asientos de la arena en 1952.
En la época más reciente del pancracio mexicano, destaca el paso de figuras como Blue Panther, Místico y muchos más. Actualmente, el CMLL se mantiene como propietario del recinto, y en consecuencia es responsable de su mantenimiento y operación.
“El Embudo de Perú 77” se mantiene dentro del programa del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) , con sus tradicionales funciones los sábados a las 7:30 de la noche, alternando al elenco de la compañía.
Además, también cuenta con funciones de box los viernes por la noche, por lo que se mantiene como un referente dentro del deporte capitalino.