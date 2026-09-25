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Nations League: dónde ver el Italia vs. Bélgica y todos los partidos de este viernes 25 de septiembre

La primera jornada continúa con una cartelera de selecciones europeas que reúne nuevos enfrentamientos en distintos estadios del continente.
vie 25 septiembre 2026 09:55 AM
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Kevin De Bruyne y Nicoló Barella se enfrentan en partido de la Nations League de la UEFA este viernes 25 de septiembre de 2026.
La Nations League disputará sus dos primeras jornadas sin descanso: la primera se desarrolla del 24 al 26 de septiembre, mientras que la segunda arranca el 27 y concluye el 29. (Expansión|Google Flow)

La Nations League de la UEFA continúa este viernes 25 de septiembre con una nueva jornada de futbol internacional. Entre los encuentros destaca el Italia vs. Bélgica, un duelo que comparte protagonismo con otros enfrentamientos programados en distintas ciudades europeas.

Si planeas este y los demás partidos en vivo, te decimos a qué hora se juegan y dónde verlos.

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¿Qué partidos de la Nations League hay hoy viernes 25 de septiembre?

Estos son los horarios, estadios, ciudades y árbitros asignados a cada encuentro:

- Georgia vs. Irlanda del Norte: 10:00 horas. Estadio: Boris Paichadze Dinamo Arena. Ciudad: Tiflis, Georgia. Árbitro: Orel Grinfeeld.

- Armenia vs. Letonia: 10:00 horas. Estadio: Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht. Ciudad: Ereván, Armenia.
Árbitro: Martin Matoša.

- Italia vs. Bélgica: 12:45 horas. Estadio: Stadio Olimpico. Ciudad: Roma, Italia.
Árbitro: Daniel Siebert.

- Hungría vs. Ucrania: 12:45 horas. Estadio: Puskás Aréna. Ciudad: Budapest, Hungría.
Árbitro: Jarred Gillett.

- Montenegro vs. Chipre: 12:45 horas. Estadio: Stadion Pod Goricom. Ciudad: Podgorica, Montenegro.
Árbitro: Daniele Chiffi.

- Turquía vs. Francia: 12:45 horas. Estadio: Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu. Ciudad: Kocaeli, Turquía. Árbitro: Felix Zwayer.

- Polonia vs. Bosnia y Herzegovina: 12:45 horas. Estadio: Stadion Narodowy. Ciudad: Varsovia, Polonia.
Árbitro: Anastasios Papapetrou.

- Suecia vs. Rumania: 12:45 horas. Estadio: Strawberry Arena. Ciudad: Solna, Suecia.
Árbitro: Ondřej Berka.

La programación contempla partidos simultáneos durante el segundo horario, por lo que los aficionados tendrán que elegir entre varios encuentros si desean seguirlos desde el inicio.

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¿Dónde ver el Italia vs. Bélgica y los demás partidos de la Nations League?

Quienes quieran seguir la actividad de este viernes podrán hacerlo a través de Sky Sports, plataforma que aparece como responsable de transmitir los ocho encuentros de la Jornada 1.

Debido a que seis partidos comenzarán simultáneamente, conviene revisar con anticipación la guía de programación de Sky Sports para identificar la señal asignada a cada uno.

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¿Cuándo termina la Jornada 1 de la Nations League?

La primera jornada de la Nations League de la UEFA comenzó el jueves 24 de septiembre y concluirá el sábado 26, por lo que todavía quedan encuentros después de los partidos programados para este viernes.

Sin días de descanso, la Jornada 2 arrancará el domingo 27 de septiembre y se extenderá hasta el martes 29, cuando finalizará la actividad correspondiente a esta segunda fecha del torneo.

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