Nations League: dónde ver el Italia vs. Bélgica y todos los partidos de este viernes 25 de septiembre

¿Qué partidos de la Nations League hay hoy viernes 25 de septiembre?
Estos son los horarios, estadios, ciudades y árbitros asignados a cada encuentro:
- Georgia vs. Irlanda del Norte: 10:00 horas. Estadio: Boris Paichadze Dinamo Arena. Ciudad: Tiflis, Georgia. Árbitro: Orel Grinfeeld.
- Armenia vs. Letonia: 10:00 horas. Estadio: Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht. Ciudad: Ereván, Armenia.
Árbitro: Martin Matoša.
- Italia vs. Bélgica: 12:45 horas. Estadio: Stadio Olimpico. Ciudad: Roma, Italia.
Árbitro: Daniel Siebert.
- Hungría vs. Ucrania: 12:45 horas. Estadio: Puskás Aréna. Ciudad: Budapest, Hungría.
Árbitro: Jarred Gillett.
- Montenegro vs. Chipre: 12:45 horas. Estadio: Stadion Pod Goricom. Ciudad: Podgorica, Montenegro.
Árbitro: Daniele Chiffi.
- Turquía vs. Francia: 12:45 horas. Estadio: Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu. Ciudad: Kocaeli, Turquía. Árbitro: Felix Zwayer.
- Polonia vs. Bosnia y Herzegovina: 12:45 horas. Estadio: Stadion Narodowy. Ciudad: Varsovia, Polonia.
Árbitro: Anastasios Papapetrou.
- Suecia vs. Rumania: 12:45 horas. Estadio: Strawberry Arena. Ciudad: Solna, Suecia.
Árbitro: Ondřej Berka.
La programación contempla partidos simultáneos durante el segundo horario, por lo que los aficionados tendrán que elegir entre varios encuentros si desean seguirlos desde el inicio.
¿Dónde ver el Italia vs. Bélgica y los demás partidos de la Nations League?
Quienes quieran seguir la actividad de este viernes podrán hacerlo a través de Sky Sports, plataforma que aparece como responsable de transmitir los ocho encuentros de la Jornada 1.
Debido a que seis partidos comenzarán simultáneamente, conviene revisar con anticipación la guía de programación de Sky Sports para identificar la señal asignada a cada uno.