¿Para quién se pone la ofrenda el 30 de octubre? La historia que pocos conocen del Día de Muertos

Ofrenda de muertos para las almas olvidadas

Si bien de manera oficial las celebraciones de Día de Muertos suelen estar asociadas a los días 1 y 2 de noviembre, muchas regiones del país suelen comenzar con los festejos a partir del 27 de octubre, fecha en la que se recuerda a las mascotas que fallecieron .

Por su parte, el 30 de octubre tiene un significado muy especial, pues es cuando se recibe a las almas de aquellas personas que fallecieron en soledad o que fueron olvidadas por sus familias, y que por obvias razones, no tienen una foto de ellos en ninguna ofrenda.

Por ello, es común ver ofrendas puestas en los hogares desde esta fecha, dando oportunidad a las almas olvidadas de tener un lugar dónde llegar y dejando todo preparado para el 31 de octubre, fecha en la que se recuerda a los bebés que no pudieron nacer o que fallecieron sin ser bautizados.