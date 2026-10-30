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¿Para quién se pone la ofrenda el 30 de octubre? La historia que pocos conocen del Día de Muertos

Aunque popularmente la ofrenda de Día de Muertos está asociada al 1 y 2 de noviembre, muchas familias suelen colocarla desde un par de días antes, recordando a las almas que se quedaron en el olvido.
vie 30 octubre 2026 08:11 AM
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Ofrenda de Día de Muertos decorada con papel picado, calaveras, flor de cempasúchil y fotografías
Para esta fecha la ofrenda se dedica a las personas que fallecieron solas, sin familia y en el olvido. (Luis Miranda en Pixabay)

La ofrenda de Día de Muertos no solo se dedica a los familiares y amigos que se adelantaron en el camino, pues de acuerdo a la tradición mexicana, el 30 de octubre el altar recibe a aquellas personas que fallecieron en el olvido, dándoles oportunidad de degustar del festín aún y cuando su foto no se encuentre colocada.

Además, para esta fecha la misma tradición sugiere colocar elementos característicos al adornar la ofrenda, aunque no se trata de una regla general, pues en varias regiones suele cambiar su significado e incluso omitir por completo la fecha.

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Ofrenda de muertos para las almas olvidadas

Si bien de manera oficial las celebraciones de Día de Muertos suelen estar asociadas a los días 1 y 2 de noviembre, muchas regiones del país suelen comenzar con los festejos a partir del 27 de octubre, fecha en la que se recuerda a las mascotas que fallecieron .

Por su parte, el 30 de octubre tiene un significado muy especial, pues es cuando se recibe a las almas de aquellas personas que fallecieron en soledad o que fueron olvidadas por sus familias, y que por obvias razones, no tienen una foto de ellos en ninguna ofrenda.

Por ello, es común ver ofrendas puestas en los hogares desde esta fecha, dando oportunidad a las almas olvidadas de tener un lugar dónde llegar y dejando todo preparado para el 31 de octubre, fecha en la que se recuerda a los bebés que no pudieron nacer o que fallecieron sin ser bautizados.

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¿Qué se pone en la ofrenda el 30 de octubre?

Los elementos de la ofrenda para este día suelen ser los mismos que para el resto de las fechas, teniendo cada uno su propio significado y omitiendo en esta ocasión las fotografías de los familiares recordados.

  • Vasos de agua: Para saciar la sed de las almas que llegan a visitarnos.
  • Velas blancas: Que iluminan el camino de las almas en su regreso a casa.
  • Copal e incienso: Para limpiar el espacio de las malas energías antes de la llegada de las almas.
  • Flor de cempasúchil : Que ayuda a marcar el camino hacia la ofrenda. Se suele colocar un camino de pétalos desde la puerta de entrada del hogar hasta el pie de la ofrenda.
  • Papel picado de colores: Que anuncia la llegada de las almas al hogar.
  • Pan de muerto, tamales, café y alimentos tradicionales para ofrecerlos a las almas que visitarán el hogar.

Además, es común colocar flores de color blanco y sal como complemento, simbolizando la pureza de las almas que, a pesar de no conocerlas, recibiremos en nuestro hogar.

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Las velas blancas y la flor de cempasúchil son de los elementos más característicos en la ofrenda. (hayaship/Getty Images/iStockphoto)

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El significado de la ofrenda de muertos por día

Como ya se mencionó, la ofrenda de Día de Muertos se puede colocar desde el 27 de octubre, permaneciendo durante 7 días seguidos hasta finalizar los festejos. Además, cada uno de estos días lleva una dedicatoria especial.

  • 27 de octubre: Para recibir las almas de las mascotas fallecidas.
  • 28 de octubre: Para recibir las almas de las personas que fallecieron en condiciones trágicas.
  • 29 de octubre: Para recibir a las almas de las personas que fallecieron por ahogamiento.
  • 30 de octubre: Para recibir a las almas olvidadas que fallecieron sin familia o en soledad.
  • 31 de octubre: Para recibir a las almas de las niñas y niños que fallecieron sin ser bautizados y bebés que no pudieron nacer.
  • 1 de noviembre: Día de Todos los Santos, para recibir a las almas de las niñas y niños fallecidos que sí fueron bautizados.
  • 2 de noviembre: Día de los Fieles Difuntos, para recibir a las almas de los adultos fallecidos.
Cuatro jóvenes estudiantes con mochila al hombro saliendo de un salón de clases adornado con papel picado y catrinas.jpg
México

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¿Cuándo se quita la ofrenda?

Tradicionalmente la ofrenda de muertos suele quitarse el 3 de noviembre, sin importar la fecha en la que fue colocada, pues para este día todas las almas ya cumplieron con su visita.

Sin embargo, y como pasa también con las fechas anteriores, no es una regla general, por lo que algunas familias optan por quitarla el 2 de noviembre o el mismo día en el que la pusieron, todo depende de la tradición que se siga en el hogar, la comunidad o el estado.

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Día de Muertos altar día de muertos Costumbres y tradiciones

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